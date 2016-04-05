juristkostya написав:Поэтому, не надо удивляться, что масса людей смогла оценить уровень Высоцкого.
я в школе был лютым фанатиком модерн токинга. Школа небольшая, все про всех основное знали, кроме меня их творчество не заценил никто, хотя интересовались, даже учителя. За хаер родителей вызывали. Но запретить ни то ни другое уже не могли. Перестройка Горбачёв всё такое. Высоцкий? да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.
vitaliiangel написав:да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.
Это вопрос репрезентативности выборки. Посмотрите, сколько людей идёт за гробом этого "никому не известного человека", о смерти которого написала только одна местная газета (с 3:00) https://youtu.be/b-4Mldsx5Ls
juristkostya написав:вообще в советские СМИ не попадали,
ку-ку бобины и винил - тоже сми. в отсутствии тв приемников и адекватных передач. Кто то привозил с Москвы винил и очередь выстраивалась. Не только к Битлам, Тото Кутуньо, Дин Рид всё слышал впервые с чужого винила, но нравилось не всё. Тогда общение и обмен музыкой был покруче фейсбука.
juristkostya написав:
vitaliiangel написав:да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.
Это вопрос репрезентативности выборки. Посмотрите, сколько людей идёт за гробом этого "никому не известного человека", о смерти которого написала только одна местная газета (с 3:00) https://youtu.be/b-4Mldsx5Ls
Москва сэр Тогда общение было покруче фейсбука.
vitaliiangel написав:раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.
я жил в провинции
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 22:54, всього редагувалось 4 разів.
prodigy написав: Starikan вас хтось образив? краще утриматись від форуму на день... не потрібно втрачати авторитет який накопичувався роками
Так, самі безперевні образи, хамство. І безперервний бред про дідів з НКВД, радянське морозиво, любов до путіна. Почитайте хоча б те, що подонок sergey_sryvkin написав вище, може, зрозумієте. Хамло Зебра, який ні гроша не задонатів армії, пише мені "Дедуля, твоё мнение здесь побоку" (типовий лексикон нуворишів 90х). Та чи не ви постійно нагадуєте про "ватний Харків" і що "харків'яни повинні 10 років вибачатися"? Багато речей, що ви та інші тут наговорили, підпадають під статті про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", чи як воно там.
І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто
Я б взагалі цю тему не підіймав, якщо б тут обговорювалися воєнні аспекти, допомога армії, проблеми бюджету та бізнесу під стан війни, економічного відрождення України. Але маса скотилася до обговорення типу "ми вас навчимо, як Україну любити".
"Неначе люди подуріли" (с)
Я думав взагалі залишити цю гілку, валютну стало набагато цікавіше читати та спілкуватися із врівноваженими людьми, які теж живуть в Україні і теж бувають під обстрілами. Але тепер буду давати відсіч хамам, якщо модератор мовчить.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 22 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 5 разів.
juristkostya написав:вообще в советские СМИ не попадали,
ку-ку бобины и винил - тоже сми. в отсутствии тв приемников и адекватных передач. Кто то привозил с Москвы винил и очередь выстраивалась. Не только к Битлам, Тото Кутуньо, Дин Рид всё слышал впервые с чужого винила, но нравилось не всё. Тогда общение и обмен музыкой был покруче фейсбука.
juristkostya написав:
vitaliiangel написав:да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.
Это вопрос репрезентативности выборки. Посмотрите, сколько людей идёт за гробом этого "никому не известного человека", о смерти которого написала только одна местная газета (с 3:00) https://youtu.be/b-4Mldsx5Ls
Москва сэр Тогда общение было покруче фейсбука.
vitaliiangel написав:раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.
я жил в провинции
Итак? Выдающийся автор/артист безусловно мог получить самую широкую известность без всякой поддержки официальных СМИ. Что и требовалось доказать
juristkostya написав:без всякой поддержки официальных СМИ.
а зацитируйте где я писал про официальные сми? Костя не нужно манипуляций. вы не с ЛАДом общаетесь.
vitaliiangel написав:бобины и винил - тоже сми
vitaliiangel написав:раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.
хотел бы я посмотреть на карьеру высоцкого который бы жил и творил в Нижневартовске. Не снимался бы в Кино и не играл в театре на Таганке. Таких высоцких по стране было десятки или сотни. Но вы знаете только одного, поэтому он для вас уникальный. То есть проблема других высоцких - в доступности сми, а ваша - в вашей ограниченности. не обижайтесь любой фанатизм по итогу это ограниченность. 7ми струнная гитара дефицитом не была. А тексты у него примитивные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 23:17, всього редагувалось 9 разів.