Додано: Суб 22 лип, 2023 22:07

vitaliiangel

juristkostya называл ещё несколько жанров - соул, кантри, блюз, джаз.

Из них практически, что у нас, что в РФ есть только джаз. И то не так, чтобы очень.

Кантри и соула вообще нет.

Это из-за СМИ? Благодаря каким СМИ стал известен Высоцкий? Тогда был только телевизор и радио. По ТВ его, по-моему, вообще не показывали, только в фильмах. По радио тоже как-то не помню, чтобы крутили.

Так что Костя Вам правильно сказал - бобины и устная передача.

А то, что мало бардов приобрели известность, так в любом виде человеческой деятельности такое происходит. Есть десятки, а то и сотни тысяч учёных, а простой человек назовёт Ньютона, Эйнштейна, может, ещё кого вспомнит. Так же и с писателями, певцами, спортсменами, да с кем угодно. И совсем не объясняется влиянием СМИ.