RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4727472847294730
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 06:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

1) Новини | Росія вдарила по Одесі всім набором: "Іскандерами", "Бурями", "Оніксами" та "Калібрами" – відео

2) Одеса. Росіяни знищили Спасо-Преображенський собор, прилетіло й у Будинок вчених – відео, фото
Вночі 23 липня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено Будинок вчених та будинки поруч. Про це повідомив сайт міської ради.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8226
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 06:24

  sergey_sryvkin написав:Тому що робота в них така... ось кого він має на увазі під "получім реакцію" і "озлоблєніє"? Русню, ладів? Але ж він цього вголос не говорить. Просто сидить і обурюється, треба бути цівілізованими... а насправді має на увазі "ви, украінци, далжни бить цівілізованими з намі рускімі і вєсті сєбя с уважєнієм і по правілам, как подобаєт. А ми, рускіє, будєм вас жізні учіть, как правільно панімать роль Шєвчєнка і альпінізма в становлєніі нашєй общєй вєлікай рускай історії"

+100500 ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8226
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 4727472847294730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4975)
23.07.2023 00:01
Sense Bank (8829)
22.07.2023 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron