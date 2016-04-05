Вночі 23 липня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено Будинок вчених та будинки поруч. Про це повідомив сайт міської ради.
sergey_sryvkin написав:Тому що робота в них така... ось кого він має на увазі під "получім реакцію" і "озлоблєніє"? Русню, ладів? Але ж він цього вголос не говорить. Просто сидить і обурюється, треба бути цівілізованими... а насправді має на увазі "ви, украінци, далжни бить цівілізованими з намі рускімі і вєсті сєбя с уважєнієм і по правілам, как подобаєт. А ми, рускіє, будєм вас жізні учіть, как правільно панімать роль Шєвчєнка і альпінізма в становлєніі нашєй общєй вєлікай рускай історії"