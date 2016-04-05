Додано: Нед 23 лип, 2023 01:07

budivelnik написав: А от у вас проблема є

Сьогоднішня війна це протистояння між сходом ( пушкіна висоцького російської культури) і Заходом...

Ви всіма силами зупиняєте прихід Заходу ...але чомусь користуєтесь при цьому не пером качки для написання творів, а компютером виготовленним точно не в педерації. А от у вас проблема єСьогоднішня війна це протистояння між сходом ( пушкіна висоцького російської культури) і Заходом...Ви всіма силами зупиняєте прихід Заходу ...але чомусь користуєтесь при цьому не пером качки для написання творів, а компютером виготовленним точно не в педерації.

Ну правильно, в российском нападении виноват пушкин. С одной стороны - вы правы - он был имперец (стихи о подавлении поляков), с другой - многие его творения - подражание западному романтизму. Чайковский, весьма популярный на Западе - вдохновитель российской войны против Запада. Вам самому не смешно?Ну а то, что большинство моих наиболее цитируемых научных работ сделаны в сотрудничестве с учеными США, Японии, Швеции, Франции, Нидерландов - можно игнорировать и обвинять в том, что я не "пускаю сюда Запад". Как и то, что одна из моих важнейших личных претензий к совку - закрытые границы.Ладно, сделаю еще один каминг-аут: в 1972 году мы - молодые физики-теоретики, думавшие, что оттепель продолжается, начали выпускать самиздатный журнал. Нет, никакой политики, типа "Физики шутят", пародийные псевдонаучные статьи, рецензии и даже стишки, с добавлением придуманных нами кроссвордов и шахматных задач. Вышло 6 номеров. После доноса скандал был жуткий, но начальнику первого отдела удалось погасить и не пустить "по инстанции". Административные меры, конечно, были приняты. Мне как раз есть, что вспомнить о совке. В отличие от большинства присутствующих.