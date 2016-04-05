mephala написав:
уровень вашей миролюбивой образованности на отдыхе я уже оценил в потугах поиска песен про скалолазов.
если вы такой образованный и миролюбивый - может, оторвавшись от своей неги, снизойдете в примере песен мирового творчества про скалолазов что бы сравнить с Высоцким?
или таки Высоцкий это вершина и только он достоин быть отлитым в памятник? (сарказм если кто то тупит)
Ничё не понял. Если вы знаете более удачные стихи по данной теме, так дайте ссылку. Почитаем, обсудим.
А играть в игру "я тут буду вбрасывать от балды, а вы опровергайте"....это без меня, короче.