Додано: Суб 22 лип, 2023 23:57

Starikan написав: І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто

Starikan написав: Я б взагалі цю тему не підіймав, якщо б тут обговорювалися воєнні аспекти, допомога армії, проблеми бюджету та бізнесу під стан війни, економічного відрождення України. Але маса скотилася до обговорення типу "ми вас навчимо, як Україну любити". Я б взагалі цю тему не підіймав, якщо б тут обговорювалися воєнні аспекти, допомога армії, проблеми бюджету та бізнесу під стан війни, економічного відрождення України. Але маса скотилася до обговорення типу "ми вас навчимо, як Україну любити".

Під час війни , взяти діжку з лайном (наслєдіє совка в літературе і так далее, пушкін,висоцький....) , вкинути в неї пачку дріжжів і надіятись що лайно не забурлить і не забризгає всіх і вся - міг тільки прищавий студент неадекват...Звичайно добре що Ви вважаєте себе молодим...але погано коли це відповідає приказціА тепер про проблеми бізнесу...Реальний кейс, мій..Вересень , жовтень , листопад , грудень 2022 року, ЛьвівПедераційники гатять по енергетичним обєктам України і періодично(деколи по 15-20 годин на добу) відсутня електроенергія.Ясно що дії по забезпеченню електроенергією бізнесових обєктів забирають море надлишкових ( в порівнянні з довоєнними) зусиль і часу...але зусилля вкладені, рішення прийняті, бізнес працює ,люди не скорочені, зарплати і податки виплачують...От тільки одна проблемкаЯ живу на околиці, а тому навіть вирішивши проблеми енергопостачання власного житла..я на протязі 4 місяців не міг вирішити проблеми доступу до інтернетуОколиці вимикали в рази більше/довше ніж містоТому навіть маючи в оселі енергію - в мене не було доступу до інтернету в ті години( в основному це між 21,00 і 06,00) коли я там знаходивсявишки мобільного звязку підтримували тільки звязок, провайдер 4 місяці перепаював маршрутизатори на оптоволокно , а тому відсутність енергії= відсутність інтернету.Ця проблемапривела до ситуації коли я з затримкою в 1-4 дні від крайнього терміну реєстрував зведенні накладні по ПДВ на кінцевого споживача( тобто це розмір моїх зобовязань)Наголошую - ця затримка не приводила до зменшення виплат мною податків чи ще якихось проблем..Так пізніше на 1-4 дні інформував податкову про те скільки мав заплатити(тобто платив раніше ніж податкова взнавала скільки я повинен заплатити)Ці затримки привели до того , що вчора мені прийшла інформація що я зобовязаний сплатити штраф у розмірі 10% ( загальна сума штрафів десь 25 000 грн )Тобто штраф за те що я просто не вчасно ПІД ЧАС ВІЙНИ щось подав.Якби ситуація простаможна судитись - виграш в суді гарантований на 99% ... точно так само як і витрати на суд в 10000 грн і море часу , як мінімум пяток судових засіданьможна звернутись до керівництва податкової - і керівник може своїм наказом зупинити штраф...Але сьогодні вийшла стаття Бутусова про те як 240 заводам легкої промисловості КРУ нарахувало штрафів у розмірі 2,4 млрд грн за 2022 рік, бо після початку був введений спеціальний закон який описував ціноутворення при пошитті військової форми , в законі описали всі складові собівартості...але забули вписати слово прибуток...і КРУ знайшло в цих 240 компаній 2,5 млрд прибутку які змушує повернути..При цьому китайські і турецькі компанії продали Міністерству оборони в три рази менше форми ніж наші підприємства по ціні в 2 рази вищій ніж в наших при нульовому миті і пдв( які наші ПДВ сплачували)Керівництво цих заводів дійшли до Зеленського , Зеленський на зустрічі відразу перепитав ШМигаля - ти знаєш про цю ситуацію..Шмигаль підтвердивна запитання Зеленського - так чому не вирішиввідповідь Шмигалая- так тоді за збитки в 2,4 млрд нарахованих КРУ буду відповідати я....От тому і я сижу й думаюЯкщо підійду до креівництва - то вийде що підставлю їх під звинувачення в корупції з нанесенням державі збитків в 25000І як діятиПСви розумієте що ці приклади - це прямі наслідки совка...коли закон( прийнятий ще в 1950 році за сталіна) вищий ніж реальні інтереси людей/бізнесу/Держави.