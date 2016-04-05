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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:06
mephala написав:
..............
и возвращаясь в начало - почему именно Высоцкий если нет украинского? он такой же иностранец как и все остальные барды мира.
неужели во всем мире не нашлось песен про альпинизм?
почему нужно именно памятник который будет невольно напоминать о раше и не выпускать наше подсознание из их орбиты?
Он уже
стоит. И памятник хороший.
Поставьте ещё какой-нибудь. Кому хотите.
Например, тому же Мицкевичу, о котором сегодня уже говорили.
А Вы меньше заботились бы о подсознании, а больше о сознании.
Мы всё-таки люди и сильно гордимся этим.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:09
juristkostya написав:
Какой-то странный вопрос, вы уж простите. Вполне очевидно, что как инициаторы "снизу", так и комиссия горсовета "сверху" выбирали из тех, что лучше известны. Политической проблемы до 14 года в этом не было, а с чисто литературной точки зрения это прекрасный образец.
то что случилось в 2014 году - это следствие того что мы в много чем не видели проблемы. хотя многим до сих пор не дошло и они продолжают защищать то что тащит в нашу информационную среду русский мир.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:12
mephala написав: juristkostya написав:
Какой-то странный вопрос, вы уж простите. Вполне очевидно, что как инициаторы "снизу", так и комиссия горсовета "сверху" выбирали из тех, что лучше известны. Политической проблемы до 14 года в этом не было, а с чисто литературной точки зрения это прекрасный образец.
то что случилось в 2014 году - это следствие того что мы в много чем не видели проблемы. хотя многим до сих пор не дошло и они продолжают защищать то что тащит в нашу информационную среду русский мир.
безусловно. Но общество должно пройти свои этапы и набить свои шишки. Прыжки "из феодализма сразу в коммунизм" себя не оправдывают, как мы все уже (надеюсь) знаем.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:17
ЛАД написав:
Я и Бандере не считал до сих пор. Посмотрел Вики после Ваших слов о "лепить памятники" и о том, что загуглили "памятник Высоцкому и монумент Моррисону".
Но на вопрос Вы не ответили.
Как всегда.
Простите, давно с Вами не общался, забыл.
судя по вашему вопросу - вы вообще не поняли что я говорил.
так что я должен ответить на вопрос когда он задается изначально с ложной предпосылкой?
и вы уже надоели со своим лживым "как всегда". так и любите ярлыки понавешивать.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:22
juristkostya написав: Starikan написав:
Пациент безнадежен. Вообще не понимает, о чем речь.
Но это я замечал еще очень давно (при ДС) на валютной ветке.
Кстати, меня умиляет, как наши знатоки истории любят тыкать ссылки на лекции Солонина, но как только речь заходит о Бандере....ну, вы поняли: на Солонина ни один ещё не сослался
)))))))))
По Бандере и Солонине я вас опередил
но это хорошо, что вы заметили. И дополнили его мнением о Бессарабии и Закарпатье. А если еще добавить его лекции и интервью о гнилой политике Запада и прежде всего США во время арабо-израильских войн - они должны прилюдно отречься от св.Марка. Ибо США критиковать нельзя.
По увековечению памяти Довженко и жизни Шевченко в Петербурге и Москве тоже молчок.
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