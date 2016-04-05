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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4725472647274728>
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 01:41

  mephala написав:
  katso написав:Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону.


ради интереса решил загуглить памятник Высоцкому и монумент Моррисону.
я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники.

В Украине по перечню укр. Вики 44 памятника Бандере.
Вы не в шоке?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 01:46

  mephala написав:я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять.
и вижу что таки нужно разжевать - те кто ставят памятники русским деятелям хоть культуры хоть науки продолжают с помощью так называемой мягкой силы воздействовать на информационное поле Украины. Потому что каждый проходящий мимо будет смотреть на такой памятник и каждый раз невольно думать - вот оно русское, великое ему памятник поставили. это и есть одна из составных частей внедрения в подсознание украинцев русского мира.

Это верно, но слишком очевидно. Неудобно даже обсуждать.
Давайте посмотрим на шаг дальше: просто убрать - мы 100% получим реакцию "вот вандалы, своего создать не могут, могут только сносить". И озлобление, вполне логичное. Беда не в том, что стоит Высоцкий, а в том, что за 35 (с момента начала "перестройки") лет мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма. Как только появится достойный наш поэт, современная молодёжь сама с удовольствием проинициирует вопрос "того убрать, нового поставить". И я лично буду рад.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 01:47

  mephala написав:........
потому и находятся активисты которые просто их сносят. снести железяку это потратить меньше нервов.

Безусловно это несравнимо легче и, главное, значительно безопаснее, чем воевать на фронте с реальным врагом.
Памятник в ответ не выстрелит.
Зато можно легко проявить "патриотизм".
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 01:48

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  katso написав:Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону.


ради интереса решил загуглить памятник Высоцкому и монумент Моррисону.
я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники.

В Украине по перечню укр. Вики 44 памятника Бандере.
Вы не в шоке?


от вам Бандера не дает покоя. Фарион еще памятники не считали?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 01:51

  juristkostya написав:
  Starikan написав: И в завершение - памятники Шевченко, "ибо нефиг культ разводить".
Совсем народ потерял берега.
Не "в завершение", а "первым делом". Ведь наш памятник Шевченко создан не когда-нибудь, а в 1936 году. Наследие сталинизма в чистом виде, и пофиг, что это самый красивый из памятников Шевченко, что я видел лично или на фото.

Эта публика - как глухари, орут и слышат только себя. Им пытаешься объяснить, приводишь цитаты из украинской Вики, примеры, - ноль внимания, одно хамство.

А насчет нашего памятника и канонического портрета классика - пора отходить от штампов. Не был он таким "похмурым" и старым. После амнистии вёл себе вполне светскую жизнь в Петербурге, посещал художников, поэтов, актеров и писателей (которые потом вдохновили РФ на нападение чисто из зависти к нашему великому поэту и художнику). Всё это описано в его дневниках, но публика же не читатели, а писаки. Кстати, поляки (вот глупые, тоже культ разводят) поставили ему памятник в Варшаве, вот такой молодой он был:
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 01:55

  juristkostya написав:
  mephala написав:я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять.
и вижу что таки нужно разжевать - те кто ставят памятники русским деятелям хоть культуры хоть науки продолжают с помощью так называемой мягкой силы воздействовать на информационное поле Украины. Потому что каждый проходящий мимо будет смотреть на такой памятник и каждый раз невольно думать - вот оно русское, великое ему памятник поставили. это и есть одна из составных частей внедрения в подсознание украинцев русского мира.

Это верно, но слишком очевидно. Неудобно даже обсуждать.
Давайте посмотрим на шаг дальше: просто убрать - мы 100% получим реакцию "вот вандалы, своего создать не могут, могут только сносить". И озлобление, вполне логичное. Беда не в том, что стоит Высоцкий, а в том, что за 35 (с момента начала "перестройки") лет мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма. Как только появится достойный наш поэт, современная молодёжь сама с удовольствием проинициирует вопрос "того убрать, нового поставить". И я лично буду рад.


и возвращаясь в начало - почему именно Высоцкий если нет украинского? он такой же иностранец как и все остальные барды мира.
неужели во всем мире не нашлось песен про альпинизм?
почему нужно именно памятник который будет невольно напоминать о раше и не выпускать наше подсознание из их орбиты?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 01:57

  mephala написав:от вам Бандера не дает покоя. Фарион еще памятники не считали?

Пациент безнадежен. Вообще не понимает, о чем речь.
Но это я замечал еще очень давно (при ДС) на валютной ветке.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:00

  mephala написав:
  juristkostya написав:
  mephala написав:я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять.
и вижу что таки нужно разжевать - те кто ставят памятники русским деятелям хоть культуры хоть науки продолжают с помощью так называемой мягкой силы воздействовать на информационное поле Украины. Потому что каждый проходящий мимо будет смотреть на такой памятник и каждый раз невольно думать - вот оно русское, великое ему памятник поставили. это и есть одна из составных частей внедрения в подсознание украинцев русского мира.

Это верно, но слишком очевидно. Неудобно даже обсуждать.
Давайте посмотрим на шаг дальше: просто убрать - мы 100% получим реакцию "вот вандалы, своего создать не могут, могут только сносить". И озлобление, вполне логичное. Беда не в том, что стоит Высоцкий, а в том, что за 35 (с момента начала "перестройки") лет мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма. Как только появится достойный наш поэт, современная молодёжь сама с удовольствием проинициирует вопрос "того убрать, нового поставить". И я лично буду рад.


и возвращаясь в начало - почему именно Высоцкий если нет украинского? он такой же иностранец как и все остальные барды мира.
неужели во всем мире не нашлось песен про альпинизм?
почему нужно именно памятник который будет невольно напоминать о раше и не выпускать наше подсознание из их орбиты?

Какой-то странный вопрос, вы уж простите. Вполне очевидно, что как инициаторы "снизу", так и комиссия горсовета "сверху" выбирали из тех, что лучше известны. Политической проблемы до 14 года в этом не было, а с чисто литературной точки зрения это прекрасный образец.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:00

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:--------------------
katso
Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону.
--------------------
ради интереса решил загуглить памятник Высоцкому и монумент Моррисону.
я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники.

В Украине по перечню укр. Вики 44 памятника Бандере.
Вы не в шоке?


от вам Бандера не дает покоя. Фарион еще памятники не считали?

Я и Бандере не считал до сих пор. Посмотрел Вики после Ваших слов о "лепить памятники" и о том, что загуглили "памятник Высоцкому и монумент Моррисону".
Но на вопрос Вы не ответили.
Как всегда.
Простите, давно с Вами не общался, забыл.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:02

  Starikan написав:
  mephala написав:от вам Бандера не дает покоя. Фарион еще памятники не считали?

Пациент безнадежен. Вообще не понимает, о чем речь.
Но это я замечал еще очень давно (при ДС) на валютной ветке.

Кстати, меня умиляет, как наши знатоки истории любят тыкать ссылки на лекции Солонина, но как только речь заходит о Бандере....ну, вы поняли: на Солонина ни один ещё не сослался :-))))))))))
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