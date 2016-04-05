RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4727472847294730>
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 05:18

  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав: вот ничем не хуже.

Школьная самодеятельность по всем параметрам

жанр такой. Профессионалы в нем обычно не работают. А Высоцкому было сложно расти и бухать одновременно. Проще петь в одной октаве хрипловастым "блатным" голосом без мелизмов.


В то время блатная песня пришлась по душе бывшим узникам неискушённых исскуством сталинских лагерей и городской шпане. Ладно есть люди которым такое нравится, но на общепризнанного авторитета высоцкий тянет только где-то на зоне.

ниже 12 летний мальчик из Луганска легко поёт высоцкого (пример для понимания насколько примитивный блатной жанр).



тот кто смог бы спеть хотя бы Бутусова "Прогулки по воде" ("С причала рыбачил апостол Андрей") Высоцким бы перестал интересоваться по вышеуказанной причине.

  juristkostya написав:мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма.
то что людям нравится, переводят на мову (или наоборот с мовы на русский) и поют.

Вы слышали Высоцкого на украинском языке? перевести и спеть такое не проблема, от слова вообще только.... желающих нет.

С чего вы делаете вывод что Высоцкий - недостижимый гений, т.к. никто не смог (по факту не захотел) "романтизировать альпинизм" как он.

На вопрос какое Высоцкий имеет отношение к альпинизму, вы отморозились. Или к войне, о чём у него много песен.

Когда он поёт про алкашей, тут по крайней мере всё понятно. Он слишком многоранен, "что вижу, о том и пою".

гитарный шансон есть и украинский, ничего суперуникального. не всем же петь про альпинизм, чтобы вам зашло?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 лип, 2023 09:11, всього редагувалось 7 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18478
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 06:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

1) Новини | Росія вдарила по Одесі всім набором: "Іскандерами", "Бурями", "Оніксами" та "Калібрами" – відео

2) Одеса. Росіяни знищили Спасо-Преображенський собор, прилетіло й у Будинок вчених – відео, фото
Вночі 23 липня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено Будинок вчених та будинки поруч. Про це повідомив сайт міської ради.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8227
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 06:24

  sergey_sryvkin написав:Тому що робота в них така... ось кого він має на увазі під "получім реакцію" і "озлоблєніє"? Русню, ладів? Але ж він цього вголос не говорить. Просто сидить і обурюється, треба бути цівілізованими... а насправді має на увазі "ви, украінци, далжни бить цівілізованими з намі рускімі і вєсті сєбя с уважєнієм і по правілам, как подобаєт. А ми, рускіє, будєм вас жізні учіть, как правільно панімать роль Шєвчєнка і альпінізма в становлєніі нашєй общєй вєлікай рускай історії"

+100500 ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8227
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 2 ...

Росія вдарила по православному собору в центрі Одеси: фото з храму

На цьому місці храм уперше з'явився 1808 року. Проте 1936 року його знищила радянська влада. Перед руйнуванням собор було розграбовано.

Тёплый, ламповый совок ... Микоян в 1936 году привёз из США рецепт и технологии производства пломбира

Відновлення храму відбулось вже за часів незалежності України. Будівля була введена в експлуатацію 2005 року.

1936 год
Советская власть разрушила собор

2023 год
Рашистская власть разрушила собор
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8227
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 08:52

ЛАД ,

Технику и тактику врага знать надо обязательно. Тем более, действующему офицеру. Если он собирается воевать не только в Сомали.


1. А був запит від мене до вас повчити мене?
2. А з чого це ви взяли, що я не цікавлюсь і не знаю?
3. А може тільки в «Сомалі», і що? Ваші дочки вже санітарками в шпиталі? Чи на запрошення долярчика «стволи» піднімають!

Там ви десь шамкали про долярчика , якого «повчають» , в окопі і мене в теплій квартирі. І? Тепер у долярчика індульгенція? Всі, хто не в окопі не можуть вказувати йому на його дурь, коли він її пише? Де це написано таке?
Hotab
 
Повідомлень: 9511
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 09:03

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  juristkostya написав:И дополнили его мнением о Бессарабии и Закарпатье.

Узко смотрите:-) все Причерноморье, Приазовье и Крым - что, если не результат имперской завоевательной политики?:-))))))))))


костя, де ти був коли домбилі бамбас?
де ти ховався останні 6 місяців?
може треба трошки перепочити після тривалої відпуски,
бо на завтра буле "крепатура"


сьогодні вночі орки зруйнували кафедральний Спасо-Преображенській Собор (на Соборній площі), 300м від Дерибасівської

це самий центр Одеси, собор належить упц(РПЦ)мп його дуже довго відновлювали, на цьому піарились депутати ПР і інші промосковські гниди...степінь руйнувань можете побачити на фото

https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-ud ... 177508/ua/
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 23 лип, 2023 09:22, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 9947
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 09:08

Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник :lol: :oops:

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.
Деталі: Зеленський нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів.

"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", – підкреслив він. :lol:

барісафф: я всьо понял, встретимся в марбельє :lol:
jump
 
Повідомлень: 4041
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 09:18

  prodigy написав:прохання до Модератора прибрати останні 10 сторінок про Висоцького і харківську вату
пусть пишут, это украинцы, не надо делить людей на правильных и неправильных. Захотят сами поймут. Не захотят будет горе... Такая диаметрально противоположная позиция 100% гарантия конфликта.

Про высоцкого неожиданно интересно, представить себе не мог, что в 2023, в Украине его будут называть неповторимым и уникальным. Слегка сильно шокирован.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18478
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки не вичистили офтоп про Висоцького... Він не занесений в чорний список мінкульта, тому юридичних підстав зносити пам'ятник немає. А те що є пропозиції його знести, то в нас демократія, хоч і дещо обмежена. Через цю обмеженість багато харків'ян не можуть відкрито вийти на вулицю з триколорами, як робили це в 2014, от і знайшли віддушину.
lapay
 
Повідомлень: 13520
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 09:27

lapay , а мені, перечитавши оце все, сподобалось «да, мы выбирали регионы (а також іншу мразоту, типу комуністів, шаріїв, вітренок), так у нас же были причины!!!»
Тепер ця вся бидлошобла в расєї, а вони наче і не при чому. Бо у них були причини.
Hotab
 
Повідомлень: 9511
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4727472847294730>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494517
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8830)
23.07.2023 09:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.