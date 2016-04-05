У них были сотни энтузиастов, из которых выросло пяток выдающихся авторов. А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было, поэтому и самобытных авторов не выросло, а подражатели мало кому нужны.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:39
У них были сотни энтузиастов, из которых выросло пяток выдающихся авторов. А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было, поэтому и самобытных авторов не выросло, а подражатели мало кому нужны.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:42
в 19в веке мы были в одном социокультурном поле российской империи. Или на современной территории Украины в 19в только народное пели? Расскажите это в мультикультурной Одессе, где сливалось 5+ культур.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:44
Битлы и Высоцкий были популярны и переписывались с кассеты на кассету практически в один период. Хотя стилистически они с разных планет. Так что, не в жанре дело, а в художественном уровне.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:45
Тут надо идти от факта. Есть цыганский романс на украинском языке? Нет. Есть тюремная лирика? Тоже нет.
Значит, культурное отличие было весьма существенным.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:47
а народ искушенный бобинный критик точно понимал какого уровня Высоцкий, с кем он его сравнивая? Костя мы оффтопим. Тема музыки - одна из моих любимых. Могу об этом бесконечно писать. Вы интересный собеседник. Без сарказма. Спасибо. Заканчиваем. Не пропадайте больше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:51
Спасибо.
Всё это очень интересно.
Могу согласиться, что это история украинского народа, но всё же больше поляков и литовцев.
Но в любом случае это не история украинской государственности.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:54
в тот период конкуренция именно в части стихов была жесточайшая. Погуглите, какие залы собирали Евтушенко, Вознесенский, рождественский. По всему союзу гастролировали. Прозвучит странно, но в среднем в народе литературный вкус был очень высок и быть в группе лидеров _тогда_ было высочайшим достижением.
Сейчас роль литературы снизилась (доминируют визуальные виды искусства), поэтому нам сейчас трудно представить тогдашний уровень запроса массового зрителя
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:57
в москве или в провинции? Массовая культура (кроме кино) в совке до 70х существовала в нескольких крупных городах. Это потом появились магнитофоны, филармонии и гастролеры.
при чём тут язык? Микола Гнатюк пел и на русском и на украинском. Утесов на русском Они теперь не украинцы? я ничего не писал про мову.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 22:16, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:59
Т.е. федерация.
Кстати, УНР поначалу тоже провозгласила федерацию с РСФСР.
ПОтом наделала массу глупостей - забрала землю и предприятия в госсобственность.
Поэтому и проиграла - селяни не поддержали.
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:03
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