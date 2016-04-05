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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4726472747284729
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:44

  mephala написав:
ну так сейчас и проходим этап дерусификации в ускоренном режиме.
потому и конфликтуют что у всех разная скорость этого процесса - а у некоторых она походу нулевая.
ну так это нормально. Вспомните, в детстве росли неравномерно. Предметы в школе усваивали неравномерно. На турнике подтягивались каждый свое число раз. А вы тут хотите, чтобы миллионы человек строем в ногу прошли путь от империи к демократии. Так не бывает. И уж совсем не факт, что это путь тождественен "дерусификации".
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:48

  ЛАД написав:Как будивельник объясняет недавнее принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя
будивельнык в принципе что угодно объясняет чем угодно и подгоняет какую угодно статистику исходя исключительно из того, какой тезис хочет обосновать :-))))))) есть ли смысл на него ссылаться?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:49

  mephala написав:...............
ну так сейчас и проходим этап дерусификации в ускоренном режиме.
потому и конфликтуют что у всех разная скорость этого процесса - а у некоторых она походу нулевая.

А, может, не надо так уж "проходить этапы"?
После 2 мировой и всех ужасов нацизма никто не отказался от немецкой литературы, музыки, философии.
Отказываться стоит избирательно. От чего-то надо, а что-то и оставить. А то можно с водой выплеснуть ребёнка.
Вы, кстати, тоже не отказались "ускоренно" от русского языка.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 лип, 2023 02:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:52

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Как будивельник объясняет недавнее принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя
будивельнык в принципе что угодно объясняет чем угодно и подгоняет какую угодно статистику исходя исключительно из того, какой тезис хочет обосновать :-))))))) есть ли смысл на него ссылаться?

Вспоминают Моисея и то, как он водил народ по пустыне 40 лет, здесь достаточно часто.
И не только будивельник.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 02:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.


я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.

но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 03:04

  mephala написав:
  ЛАД написав:Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.


я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.

но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.

Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.
Если Вы так против всех памятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?
Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 03:16

  beee написав:Одессу жалко. Добивают

Жалко все города.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 03:20

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.


я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.

но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.

Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.
Если Вы так против всех памятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?
Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру?


теперь я в шоке от вас - вы не поняли даже когда я разжевал?
если я говорю что я в шоке от воспитанной в нас мании лепить памятники где угодно и по малейшему поводу (а иногда и без) - а потом вы уточняете про Бандеру то что я должен вам ответить если ответ был дан еще до вашего вопроса?

это все равно если бы я сказал вам на улице - я в шоке до чего у нас народ не соблюдает ПДД и ходит на красый свет. А вы мне тыкаете пальцем в конкретного человека что идет на красный и спрашиваетет - а от него в шоке?
в реале на такого человека смотрет большими удивленными глазами и стараются отойти.
так как такой человек вызывает внутреннее ощущение что лучше таки отойти.
mephala
 
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