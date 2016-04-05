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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:44
mephala написав:
ну так сейчас и проходим этап дерусификации в ускоренном режиме.
потому и конфликтуют что у всех разная скорость этого процесса - а у некоторых она походу нулевая.
ну так это нормально. Вспомните, в детстве росли неравномерно. Предметы в школе усваивали неравномерно. На турнике подтягивались каждый свое число раз. А вы тут хотите, чтобы миллионы человек строем в ногу прошли путь от империи к демократии. Так не бывает. И уж совсем не факт, что это путь тождественен "дерусификации".
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:48
ЛАД написав:
Как будивельник объясняет недавнее
принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя
будивельнык в принципе что угодно объясняет чем угодно и подгоняет какую угодно статистику исходя исключительно из того, какой тезис хочет обосновать
)))))) есть ли смысл на него ссылаться?
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:49
mephala написав:
...............
ну так сейчас и проходим этап дерусификации в ускоренном режиме.
потому и конфликтуют что у всех разная скорость этого процесса - а у некоторых она походу нулевая.
А, может, не надо так уж "проходить этапы"?
После 2 мировой и всех ужасов нацизма никто не отказался от немецкой литературы, музыки, философии.
Отказываться стоит избирательно. От чего-то надо, а что-то и оставить. А то можно с водой выплеснуть ребёнка.
Вы, кстати, тоже не отказались "ускоренно" от русского языка.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 23 лип, 2023 02:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:52
juristkostya написав: ЛАД написав:
Как будивельник объясняет недавнее
принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя
будивельнык в принципе что угодно объясняет чем угодно и подгоняет какую угодно статистику исходя исключительно из того, какой тезис хочет обосновать
)))))) есть ли смысл на него ссылаться?
Вспоминают Моисея и то, как он водил народ по пустыне 40 лет, здесь достаточно часто.
И не только будивельник.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 02:55
ЛАД написав:
Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.
я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.
но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 03:04
mephala написав: ЛАД написав:
Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.
я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.
но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.
Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.
Если Вы так против всех
памятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?
Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру?
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Додано: Нед 23 лип, 2023 03:16
beee написав:
Одессу жалко. Добивают
Жалко все города.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 03:20
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
Вы не говорили о памятниках именно русским персонам или ещё каких-то конкретных памятниках. Сказали о памятниках вообще.
я говрил немного не о том, но в принципе наличие такого количества памятников является следствием. я говорил о воспитанной в нас мании возводить памятники по любому поводу.
но если вы практически поняли о чем я говорил, тогда позвольте полюбопытствовать - какого "тут нужен мат но писать не буду" вы прицепились к одному из памятников а именно Бандере? Он вам где то в суп нагадил что вы его вспомнили? Или вы считаете что он для всех идол кто с вами не согласен и вы сразу им тыкаете?
И я ответил вам в стиле вашего же подначивания. Но вы таки его походу не поняли. Хотя не. то другой тупил. сорян.
Бандера просто пример. И ему памятники стали ставить недавно. Уже 44. Для многих он идол.
Если Вы так против всех
памятников, почему Вы говорите, что я "прицепился" и ещё много слов вместо того, чтобы просто ответить на вопрос?
Раньше смеялись/возмущались количеством памятников Ленину, снесли, теперь будем на его место ставить Бандеру?
теперь я в шоке от вас - вы не поняли даже когда я разжевал?
если я говорю что я в шоке от воспитанной в нас мании лепить памятники где угодно и по малейшему поводу (а иногда и без) - а потом вы уточняете про Бандеру то что я должен вам ответить если ответ был дан еще до вашего вопроса?
это все равно если бы я сказал вам на улице - я в шоке до чего у нас народ не соблюдает ПДД и ходит на красый свет. А вы мне тыкаете пальцем в конкретного человека что идет на красный и спрашиваетет - а от него в шоке?
в реале на такого человека смотрет большими удивленными глазами и стараются отойти.
так как такой человек вызывает внутреннее ощущение что лучше таки отойти.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 04:21
mephala написав: juristkostya написав: mephala написав:
я уже говорил вам и повторю еще раз - тем кто орусился этого не понять.
Это верно, но слишком очевидно. Неудобно даже обсуждать.
Давайте посмотрим на шаг дальше: просто убрать - мы 100% получим реакцию "вот вандалы, своего создать не могут, могут только сносить". И озлобление, вполне логичное.
почему нужно именно памятник который будет невольно напоминать о раше и не выпускать наше подсознание из их орбиты?
Тому що робота в них така... ось кого він має на увазі під "получім реакцію" і "озлоблєніє"? Русню, ладів? Але ж він цього вголос не говорить. Просто сидить і обурюється, треба бути цівілізованими... а насправді має на увазі "ви, украінци, далжни бить цівілізованими з намі рускімі і вєсті сєбя с уважєнієм і по правілам, как подобаєт. А ми, рускіє, будєм вас жізні учіть, как правільно панімать роль Шєвчєнка і альпінізма в становлєніі нашєй общєй вєлікай рускай історії"
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Додано: Нед 23 лип, 2023 05:18
juristkostya написав: vitaliiangel написав:
вот ничем не хуже.
Школьная самодеятельность по всем параметрам
жанр такой. Профессионалы в нем не работают. А Высоцкому было сложно расти и бухать одновременно. Проще петь в одной октаве хрипловастым голосом без мелизмов.
В то время блатная песня пришлась по душе бывшим узникам неискушённых исскуством сталинских лагерей и городской шпане. Ладно есть люди которым такое нравится, но на общепризнанного авторитета высоцкий тянет только где-то на зоне. ниже 12 летний мальчик из Луганска
легко поёт высоцкого (пример для понимания насколько примитивный блатной жанр).
тот кто смог бы спеть хотя бы Бутусова "Прогулки по воде" ("С причала рыбачил апостол Андрей") Высоцким бы перестал интересоваться по вышеуказанной причине.
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