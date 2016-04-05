Додано: Нед 23 лип, 2023 09:47



жарт Успіха про артилерійський ствол був якраз тонкий







останні сторінки дійсно показують, що ми не бажаємо слухати інших, а більше реагуємо на особистості,





Навіть якби він був один, тут тонкого нічого і близько нема. А разом зі «смокчуть за подарунки», «дають за окуляри» , або і просто гарячим словом без прикриття називав….. Я впевнений Василь все має.І чомусь його ж шутєйка віддзеркалена про «омлет комбату» для отримання відпустки йому зовсім не зайшла. «А мене за що?»Тому що ці «особистості» з їх махровим рашизмом під час агресії рашистів бісять дуже багатьох.І це добре, що таким в основному 70+, бо отакі рашисти через 10 років будуть шукати дружбу з «сусідом», але саме у них 10 років є лише при великому фарті. А от якщо вони своїх дітей/внуків виховали з такими ж поглядами… (це до речі, відповідь, чому совка нема 30 років, а ми все потрачуємо на нього… бо папки комуністи так виховали своїх діток) .Конкретно по памʼятнику Висоцькому - мені все одно. За останні 25 років був в Харкові один раз, і поки планів нема. Мені на нього не дивитись. Хоча за Леніна/сраліна я б тут увімкнувся.