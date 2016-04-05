Додано: Нед 23 лип, 2023 02:40

mephala написав: ЛАД написав: Я и Бандере не считал до сих пор. Посмотрел Вики после Ваших слов о "лепить памятники" и о том, что загуглили "памятник Высоцкому и монумент Моррисону".

Но на вопрос Вы не ответили.

Как всегда.

Простите, давно с Вами не общался, забыл. Я и Бандере не считал до сих пор. Посмотрел Вики после Ваших слов о "лепить памятники" и о том, что загуглили "памятник Высоцкому и монумент Моррисону".Но на вопрос Вы не ответили.Как всегда.Простите, давно с Вами не общался, забыл.



судя по вашему вопросу - вы вообще не поняли что я говорил.

так что я должен ответить на вопрос когда он задается изначально с ложной предпосылкой?

и вы уже надоели со своим лживым "как всегда". так и любите ярлыки понавешивать. судя по вашему вопросу - вы вообще не поняли что я говорил.так что я должен ответить на вопрос когда он задается изначально с ложной предпосылкой?и вы уже надоели со своим лживым "как всегда". так и любите ярлыки понавешивать.

я в шоке. насколько же у нас культивируется лепить памятники

недавнее

Какие ярлыки?Вы чётко написали:Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.Так что я не понял и в чём "ложная предпосылка"?А Вы, конечно, "ничего не должны".Просто, читая Вас и других, как сейчас вспоминаю Суслова и других советских "работников идеологического фронта".Что-то создать были уже не способны, а разрушать - всегда пожалуйста.И придумывать объяснения/оправдания неудачам.Как будивельник объясняетпринятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя в ВР сейчас явно не 60-летние, а в основном значительно моложе. Тех, кто родился даже в 80-м вряд ли можно считать "совками", а им уже по 43.И на руководящих постах сегодня уже в основном это поколение, а не "советское".