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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47224723472447254726>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:36

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:Поэтому, не надо удивляться, что масса людей смогла оценить уровень Высоцкого.
я в школе был лютым фанатиком модерн токинга. Школа небольшая, все про всех основное знали, кроме меня их творчество не заценил никто, хотя интересовались, даже учителя. За хаер родителей вызывали. Но запретить ни то ни другое уже не могли. Перестройка Горбачёв всё такое. Высоцкий? да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.

ти не з того покоління
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:40

  vitaliiangel написав:да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.

Это вопрос репрезентативности выборки. Посмотрите, сколько людей идёт за гробом этого "никому не известного человека", о смерти которого написала только одна местная газета
(с 3:00)
https://youtu.be/b-4Mldsx5Ls
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:45

  juristkostya написав:вообще в советские СМИ не попадали,
ку-ку бобины и винил - тоже сми. в отсутствии тв приемников и адекватных передач. Кто то привозил с Москвы винил и очередь выстраивалась. Не только к Битлам, Тото Кутуньо, Дин Рид всё слышал впервые с чужого винила, но нравилось не всё. Тогда общение и обмен музыкой был покруче фейсбука.
  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.

Это вопрос репрезентативности выборки. Посмотрите, сколько людей идёт за гробом этого "никому не известного человека", о смерти которого написала только одна местная газета
(с 3:00)
https://youtu.be/b-4Mldsx5Ls

Москва сэр Тогда общение было покруче фейсбука.
  vitaliiangel написав:раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.

я жил в провинции
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 22:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:47

  prodigy написав: Starikan вас хтось образив?
краще утриматись від форуму на день...
не потрібно втрачати авторитет який накопичувався роками

Так, самі безперевні образи, хамство. І безперервний бред про дідів з НКВД, радянське морозиво, любов до путіна. Почитайте хоча б те, що подонок sergey_sryvkin написав вище, може, зрозумієте. Хамло Зебра, який ні гроша не задонатів армії, пише мені "Дедуля, твоё мнение здесь побоку" (типовий лексикон нуворишів 90х). Та чи не ви постійно нагадуєте про "ватний Харків" і що "харків'яни повинні 10 років вибачатися"? Багато речей, що ви та інші тут наговорили, підпадають під статті про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", чи як воно там.

І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто 8)

Я б взагалі цю тему не підіймав, якщо б тут обговорювалися воєнні аспекти, допомога армії, проблеми бюджету та бізнесу під стан війни, економічного відрождення України. Але маса скотилася до обговорення типу "ми вас навчимо, як Україну любити".

"Неначе люди подуріли" (с)

Я думав взагалі залишити цю гілку, валютну стало набагато цікавіше читати та спілкуватися із врівноваженими людьми, які теж живуть в Україні і теж бувають під обстрілами. Але тепер буду давати відсіч хамам, якщо модератор мовчить.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 22 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 5 разів.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:04

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:вообще в советские СМИ не попадали,
ку-ку бобины и винил - тоже сми. в отсутствии тв приемников и адекватных передач. Кто то привозил с Москвы винил и очередь выстраивалась. Не только к Битлам, Тото Кутуньо, Дин Рид всё слышал впервые с чужого винила, но нравилось не всё. Тогда общение и обмен музыкой был покруче фейсбука.
  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:да такую фамилию мало кто знал, из моих друзей точно никто.

Это вопрос репрезентативности выборки. Посмотрите, сколько людей идёт за гробом этого "никому не известного человека", о смерти которого написала только одна местная газета
(с 3:00)
https://youtu.be/b-4Mldsx5Ls

Москва сэр Тогда общение было покруче фейсбука.
  vitaliiangel написав:раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.

я жил в провинции

Итак?
Выдающийся автор/артист безусловно мог получить самую широкую известность без всякой поддержки официальных СМИ. Что и требовалось доказать
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:06

  juristkostya написав:без всякой поддержки официальных СМИ.
а зацитируйте где я писал про официальные сми? Костя не нужно манипуляций. вы не с ЛАДом общаетесь.
  vitaliiangel написав:бобины и винил - тоже сми
  vitaliiangel написав:раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.
хотел бы я посмотреть на карьеру высоцкого который бы жил и творил в Нижневартовске. Не снимался бы в Кино и не играл в театре на Таганке.

Таких высоцких по стране было десятки или сотни. Но вы знаете только одного, поэтому он для вас уникальный. То есть проблема других высоцких - в доступности сми, а ваша - в вашей ограниченности. не обижайтесь любой фанатизм по итогу это ограниченность.

вот ничем не хуже.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 23:37, всього редагувалось 16 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:07

  ЛАД написав:Что пояснить?
Или что такое самостоятельное государство?

Шо таке самостійна сучасна держава.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:52

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:без всякой поддержки официальных СМИ.
а зацитируйте где я писал про официальные сми? Костя не нужно манипуляций. вы не с ЛАДом общаетесь.
  vitaliiangel написав:бобины и винил - тоже сми
  vitaliiangel написав:раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.
хотел бы я посмотреть на карьеру высоцкого который бы жил и творил в Нижневартовске. Не снимался бы в Кино и не играл в театре на Таганке.

Таких высоцких по стране было десятки или сотни. Но вы знаете только одного, поэтому он для вас уникальный. То есть проблема других высоцких - в доступности сми, а ваша - в вашей ограниченности. не обижайтесь любой фанатизм по итогу это ограниченность.

"кто на ком стоял?" (С)

Я говорил о стихийном распространении информации. Раз 10, как минимум.
А вы как раз педалировали роль СМИ. И, естественно, в условиях союза СМИ могут быть только "официальными", тут всё понятно
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:54

  vitaliiangel написав: вот ничем не хуже.

Школьная самодеятельность по всем параметрам
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто 8)
Під час війни , взяти діжку з лайном (наслєдіє совка в літературе і так далее, пушкін,висоцький....) , вкинути в неї пачку дріжжів і надіятись що лайно не забурлить і не забризгає всіх і вся - міг тільки прищавий студент неадекват...
Звичайно добре що Ви вважаєте себе молодим...але погано коли це відповідає приказці
старе-мале.....
  Starikan написав:Я б взагалі цю тему не підіймав, якщо б тут обговорювалися воєнні аспекти, допомога армії, проблеми бюджету та бізнесу під стан війни, економічного відрождення України. Але маса скотилася до обговорення типу "ми вас навчимо, як Україну любити".
А тепер про проблеми бізнесу...
Реальний кейс, мій..
Вересень , жовтень , листопад , грудень 2022 року, Львів
Педераційники гатять по енергетичним обєктам України і періодично(деколи по 15-20 годин на добу) відсутня електроенергія.
Ясно що дії по забезпеченню електроенергією бізнесових обєктів забирають море надлишкових ( в порівнянні з довоєнними) зусиль і часу...але зусилля вкладені, рішення прийняті, бізнес працює ,люди не скорочені, зарплати і податки виплачують...
От тільки одна проблемка
Я живу на околиці, а тому навіть вирішивши проблеми енергопостачання власного житла..я на протязі 4 місяців не міг вирішити проблеми доступу до інтернету
Околиці вимикали в рази більше/довше ніж місто
Тому навіть маючи в оселі енергію - в мене не було доступу до інтернету в ті години( в основному це між 21,00 і 06,00) коли я там знаходився
вишки мобільного звязку підтримували тільки звязок, провайдер 4 місяці перепаював маршрутизатори на оптоволокно , а тому відсутність енергії= відсутність інтернету.
Ця проблемапривела до ситуації коли я з затримкою в 1-4 дні від крайнього терміну реєстрував зведенні накладні по ПДВ на кінцевого споживача( тобто це розмір моїх зобовязань)
Наголошую - ця затримка не приводила до зменшення виплат мною податків чи ще якихось проблем..Так пізніше на 1-4 дні інформував податкову про те скільки мав заплатити(тобто платив раніше ніж податкова взнавала скільки я повинен заплатити)

Ці затримки привели до того , що вчора мені прийшла інформація що я зобовязаний сплатити штраф у розмірі 10% ( загальна сума штрафів десь 25 000 грн )
Тобто штраф за те що я просто не вчасно ПІД ЧАС ВІЙНИ щось подав.
Якби ситуація проста
можна судитись - виграш в суді гарантований на 99% ... точно так само як і витрати на суд в 10000 грн і море часу , як мінімум пяток судових засідань
можна звернутись до керівництва податкової - і керівник може своїм наказом зупинити штраф...
Але сьогодні вийшла стаття Бутусова про те як 240 заводам легкої промисловості КРУ нарахувало штрафів у розмірі 2,4 млрд грн за 2022 рік, бо після початку був введений спеціальний закон який описував ціноутворення при пошитті військової форми , в законі описали всі складові собівартості...але забули вписати слово прибуток...і КРУ знайшло в цих 240 компаній 2,5 млрд прибутку які змушує повернути..При цьому китайські і турецькі компанії продали Міністерству оборони в три рази менше форми ніж наші підприємства по ціні в 2 рази вищій ніж в наших при нульовому миті і пдв( які наші ПДВ сплачували)
Керівництво цих заводів дійшли до Зеленського , Зеленський на зустрічі відразу перепитав ШМигаля - ти знаєш про цю ситуацію..Шмигаль підтвердив
на запитання Зеленського - так чому не вирішив
відповідь Шмигалая- так тоді за збитки в 2,4 млрд нарахованих КРУ буду відповідати я....

От тому і я сижу й думаю
Якщо підійду до креівництва - то вийде що підставлю їх під звинувачення в корупції з нанесенням державі збитків в 25000

І як діяти

ПС
ви розумієте що ці приклади - це прямі наслідки совка...
коли закон( прийнятий ще в 1950 році за сталіна) вищий ніж реальні інтереси людей/бізнесу/Держави.
budivelnik
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