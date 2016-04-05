RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4725472647274728
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:06

  mephala написав:..............
и возвращаясь в начало - почему именно Высоцкий если нет украинского? он такой же иностранец как и все остальные барды мира.
неужели во всем мире не нашлось песен про альпинизм?
почему нужно именно памятник который будет невольно напоминать о раше и не выпускать наше подсознание из их орбиты?

Он уже стоит. И памятник хороший.
Поставьте ещё какой-нибудь. Кому хотите.
Например, тому же Мицкевичу, о котором сегодня уже говорили.
А Вы меньше заботились бы о подсознании, а больше о сознании.
Мы всё-таки люди и сильно гордимся этим. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25315
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5081 раз.
Подякували: 4730 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:09

  juristkostya написав:Какой-то странный вопрос, вы уж простите. Вполне очевидно, что как инициаторы "снизу", так и комиссия горсовета "сверху" выбирали из тех, что лучше известны. Политической проблемы до 14 года в этом не было, а с чисто литературной точки зрения это прекрасный образец.


то что случилось в 2014 году - это следствие того что мы в много чем не видели проблемы. хотя многим до сих пор не дошло и они продолжают защищать то что тащит в нашу информационную среду русский мир.
mephala
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 07.04.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:12

  mephala написав:
  juristkostya написав:Какой-то странный вопрос, вы уж простите. Вполне очевидно, что как инициаторы "снизу", так и комиссия горсовета "сверху" выбирали из тех, что лучше известны. Политической проблемы до 14 года в этом не было, а с чисто литературной точки зрения это прекрасный образец.


то что случилось в 2014 году - это следствие того что мы в много чем не видели проблемы. хотя многим до сих пор не дошло и они продолжают защищать то что тащит в нашу информационную среду русский мир.
безусловно. Но общество должно пройти свои этапы и набить свои шишки. Прыжки "из феодализма сразу в коммунизм" себя не оправдывают, как мы все уже (надеюсь) знаем.
juristkostya
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:17

  ЛАД написав:Я и Бандере не считал до сих пор. Посмотрел Вики после Ваших слов о "лепить памятники" и о том, что загуглили "памятник Высоцкому и монумент Моррисону".
Но на вопрос Вы не ответили.
Как всегда.
Простите, давно с Вами не общался, забыл.


судя по вашему вопросу - вы вообще не поняли что я говорил.
так что я должен ответить на вопрос когда он задается изначально с ложной предпосылкой?
и вы уже надоели со своим лживым "как всегда". так и любите ярлыки понавешивать.
mephala
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 07.04.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:22

  juristkostya написав:
  Starikan написав: Пациент безнадежен. Вообще не понимает, о чем речь.
Но это я замечал еще очень давно (при ДС) на валютной ветке.

Кстати, меня умиляет, как наши знатоки истории любят тыкать ссылки на лекции Солонина, но как только речь заходит о Бандере....ну, вы поняли: на Солонина ни один ещё не сослался :-))))))))))

По Бандере и Солонине я вас опередил :wink: но это хорошо, что вы заметили. И дополнили его мнением о Бессарабии и Закарпатье. А если еще добавить его лекции и интервью о гнилой политике Запада и прежде всего США во время арабо-израильских войн - они должны прилюдно отречься от св.Марка. Ибо США критиковать нельзя.

По увековечению памяти Довженко и жизни Шевченко в Петербурге и Москве тоже молчок.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19629
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2547 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:26

  Starikan написав:По увековечению памяти Довженко и жизни Шевченко в Петербурге и Москве тоже молчок.
и по предательству Гоголя, я просто настаиваю :-) мало того, что физически переехал в столицу империи - ещё и на госслужбу оккупационного режима устроился и тематику произведений с украинской сменил на общеимперскую. Коллаборант чистый незамутнённый. Кстати, почему он до сих пор не под санкциями нашего РНБО?
juristkostya
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4725472647274728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, Starikan і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494497
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5902
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4975)
23.07.2023 00:01
Sense Bank (8829)
22.07.2023 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.