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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4723472447254726
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:44

  mephala написав:
уровень вашей миролюбивой образованности на отдыхе я уже оценил в потугах поиска песен про скалолазов.
если вы такой образованный и миролюбивый - может, оторвавшись от своей неги, снизойдете в примере песен мирового творчества про скалолазов что бы сравнить с Высоцким?
или таки Высоцкий это вершина и только он достоин быть отлитым в памятник? (сарказм если кто то тупит)

Ничё не понял. Если вы знаете более удачные стихи по данной теме, так дайте ссылку. Почитаем, обсудим.

А играть в игру "я тут буду вбрасывать от балды, а вы опровергайте"....это без меня, короче.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:51

  katso написав:Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону.


ради интереса решил загуглить памятник Высоцкому и монумент Моррисону.
я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники.
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  #<1 ... 4723472447254726
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