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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:38
Starikan до чого тут евро2012 (я взагалі його не бачив, був в рейсі)
про ватну Одеса і Херсон писав неодноразово, але війна щось змінила (в Одесі) але не багато, більшість залишилась ватою і досі
Starikan вас хтось образив?
краще утриматись від форуму на день...
не потрібно втрачати авторитет який накопичувався роками
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:39
vitaliiangel написав:
зы Высоцкий много о чём пел, это надо везде ставить ему памятники
?
Вашу учетку сломали?
Подобной демагогии не слышал ни разу в жизни.
Кстати, о войне он писал прекрасные песни. Без всяких "на берлин" и "можем повторить", а о несчастьях, которые несет война.
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Starikan
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:39
vitaliiangel написав:
на Грушинском фестивале с 1968 года собирались сотни бардов. И что, многие из них раскрутились? Я кроме Митяева никого от туда не слышал.
У них были сотни энтузиастов, из которых выросло пяток выдающихся авторов. А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было, поэтому и самобытных авторов не выросло, а подражатели мало кому нужны.
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juristkostya
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:42
juristkostya написав:
А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было,
в 19в веке мы были в одном социокультурном поле российской империи. Или на современной территории Украины в 19в только народное пели? Расскажите это в мультикультурной Одессе, где сливалось 5+ культур.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:44
vitaliiangel написав: juristkostya написав:
Менялись в школах, институтах, на заводах и где угодно, это не проблема
так не хочу писать про детский сад... нит проблема, барды - специфический жанр, 99% людей такое не слушают. Если вы бард где то в мелком городке ваша аудитория будет микроскопическая. 20 человек. А в вузах мск даже 1% это уже тысячи человек потенциальной аудитории. Школы серьёзно?
Битлы по школам рулили а не барды. Потом ВИА.
Битлы и Высоцкий были популярны и переписывались с кассеты на кассету практически в один период. Хотя стилистически они с разных планет. Так что, не в жанре дело, а в художественном уровне.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:45
vitaliiangel написав: juristkostya написав:
А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было,
в 19в веке мы были в одном социокультурном поле российской империи. Или на современной территории Украины в 19в только народное пели?
Тут надо идти от факта. Есть цыганский романс на украинском языке? Нет. Есть тюремная лирика? Тоже нет.
Значит, культурное отличие было весьма существенным.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:47
juristkostya написав:
Так что, не в жанре дело, а в художественном уровне.
а народ искушенный бобинный критик точно понимал какого уровня Высоцкий, с кем он его сравнивая?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:51
prodigy написав: ЛАД написав:
Интересно, где Вы берёте столько времени, чтобы слушать такое количество длинных лекций?
дивиться коротке відео 22хв.
[youtube]WOmw9begJzQ...
щодня дивлюсь історичні відео (особливо про історію України) 1.5 години після обіду і годину у вечері
Спасибо.
Всё это очень интересно.
Могу согласиться, что это история украинского народа, но всё же больше поляков и литовцев.
Но в любом случае это не история украинской государственности.
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Bukka
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