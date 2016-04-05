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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:44
mephala написав:
уровень вашей миролюбивой образованности на отдыхе я уже оценил в потугах поиска песен про скалолазов.
если вы такой образованный и миролюбивый - может, оторвавшись от своей неги, снизойдете в примере песен мирового творчества про скалолазов что бы сравнить с Высоцким?
или таки Высоцкий это вершина и только он достоин быть отлитым в памятник? (сарказм если кто то тупит)
Ничё не понял. Если вы знаете более удачные стихи по данной теме, так дайте ссылку. Почитаем, обсудим.
А играть в игру "я тут буду вбрасывать от балды, а вы опровергайте"....это без меня, короче.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:51
katso написав:
Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону.
ради интереса решил загуглить памятник Высоцкому и монумент Моррисону.
я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:55
juristkostya написав: mephala написав:
уровень вашей миролюбивой образованности на отдыхе я уже оценил в потугах поиска песен про скалолазов.
если вы такой образованный и миролюбивый - может, оторвавшись от своей неги, снизойдете в примере песен мирового творчества про скалолазов что бы сравнить с Высоцким?
или таки Высоцкий это вершина и только он достоин быть отлитым в памятник? (сарказм если кто то тупит)
Ничё не понял. Если вы знаете более удачные стихи по данной теме, так дайте ссылку. Почитаем, обсудим.
А играть в игру "я тут буду вбрасывать от балды, а вы опровергайте"....это без меня, короче.
что и требовалось доказать о наш образованный, миролюбивый и пребывающий в неге. .
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:58
mephala написав: juristkostya написав: mephala написав:
уровень вашей миролюбивой образованности на отдыхе я уже оценил в потугах поиска песен про скалолазов.
если вы такой образованный и миролюбивый - может, оторвавшись от своей неги, снизойдете в примере песен мирового творчества про скалолазов что бы сравнить с Высоцким?
или таки Высоцкий это вершина и только он достоин быть отлитым в памятник? (сарказм если кто то тупит)
Ничё не понял. Если вы знаете более удачные стихи по данной теме, так дайте ссылку. Почитаем, обсудим.
А играть в игру "я тут буду вбрасывать от балды, а вы опровергайте"....это без меня, короче.
что и требовалось доказать о наш образованный, миролюбивый и пребывающий в неге. .
Наброс из серии "а докажите мне, что бога нет". Хотя вполне очевидно, что доказывать существование должен тот, кто постулирует такое существование.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 01:07
budivelnik написав:
А от у вас проблема є
Сьогоднішня війна це протистояння між сходом ( пушкіна висоцького російської культури) і Заходом...
Ви всіма силами зупиняєте прихід Заходу ...але чомусь користуєтесь при цьому не пером качки для написання творів, а компютером виготовленним точно не в педерації.
Ну правильно, в российском нападении виноват пушкин. С одной стороны - вы правы - он был имперец (стихи о подавлении поляков), с другой - многие его творения - подражание западному романтизму. Чайковский, весьма популярный на Западе - вдохновитель российской войны против Запада. Вам самому не смешно?
Ну а то, что большинство моих наиболее цитируемых научных работ сделаны в сотрудничестве с учеными США, Японии, Швеции, Франции, Нидерландов - можно игнорировать и обвинять в том, что я не "пускаю сюда Запад". Как и то, что одна из моих важнейших личных претензий к совку - закрытые границы.
Ладно, сделаю еще один каминг-аут: в 1972 году мы - молодые физики-теоретики, думавшие, что оттепель продолжается, начали выпускать самиздатный журнал. Нет, никакой политики, типа "Физики шутят", пародийные псевдонаучные статьи, рецензии и даже стишки, с добавлением придуманных нами кроссвордов и шахматных задач. Вышло 6 номеров. После доноса скандал был жуткий, но начальнику первого отдела удалось погасить и не пустить "по инстанции". Административные меры, конечно, были приняты. Мне как раз есть, что вспомнить о совке. В отличие от большинства присутствующих.
Востаннє редагувалось Starikan
в Нед 23 лип, 2023 01:22, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 01:13
mephala написав:
katso написав:
Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону.
ради интереса решил загуглить памятник Высоцкому и монумент Моррисону.
я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники.
Вам уже сто раз объясняли, что это не памятник барду, а скорее персонажу фильма - альпинисту. В принципе ничем не отличается от "памятника" Пуговкину в образе отца Федора на харьковском вокзале.
Его тоже будем сносить? Такие же памятники Гурченко и Шульженко?
И в завершение - памятники Шевченко, "ибо нефиг культ разводить".
Совсем народ потерял берега.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 01:17
Starikan написав:
И в завершение - памятники Шевченко, "ибо нефиг культ разводить".
Совсем народ потерял берега.
Не "в завершение", а "первым делом". Ведь наш памятник Шевченко создан не когда-нибудь, а в 1936 году. Наследие сталинизма в чистом виде, и пофиг, что это самый красивый из памятников Шевченко, что я видел лично или на фото.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 01:19
juristkostya написав:
Наброс из серии "а докажите мне, что бога нет". Хотя вполне очевидно, что доказывать существование должен тот, кто постулирует такое существование.
почему же из серии. не из серии а из ваших слов
juristkostya написав:
мне важнее здравый смысл.
есть секция скалолазания, есть стихи из "Вертикали" и небольшая фигура их автора. Поставлено ещё до Крыма. Украинского аналога нет не то что близкого - вообще никакого нет аналога.
А вот неуёмный активист украинского разлива найдется обязательно
мне просто в этом ключе стало интересно если, как вы утверждаете, нет украинских исполнений такого уровня, то почему должен быть памятник именно Высоцкого который для нас на данный момент ЗАРУБЕЖНЫЙ исполнитель? Больше никого не знаете или это мировой топ на эту тему?
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Додано: Нед 23 лип, 2023 01:26
mephala написав: juristkostya написав:
Наброс из серии "а докажите мне, что бога нет". Хотя вполне очевидно, что доказывать существование должен тот, кто постулирует такое существование.
почему же из серии. не из серии а из ваших слов
juristkostya написав:
мне важнее здравый смысл.
есть секция скалолазания, есть стихи из "Вертикали" и небольшая фигура их автора. Поставлено ещё до Крыма. Украинского аналога нет не то что близкого - вообще никакого нет аналога.
А вот неуёмный активист украинского разлива найдется обязательно
мне просто в этом ключе стало интересно если, как вы утверждаете, нет украинских исполнений такого уровня, то почему должен быть именно Высоцкого который для нас на данный момент ЗАРУБЕЖНЫЙ исполнитель? Больше никого не знаете или это мировой топ на эту тему?
Я не говорю, что он "должен быть". В конце концов, его там не было более 30 лет (с момента закладки жилмассива до установки памятника), и никакой трагедии не случилось.
Я говорю, что в том контексте (описано выше) он совершенно адекватен и делать из него политическую проблему откровенно глупо. Охота на ведьм в чистом виде
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Додано: Нед 23 лип, 2023 01:39
juristkostya написав:
Я говорю, что в том контексте (описано выше) он совершенно адекватен и делать из него политическую проблему откровенно глупо. Охота на ведьм в чистом виде
я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять.
и вижу что таки нужно разжевать - те кто ставят памятники русским деятелям хоть культуры хоть науки продолжают с помощью так называемой мягкой силы воздействовать на информационное поле Украины. Потому что каждый проходящий мимо будет смотреть на такой памятник и каждый раз невольно думать - вот оно русское, великое ему памятник поставили. это и есть одна из составных частей внедрения в подсознание украинцев русского мира.
но...чет думаю все равно бесполезно вашему отряду что то пояснять. потому и находятся активисты которые просто их сносят. снести железяку это потратить меньше нервов.
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