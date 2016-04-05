жанр такой. Профессионалы в нем обычно не работают. А Высоцкому было сложно расти и бухать одновременно. Проще петь в одной октаве хрипловастым "блатным" голосом без мелизмов.
В то время блатная песня пришлась по душе бывшим узникам неискушённых исскуством сталинских лагерей и городской шпане. Ладно есть люди которым такое нравится, но на общепризнанного авторитета высоцкий тянет только где-то на зоне.
ниже 12 летний мальчик из Луганска легко поёт высоцкого (пример для понимания насколько примитивный блатной жанр).
тот кто смог бы спеть хотя бы Бутусова "Прогулки по воде" ("С причала рыбачил апостол Андрей") Высоцким бы перестал интересоваться по вышеуказанной причине.
juristkostya написав:мы не родили ничего на замену ему хотя бы в таком узком вопросе, как романтизация альпинизма.
то что людям нравится, переводят на мову (или наоборот с мовы на русский) и поют.
Вы слышали Высоцкого на украинском языке? перевести и спеть такое не проблема, от слова вообще только.... желающих нет.
С чего вы делаете вывод что Высоцкий - недостижимый гений, т.к. никто не смог (по факту не захотел) "романтизировать альпинизм" как он.
На вопрос какое Высоцкий имеет отношение к альпинизму, вы отморозились. Или к войне, о чём у него много песен.
Когда он поёт про алкашей, тут по крайней мере всё понятно. Он слишком многоранен, "что вижу, о том и пою".
гитарный шансон есть и украинский, ничего суперуникального. не всем же петь про альпинизм, чтобы вам зашло?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 лип, 2023 09:11, всього редагувалось 7 разів.
Вночі 23 липня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено Будинок вчених та будинки поруч. Про це повідомив сайт міської ради.
sergey_sryvkin написав:Тому що робота в них така... ось кого він має на увазі під "получім реакцію" і "озлоблєніє"? Русню, ладів? Але ж він цього вголос не говорить. Просто сидить і обурюється, треба бути цівілізованими... а насправді має на увазі "ви, украінци, далжни бить цівілізованими з намі рускімі і вєсті сєбя с уважєнієм і по правілам, как подобаєт. А ми, рускіє, будєм вас жізні учіть, как правільно панімать роль Шєвчєнка і альпінізма в становлєніі нашєй общєй вєлікай рускай історії"
Технику и тактику врага знать надо обязательно. Тем более, действующему офицеру. Если он собирается воевать не только в Сомали.
1. А був запит від мене до вас повчити мене? 2. А з чого це ви взяли, що я не цікавлюсь і не знаю? 3. А може тільки в «Сомалі», і що? Ваші дочки вже санітарками в шпиталі? Чи на запрошення долярчика «стволи» піднімають!
Там ви десь шамкали про долярчика , якого «повчають» , в окопі і мене в теплій квартирі. І? Тепер у долярчика індульгенція? Всі, хто не в окопі не можуть вказувати йому на його дурь, коли він її пише? Де це написано таке?
Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Деталі: Зеленський нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів.
"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", – підкреслив він.
Поки не вичистили офтоп про Висоцького... Він не занесений в чорний список мінкульта, тому юридичних підстав зносити пам'ятник немає. А те що є пропозиції його знести, то в нас демократія, хоч і дещо обмежена. Через цю обмеженість багато харків'ян не можуть відкрито вийти на вулицю з триколорами, як робили це в 2014, от і знайшли віддушину.
lapay , а мені, перечитавши оце все, сподобалось «да, мы выбирали регионы (а також іншу мразоту, типу комуністів, шаріїв, вітренок), так у нас же были причины!!!» Тепер ця вся бидлошобла в расєї, а вони наче і не при чому. Бо у них були причини.