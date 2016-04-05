Додано: Суб 22 лип, 2023 23:06

juristkostya написав: без всякой поддержки официальных СМИ. без всякой поддержки официальных СМИ.

vitaliiangel написав: бобины и винил - тоже сми бобины и винил - тоже сми

vitaliiangel написав: раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски. раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.

а зацитируйте где я писал про официальные сми? Костя не нужно манипуляций. вы не с ЛАДом общаетесь.хотел бы я посмотреть на карьеру высоцкого который бы жил и творил в Нижневартовске. Не снимался бы в Кино и не играл в театре на Таганке. Таких высоцких по стране было десятки или сотни. Но вы знаете только одного, поэтому он для вас уникальный. То есть проблема других высоцких - в доступности сми, а ваша - в вашей ограниченности. не обижайтесь любой фанатизм по итогу это ограниченность. 7ми струнная гитара дефицитом не была. А тексты у него примитивные.