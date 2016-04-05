Starikan написав:Что скажете, борцы "за чистоту расы"? Вы на форуме воюете с вашими согражданами, а об этом молчите?
Вообще-то, за чистоту расы здесь ты, вместе с ЛАДом
Это ты раздаешь ярлыки налево и направо, говоришь, что кто-то захватил эту ветку. А ветку захватили ты, ЛАД, буратиньё и юристкостя
Леваки, такие леваки Клеймят всех несогласных с их мнением, что Высоцкий - бард, что вкусная колбаса - по 2.20 (попробуй её купи), что мороженое - самое вкусное (ага, пломбир, привезеный Микояном по американским технологиям)
Я даже понимаю, чем вам идейно близок Долярчик - он туп, высокомерен, с ним что угодно можно делать
А вот - Hotab, budivelnik, Василь-Рівне, Shaman, sergey-svirkin, (если кого забыл, не обижайтесь) і я Для вас, совковых леваков-большевиков - неприемлемы, потому мы имеем собственное мнение
А вы, у других, собственное мнение - не приемлете
Сумасшедший дом на ветке. Колбаса, Мороженое - замечательные аргументы.
vitaliiangel juristkostya называл ещё несколько жанров - соул, кантри, блюз, джаз. Из них практически, что у нас, что в РФ есть только джаз. И то не так, чтобы очень. Кантри и соула вообще нет. Это из-за СМИ? Благодаря каким СМИ стал известен Высоцкий? Тогда был только телевизор и радио. По ТВ его, по-моему, вообще не показывали, только в фильмах. По радио тоже как-то не помню, чтобы крутили. Так что Костя Вам правильно сказал - бобины и устная передача. А то, что мало бардов приобрели известность, так в любом виде человеческой деятельности такое происходит. Есть десятки, а то и сотни тысяч учёных, а простой человек назовёт Ньютона, Эйнштейна, может, ещё кого вспомнит. Так же и с писателями, певцами, спортсменами, да с кем угодно. И совсем не объясняется влиянием СМИ.
Диву даёшься, чьи нежные чувства были задеты постом про то, что люди много читали и вынужденно разбирались в литературе......
Продублирую:
Всё исходит из материальных условий жизни. В тот период кино было намного менее зрелищным, чем сегодня, телевидение вообще зачаточным, поэтому, роль литературы была гораздо выше. Грубо говоря, даже самые ленивые люди были вынуждены читать, поскольку альтернатив особо не было. Читали, само собой, в первую очередь то, что больше издавалось - классику. Так что, хочешь-не-хочешь, а литературный вкус был выше чем сегодня. Пусть и вынужденно:-)))))
А уж доступность классики в самой глухой периферии вопросов не вызывает, типичный тираж Пушкина или Толстого был под 100 тыс экземпляров. Ну, от 60 минимум.
Поэтому, не надо удивляться, что масса людей смогла оценить уровень Высоцкого. Она не только смогла, она вполне квалифицированно сравнивала его и с Пушкиным, и с Рождественским. Нам этого сейчас не понять, мы, чем так заморачиваться, какой-нибудь тухляк на нетфликсе качнём.
Starikan написав:Кстати, о войне он писал прекрасные песни. Без всяких "на берлин" и "можем повторить", а о несчастьях, которые несет война.
Сам Висоцький казав, що йому не важливо, про що писати, - про альпіністів, війну чи бандитів чи ще когось, головне, як зараз кажуть, щоб був драйв почуттів. Він і сам так жив, з його породою музиканти потрапляли в клуб 27. Тоді він був кумиром, але легендою ніхто з совкових кумирів так і не став. Хоча пісні Івасюка в нас співають доволі часто, частіше за Висоцького, а Щедрик у світі популярніший за будь-що народжене в Московії.
juristkostya написав:После" совсем не равно "вследствие". Сравните его песни до 1967 года и позже: человек явно рос как автор и заслуженно становился все более популярен.
открою тайну, популярность как снежный ком, я был на концерте ногу свело в начале 90х о них тогда вообще мало кто знал. И да без сми стать всесоюзно известным невозможно, или как достучаться до 289 млн жителей, каждому лично спеть?
juristkostya написав:Поэтому, не надо удивляться, что масса людей смогла оценить уровень Высоцкого.
я в школе был лютым фанатиком модерн токинга. Школа небольшая, все про всех основное знали, кроме меня их творчество не заценил никто, хотя интересовались, даже учителя. За хаер родителей вызывали. Но запретить ни то ни другое уже не могли. Перестройка Горбачёв всё такое. Высоцкий? да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.
juristkostya написав:После" совсем не равно "вследствие". Сравните его песни до 1967 года и позже: человек явно рос как автор и заслуженно становился все более популярен.
открою тайну, популярность как снежный ком, я был на концерте ногу свело в начале 90х о них тогда вообще мало кто знал. И да без сми стать всесоюзно известным невозможно, или как достучаться до 289 млн жителей, каждому лично спеть?
Вы сами себе противоречие. Те же Битлы вообще в советские СМИ не попадали, но в подпольных копиях расходились на ура. А Высоцкий, значит, без поддержки СМИ ничего из себя не представлял, ну да, очень логично.