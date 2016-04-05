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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:06
Starikan написав:
І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто
проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина - потому что вы его знаете.
Если бы вас не руссифицировали и вы не знали русский язык - Высоцкий был бы для вас никто так само как и остальные писатели и поэты планеты в силу языкового барьера.
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mephala
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:07
vitaliiangel написав:
Таких высоцких по стране было десятки или сотни. Но вы знаете только одного, поэтому он для вас уникальный. То есть проблема других высоцких - в доступности сми, а ваша - в вашей ограниченности. не обижайтесь любой фанатизм по итогу это ограниченность.
Не Высоцким единым.
Ким, Кукин, Клячкин.
Визбор, Никитины, Окуджава в конце концов. Хотя они более "официальные", но стиль бардовский.
Но это всё "рефлексирующая интеллигенция", непонятная миллениалам.
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Starikan
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:10
mephala написав:
проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина
Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?
На такие посты буду отвечать лексиконом ваших единомышленников.
Востаннє редагувалось Starikan
в Нед 23 лип, 2023 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:11
Starikan написав: mephala написав:
Высоцкий для вас потому вершина
Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?
дыбил что ли? или набухался и по синьке сюда прилез?
так пойди проспись алкаш
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mephala
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:12
Starikan написав:
Если не найдете - закроете пасть?
Ай-я яй...
і ця людина вважає що може замінити модератора?
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budivelnik
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:12
Starikan написав: mephala написав:
проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина
Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?
Мне гораздо больше понравилось про "авторы других стран для вас никто в силу языкового барьера". Воинствующий неуч на марше
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juristkostya
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:23
juristkostya написав: Starikan написав: mephala написав:
проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина
Быстро цитату: где я сказал, что Высоцкий и СССР - вершина?
Если не найдете - закроете пасть?
Мне гораздо больше понравилось про "авторы других стран для вас никто в силу языкового барьера". Воинствующий неуч на марше
уровень вашей миролюбивой образованности на отдыхе я уже оценил в потугах поиска песен про скалолазов.
если вы такой образованный и миролюбивый - может, оторвавшись от своей неги, снизойдете в примере песен мирового творчества про скалолазов что бы сравнить с Высоцким?
или таки Высоцкий это вершина и только он достоин быть отлитым в памятник? (сарказм если кто то тупит)
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 23 лип, 2023 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:29
budivelnik написав:
ви розумієте що ці приклади - це прямі наслідки совка...
коли закон( прийнятий ще в 1950 році за сталіна) вищий ніж реальні інтереси людей/бізнесу/Держави.
Прекрасно розумію. Але совок (як держава та її закони) помер 32 роки тому.
А ті, що нині приймають закони, при совку були ще дітьми.
Так хто винуватий у вашій проблемі: Пушкін, Висоцький, совок чи нинішні законотворці, що про совок взагалі нічого не знають?
Чи може я особисто винуватий, що народився у Харкові, а не у Львові, та й ще при живому сталіні?
Досить все на совок списувати, його нема вже третину століття.
"Перманентна революція"
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:38
Starikan написав:
Досить все на совок списувати, його нема вже третину століття.
Я надіюсь що Ваша освіта дає Вам можливість осмислити що означає термін - інерційність
Так само я надіюсь Ви в курсі що чим більши(важчий) обєкт - тим сильніша в нього інерційність...
І як висновок з перших двох пунктів
Діти будуть жити в країні яку побудували їх батьки.
А діти - це покоління в тридцять років..
То що Ви там казали про совок якого 30 років немає?
В якому суспільстві живуть ваші діти?
Хто відповідальний за будівництво цього суспільства?
Ваші діти чи Ви ?
А з якого ви міста - мені по барабану
Медведчук жив у Львові
Starikan написав:
Так хто винуватий у вашій проблемі: Пушкін, Висоцький, совок чи нинішні законотворці, що про совок взагалі нічого не знають?
В мене проблеми немає..
Я або заплачу штраф і не куплю благодійному фонду шини на бус
Або куплю шини на бус бо податкова зрозуміє тупість закону яким керується і відмінить штраф.
А от у вас проблема є
Сьогоднішня війна це протистояння між сходом ( пушкіна висоцького російської культури) і Заходом...
Ви всіма силами зупиняєте прихід Заходу ...але чомусь користуєтесь при цьому не пером качки для написання творів, а компютером виготовленним точно не в педерації.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 23 лип, 2023 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:40
mephala написав: Starikan написав:
І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто
проблема в том, что люди вышедшие из сЭсЭсЭрА считают что то что им впихнули в мозг в совке - является вершиной достижений.
Высоцкий для вас потому вершина - потому что вы его знаете.
Если бы вас не руссифицировали и вы не знали русский язык - Высоцкий был бы для вас никто так само как и остальные писатели и поэты планеты в силу языкового барьера.
Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону. Но вот так уж сложилось что для большинства харьковчан родной язык - русский.
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