RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4723472447254726>
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:06

  Starikan написав:І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто 8)


проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина - потому что вы его знаете.
Если бы вас не руссифицировали и вы не знали русский язык - Высоцкий был бы для вас никто так само как и остальные писатели и поэты планеты в силу языкового барьера.
mephala
 
Повідомлень: 8515
З нами з: 07.04.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:07

  vitaliiangel написав:Таких высоцких по стране было десятки или сотни. Но вы знаете только одного, поэтому он для вас уникальный. То есть проблема других высоцких - в доступности сми, а ваша - в вашей ограниченности. не обижайтесь любой фанатизм по итогу это ограниченность.

Не Высоцким единым.
Ким, Кукин, Клячкин.
Визбор, Никитины, Окуджава в конце концов. Хотя они более "официальные", но стиль бардовский.

Но это всё "рефлексирующая интеллигенция", непонятная миллениалам.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19624
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2547 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:10

  mephala написав:проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина

Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?
На такие посты буду отвечать лексиконом ваших единомышленников.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 23 лип, 2023 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19624
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2547 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:11

  Starikan написав:
  mephala написав:Высоцкий для вас потому вершина

Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?


дыбил что ли? или набухался и по синьке сюда прилез?
так пойди проспись алкаш
mephala
 
Повідомлень: 8515
З нами з: 07.04.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Если не найдете - закроете пасть?
Ай-я яй...
і ця людина вважає що може замінити модератора?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26367
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:12

  Starikan написав:
  mephala написав:проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина

Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?

Мне гораздо больше понравилось про "авторы других стран для вас никто в силу языкового барьера". Воинствующий неуч на марше
juristkostya
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:23

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  mephala написав:проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина

Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?

Мне гораздо больше понравилось про "авторы других стран для вас никто в силу языкового барьера". Воинствующий неуч на марше


уровень вашей миролюбивой образованности на отдыхе я уже оценил в потугах поиска песен про скалолазов.
если вы такой образованный и миролюбивый - может, оторвавшись от своей неги, снизойдете в примере песен мирового творчества про скалолазов что бы сравнить с Высоцким?
или таки Высоцкий это вершина и только он достоин быть отлитым в памятник? (сарказм если кто то тупит)
Востаннє редагувалось mephala в Нед 23 лип, 2023 00:30, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 8515
З нами з: 07.04.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:29

  budivelnik написав:ви розумієте що ці приклади - це прямі наслідки совка...
коли закон( прийнятий ще в 1950 році за сталіна) вищий ніж реальні інтереси людей/бізнесу/Держави.

Прекрасно розумію. Але совок (як держава та її закони) помер 32 роки тому.
А ті, що нині приймають закони, при совку були ще дітьми.
Так хто винуватий у вашій проблемі: Пушкін, Висоцький, совок чи нинішні законотворці, що про совок взагалі нічого не знають?
Чи може я особисто винуватий, що народився у Харкові, а не у Львові, та й ще при живому сталіні?

Досить все на совок списувати, його нема вже третину століття.
"Перманентна революція" :wink:
Starikan
2
 
Повідомлень: 19624
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2547 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Досить все на совок списувати, його нема вже третину століття.
Я надіюсь що Ваша освіта дає Вам можливість осмислити що означає термін - інерційність
Так само я надіюсь Ви в курсі що чим більши(важчий) обєкт - тим сильніша в нього інерційність...

І як висновок з перших двох пунктів
Діти будуть жити в країні яку побудували їх батьки.
А діти - це покоління в тридцять років..
То що Ви там казали про совок якого 30 років немає?
В якому суспільстві живуть ваші діти?
Хто відповідальний за будівництво цього суспільства?
Ваші діти чи Ви ?

А з якого ви міста - мені по барабану
Медведчук жив у Львові
  Starikan написав:Так хто винуватий у вашій проблемі: Пушкін, Висоцький, совок чи нинішні законотворці, що про совок взагалі нічого не знають?
В мене проблеми немає..
Я або заплачу штраф і не куплю благодійному фонду шини на бус
Або куплю шини на бус бо податкова зрозуміє тупість закону яким керується і відмінить штраф.

А от у вас проблема є
Сьогоднішня війна це протистояння між сходом ( пушкіна висоцького російської культури) і Заходом...
Ви всіма силами зупиняєте прихід Заходу ...але чомусь користуєтесь при цьому не пером качки для написання творів, а компютером виготовленним точно не в педерації.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 лип, 2023 00:43, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26367
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:40

  mephala написав:
  Starikan написав:І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто 8)


проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина - потому что вы его знаете.
Если бы вас не руссифицировали и вы не знали русский язык - Высоцкий был бы для вас никто так само как и остальные писатели и поэты планеты в силу языкового барьера.


Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону. Но вот так уж сложилось что для большинства харьковчан родной язык - русский.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 16.05.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4723472447254726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5902
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4975)
23.07.2023 00:01
Sense Bank (8829)
22.07.2023 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.