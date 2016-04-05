Starikan написав:
І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто
Під час війни , взяти діжку з лайном (наслєдіє совка в літературе і так далее, пушкін,висоцький....) , вкинути в неї пачку дріжжів і надіятись що лайно не забурлить і не забризгає всіх і вся - міг тільки прищавий студент неадекват...
Звичайно добре що Ви вважаєте себе молодим...але погано коли це відповідає приказцістаре-мале....
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Starikan написав:
Я б взагалі цю тему не підіймав, якщо б тут обговорювалися воєнні аспекти, допомога армії, проблеми бюджету та бізнесу під стан війни, економічного відрождення України. Але маса скотилася до обговорення типу "ми вас навчимо, як Україну любити".
А тепер про проблеми бізнесу...
Реальний кейс, мій..
Вересень , жовтень , листопад , грудень 2022 року, Львів
Педераційники гатять по енергетичним обєктам України і періодично(деколи по 15-20 годин на добу) відсутня електроенергія.
Ясно що дії по забезпеченню електроенергією бізнесових обєктів забирають море надлишкових ( в порівнянні з довоєнними) зусиль і часу...але зусилля вкладені, рішення прийняті, бізнес працює ,люди не скорочені, зарплати і податки виплачують...
От тільки одна проблемка
Я живу на околиці, а тому навіть вирішивши проблеми енергопостачання власного житла..я на протязі 4 місяців не міг вирішити проблеми доступу до інтернету
Околиці вимикали в рази більше/довше ніж місто
Тому навіть маючи в оселі енергію - в мене не було доступу до інтернету в ті години( в основному це між 21,00 і 06,00) коли я там знаходився
вишки мобільного звязку підтримували тільки звязок, провайдер 4 місяці перепаював маршрутизатори на оптоволокно , а тому відсутність енергії= відсутність інтернету.
Ця проблемапривела до ситуації коли я з затримкою в 1-4 дні від крайнього терміну реєстрував зведенні накладні по ПДВ на кінцевого споживача( тобто це розмір моїх зобовязань)
Наголошую - ця затримка не приводила до зменшення виплат мною податків чи ще якихось проблем..Так пізніше на 1-4 дні інформував податкову про те скільки мав заплатити(тобто платив раніше ніж податкова взнавала скільки я повинен заплатити)
Ці затримки привели до того , що вчора мені прийшла інформація що я зобовязаний сплатити штраф у розмірі 10% ( загальна сума штрафів десь 25 000 грн )
Тобто штраф за те що я просто не вчасно ПІД ЧАС ВІЙНИ щось подав.
Якби ситуація проста
можна судитись - виграш в суді гарантований на 99% ... точно так само як і витрати на суд в 10000 грн і море часу , як мінімум пяток судових засідань
можна звернутись до керівництва податкової - і керівник може своїм наказом зупинити штраф...
Але сьогодні вийшла стаття Бутусова про те як 240 заводам легкої промисловості КРУ нарахувало штрафів у розмірі 2,4 млрд грн за 2022 рік, бо після початку був введений спеціальний закон який описував ціноутворення при пошитті військової форми , в законі описали всі складові собівартості...але забули вписати слово прибуток...і КРУ знайшло в цих 240 компаній 2,5 млрд прибутку які змушує повернути..При цьому китайські і турецькі компанії продали Міністерству оборони в три рази менше форми ніж наші підприємства по ціні в 2 рази вищій ніж в наших при нульовому миті і пдв( які наші ПДВ сплачували)
Керівництво цих заводів дійшли до Зеленського , Зеленський на зустрічі відразу перепитав ШМигаля - ти знаєш про цю ситуацію..Шмигаль підтвердив
на запитання Зеленського - так чому не вирішив
відповідь Шмигалая- так тоді за збитки в 2,4 млрд нарахованих КРУ буду відповідати я....
От тому і я сижу й думаю
Якщо підійду до креівництва - то вийде що підставлю їх під звинувачення в корупції з нанесенням державі збитків в 25000
І як діяти
ПС
ви розумієте що ці приклади - це прямі наслідки совка...
коли закон( прийнятий ще в 1950 році за сталіна) вищий ніж реальні інтереси людей/бізнесу/Держави.