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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47204721472247234724>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:39

  vitaliiangel написав:на Грушинском фестивале с 1968 года собирались сотни бардов. И что, многие из них раскрутились? Я кроме Митяева никого от туда не слышал.
У них были сотни энтузиастов, из которых выросло пяток выдающихся авторов. А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было, поэтому и самобытных авторов не выросло, а подражатели мало кому нужны.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:42

  juristkostya написав:А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было,
в 19в веке мы были в одном социокультурном поле российской империи. Или на современной территории Украины в 19в только народное пели? Расскажите это в мультикультурной Одессе, где сливалось 5+ культур.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:44

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:Менялись в школах, институтах, на заводах и где угодно, это не проблема
так не хочу писать про детский сад... нит проблема, барды - специфический жанр, 99% людей такое не слушают. Если вы бард где то в мелком городке ваша аудитория будет микроскопическая. 20 человек. А в вузах мск даже 1% это уже тысячи человек потенциальной аудитории. Школы серьёзно? :shock: Битлы по школам рулили а не барды. Потом ВИА.

Битлы и Высоцкий были популярны и переписывались с кассеты на кассету практически в один период. Хотя стилистически они с разных планет. Так что, не в жанре дело, а в художественном уровне.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:45

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:А сотни энтузиастов были именно благодаря традиции, идущей из 19 века. Чего у нас не было,
в 19в веке мы были в одном социокультурном поле российской империи. Или на современной территории Украины в 19в только народное пели?

Тут надо идти от факта. Есть цыганский романс на украинском языке? Нет. Есть тюремная лирика? Тоже нет.
Значит, культурное отличие было весьма существенным.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:47

  juristkostya написав:Так что, не в жанре дело, а в художественном уровне.
а народ искушенный бобинный критик точно понимал какого уровня Высоцкий, с кем он его сравнивая? Костя мы оффтопим. Тема музыки - одна из моих любимых. Могу об этом бесконечно писать. Вы интересный собеседник. Без сарказма. Спасибо. Заканчиваем. Не пропадайте больше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 22:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:51

  prodigy написав:
  ЛАД написав:

Интересно, где Вы берёте столько времени, чтобы слушать такое количество длинных лекций?


дивиться коротке відео 22хв.

[youtube]WOmw9begJzQ...
щодня дивлюсь історичні відео (особливо про історію України) 1.5 години після обіду і годину у вечері

Спасибо.
Всё это очень интересно.
Могу согласиться, что это история украинского народа, но всё же больше поляков и литовцев.
Но в любом случае это не история украинской государственности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:54

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:Так что, не в жанре дело, а в художественном уровне.
а народ искушенный критик точно понимал какого уровня Высоцкий, с кем он его сравнивая?
в тот период конкуренция именно в части стихов была жесточайшая. Погуглите, какие залы собирали Евтушенко, Вознесенский, рождественский. По всему союзу гастролировали. Прозвучит странно, но в среднем в народе литературный вкус был очень высок и быть в группе лидеров _тогда_ было высочайшим достижением.

Сейчас роль литературы снизилась (доминируют визуальные виды искусства), поэтому нам сейчас трудно представить тогдашний уровень запроса массового зрителя
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:57

  juristkostya написав:в тот период конкуренция именно в части стихов была жесточайшая. Погуглите, какие залы собирали
в москве или в провинции? Массовая культура (кроме кино) в совке до 70х существовала в нескольких крупных городах. Это потом появились магнитофоны, филармонии и гастролеры.
  juristkostya написав:Есть цыганский романс на украинском языке?
при чём тут язык? Микола Гнатюк пел и на русском и на украинском. Утесов на русском Они теперь не украинцы? я ничего не писал про мову.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 22:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:59

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Если Великое княжество Литовское
Велике князівство Литовське, Руське і Джемантійське. Якщо по-сучасному - білоруське (литвини - білоруси), українське та литовське (вони ж джемантійці).

Т.е. федерация.
Кстати, УНР поначалу тоже провозгласила федерацию с РСФСР.
ПОтом наделала массу глупостей - забрала землю и предприятия в госсобственность.
Поэтому и проиграла - селяни не поддержали.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:03

  vitaliiangel написав: Речь шла ТОЛЬКО О БАРДАХ. это специфический жанр не массовой культуры. Раскручивается только благодаря сми с широкой аудиторией. Местечковые сми такое не показывают.

Т.е. Высоцкого раскрутили СМИ?
Час от часу не легче.
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