mephala написав:я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять. и вижу что таки нужно разжевать - те кто ставят памятники русским деятелям хоть культуры хоть науки продолжают с помощью так называемой мягкой силы воздействовать на информационное поле Украины. Потому что каждый проходящий мимо будет смотреть на такой памятник и каждый раз невольно думать - вот оно русское, великое ему памятник поставили. это и есть одна из составных частей внедрения в подсознание украинцев русского мира.
Это верно, но слишком очевидно. Неудобно даже обсуждать. Давайте посмотрим на шаг дальше: просто убрать - мы 100% получим реакцию "вот вандалы, своего создать не могут, могут только сносить". И озлобление, вполне логичное. Беда не в том, что стоит Высоцкий, а в том, что за 35 (с момента начала "перестройки") лет мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма. Как только появится достойный наш поэт, современная молодёжь сама с удовольствием проинициирует вопрос "того убрать, нового поставить". И я лично буду рад.
Starikan написав: И в завершение - памятники Шевченко, "ибо нефиг культ разводить". Совсем народ потерял берега.
Не "в завершение", а "первым делом". Ведь наш памятник Шевченко создан не когда-нибудь, а в 1936 году. Наследие сталинизма в чистом виде, и пофиг, что это самый красивый из памятников Шевченко, что я видел лично или на фото.
Эта публика - как глухари, орут и слышат только себя. Им пытаешься объяснить, приводишь цитаты из украинской Вики, примеры, - ноль внимания, одно хамство.
А насчет нашего памятника и канонического портрета классика - пора отходить от штампов. Не был он таким "похмурым" и старым. После амнистии вёл себе вполне светскую жизнь в Петербурге, посещал художников, поэтов, актеров и писателей (которые потом вдохновили РФ на нападение чисто из зависти к нашему великому поэту и художнику). Всё это описано в его дневниках, но публика же не читатели, а писаки. Кстати, поляки (вот глупые, тоже культ разводят) поставили ему памятник в Варшаве, вот такой молодой он был:
mephala написав:я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять. и вижу что таки нужно разжевать - те кто ставят памятники русским деятелям хоть культуры хоть науки продолжают с помощью так называемой мягкой силы воздействовать на информационное поле Украины. Потому что каждый проходящий мимо будет смотреть на такой памятник и каждый раз невольно думать - вот оно русское, великое ему памятник поставили. это и есть одна из составных частей внедрения в подсознание украинцев русского мира.
Это верно, но слишком очевидно. Неудобно даже обсуждать. Давайте посмотрим на шаг дальше: просто убрать - мы 100% получим реакцию "вот вандалы, своего создать не могут, могут только сносить". И озлобление, вполне логичное. Беда не в том, что стоит Высоцкий, а в том, что за 35 (с момента начала "перестройки") лет мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма. Как только появится достойный наш поэт, современная молодёжь сама с удовольствием проинициирует вопрос "того убрать, нового поставить". И я лично буду рад.
и возвращаясь в начало - почему именно Высоцкий если нет украинского? он такой же иностранец как и все остальные барды мира. неужели во всем мире не нашлось песен про альпинизм? почему нужно именно памятник который будет невольно напоминать о раше и не выпускать наше подсознание из их орбиты?
mephala написав:я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять. и вижу что таки нужно разжевать - те кто ставят памятники русским деятелям хоть культуры хоть науки продолжают с помощью так называемой мягкой силы воздействовать на информационное поле Украины. Потому что каждый проходящий мимо будет смотреть на такой памятник и каждый раз невольно думать - вот оно русское, великое ему памятник поставили. это и есть одна из составных частей внедрения в подсознание украинцев русского мира.
Это верно, но слишком очевидно. Неудобно даже обсуждать. Давайте посмотрим на шаг дальше: просто убрать - мы 100% получим реакцию "вот вандалы, своего создать не могут, могут только сносить". И озлобление, вполне логичное. Беда не в том, что стоит Высоцкий, а в том, что за 35 (с момента начала "перестройки") лет мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма. Как только появится достойный наш поэт, современная молодёжь сама с удовольствием проинициирует вопрос "того убрать, нового поставить". И я лично буду рад.
и возвращаясь в начало - почему именно Высоцкий если нет украинского? он такой же иностранец как и все остальные барды мира. неужели во всем мире не нашлось песен про альпинизм? почему нужно именно памятник который будет невольно напоминать о раше и не выпускать наше подсознание из их орбиты?
Какой-то странный вопрос, вы уж простите. Вполне очевидно, что как инициаторы "снизу", так и комиссия горсовета "сверху" выбирали из тех, что лучше известны. Политической проблемы до 14 года в этом не было, а с чисто литературной точки зрения это прекрасный образец.
mephala написав:-------------------- katso Ну да типа, кто ж спорит то - если бы родной был английский - поставили бы памятник Джиму Моррисону. -------------------- ради интереса решил загуглить памятник Высоцкому и монумент Моррисону. я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники.
В Украине по перечню укр. Вики 44 памятника Бандере. Вы не в шоке?
от вам Бандера не дает покоя. Фарион еще памятники не считали?
Я и Бандере не считал до сих пор. Посмотрел Вики после Ваших слов о "лепить памятники" и о том, что загуглили "памятник Высоцкому и монумент Моррисону". Но на вопрос Вы не ответили. Как всегда. Простите, давно с Вами не общался, забыл.