Додано: Нед 23 лип, 2023 03:20

ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще. Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.



я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.



но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?

И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян. я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.

Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.

Если Вы так против всех памятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?

Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру? Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.Если Вы так противпамятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру?

теперь я в шоке от вас - вы не поняли даже когда я разжевал?если я говорю что я в шоке от воспитанной в нас мании лепить памятники где угодно и по малейшему поводу (а иногда и без) - а потом вы уточняете про Бандеру то что я должен вам ответить если ответ был дан еще до вашего вопроса?это все равно если бы я сказал вам на улице - я в шоке до чего у нас народ не соблюдает ПДД и ходит на красый свет. А вы мне тыкаете пальцем в конкретного человека что идет на красный и спрашиваетет - а от него в шоке?в реале на такого человека смотрет большими удивленными глазами и стараются отойти.так как такой человек вызывает внутреннее ощущение что лучше таки отойти.