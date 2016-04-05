|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 23 лип, 2023 02:44
mephala написав:
ну так сейчас и проходим этап дерусификации в ускоренном режиме.
потому и конфликтуют что у всех разная скорость этого процесса - а у некоторых она походу нулевая.
ну так это нормально. Вспомните, в детстве росли неравномерно. Предметы в школе усваивали неравномерно. На турнике подтягивались каждый свое число раз. А вы тут хотите, чтобы миллионы человек строем в ногу прошли путь от империи к демократии. Так не бывает. И уж совсем не факт, что это путь тождественен "дерусификации".
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5522
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 02:48
ЛАД написав:
Как будивельник объясняет недавнее
принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя
будивельнык в принципе что угодно объясняет чем угодно и подгоняет какую угодно статистику исходя исключительно из того, какой тезис хочет обосновать
)))))) есть ли смысл на него ссылаться?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5522
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 02:49
mephala написав:
...............
ну так сейчас и проходим этап дерусификации в ускоренном режиме.
потому и конфликтуют что у всех разная скорость этого процесса - а у некоторых она походу нулевая.
А, может, не надо так уж "проходить этапы"?
После 2 мировой и всех ужасов нацизма никто не отказался от немецкой литературы, музыки, философии.
Отказываться стоит избирательно. От чего-то надо, а что-то и оставить. А то можно с водой выплеснуть ребёнка.
Вы, кстати, тоже не отказались "ускоренно" от русского языка.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 23 лип, 2023 02:54, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 23 лип, 2023 02:52
juristkostya написав: ЛАД написав:
Как будивельник объясняет недавнее
принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя
будивельнык в принципе что угодно объясняет чем угодно и подгоняет какую угодно статистику исходя исключительно из того, какой тезис хочет обосновать
)))))) есть ли смысл на него ссылаться?
Вспоминают Моисея и то, как он водил народ по пустыне 40 лет, здесь достаточно часто.
И не только будивельник.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 23 лип, 2023 02:55
ЛАД написав:
Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.
я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.
но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8525
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 972 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 03:04
mephala написав: ЛАД написав:
Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.
я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.
но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.
Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.
Если Вы так против всех
памятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?
Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 23 лип, 2023 03:16
beee написав:
Одессу жалко. Добивают
Жалко все города.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 23 лип, 2023 03:20
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.
я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.
но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.
Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.
Если Вы так против всех
памятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?
Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру?
теперь я в шоке от вас - вы не поняли даже когда я разжевал?
если я говорю что я в шоке от воспитанной в нас мании лепить памятники где угодно и по малейшему поводу (а иногда и без) - а потом вы уточняете про Бандеру то что я должен вам ответить если ответ был дан еще до вашего вопроса?
это все равно если бы я сказал вам на улице - я в шоке до чего у нас народ не соблюдает ПДД и ходит на красый свет. А вы мне тыкаете пальцем в конкретного человека что идет на красный и спрашиваетет - а от него в шоке?
в реале на такого человека смотрет большими удивленными глазами и стараются отойти.
так как такой человек вызывает внутреннее ощущение что лучше таки отойти.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8525
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 972 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|118494
|
|
|6076
|494504
|
|
|1
|5902
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|