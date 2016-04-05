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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лип, 2023 09:35
Hotab
хоч ви будете лаятися, що я знову лізу не в свою справу, але поки що спробую замахнутися на майже нереальну мету, але - а саме, давайте підвищувати рівень спілкування на форумі.
бо якщо ми проти сексизму, то давайте не писати дурню ні про кого, а не - проти правильних форумчан неможна, а проти неправильних - кажемо дурниці. жарт Успіха про артилерійський ствол був якраз тонкий, бо він описав саме роботу механізму, а все інше додумували в межах своєю розпусти
з ЛАДом можна сперечатися про різні речі, але давайте без переходу на особистості, тим паче рідних.
останні сторінки дійсно показують, що ми не бажаємо слухати інших, а більше реагуємо на особистості, навіть не дивлячись про що йде розмова. а маємо обговорювати явища та принципи.
з надією на розуміння
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Додано: Нед 23 лип, 2023 09:40
Starikan написав:
По увековечению памяти Довженко и жизни Шевченко в Петербурге и Москве тоже молчок.
так и быть я выскажусь. Украина не аннексировала ни Петербург ни Москву, и даже серьезно не бомбила территорию рф. Мелочь да. может поэтому у нас после 2014 сносят советского символы, или по другим причинам? до 2014 претензий к Высоцкому не было.
juristkostya написав:
Я говорю, что в том контексте (описано выше) он совершенно адекватен и делать из него политическую проблему откровенно глупо. Охота на ведьм в чистом виде
он вынуждено подпал под раздачу десоветизации. Если не ковыряться в его творчестве. Там кстати можно непристойного наковырять.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 23 лип, 2023 09:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 09:47
Shaman
,
жарт Успіха про артилерійський ствол був якраз тонкий
Навіть якби він був один, тут тонкого нічого і близько нема. А разом зі «смокчуть за подарунки», «дають за окуляри» , або і просто гарячим словом без прикриття називав….. Я впевнений Василь все має.
І чомусь його ж шутєйка віддзеркалена про «омлет комбату» для отримання відпустки йому зовсім не зайшла. «А мене за що?»
останні сторінки дійсно показують, що ми не бажаємо слухати інших, а більше реагуємо на особистості,
Тому що ці «особистості» з їх махровим рашизмом під час агресії рашистів бісять дуже багатьох.
І це добре, що таким в основному 70+, бо отакі рашисти через 10 років будуть шукати дружбу з «сусідом», але саме у них 10 років є лише при великому фарті. А от якщо вони своїх дітей/внуків виховали з такими ж поглядами… (це до речі, відповідь, чому совка нема 30 років, а ми все потрачуємо на нього… бо папки комуністи так виховали своїх діток) .
Конкретно по памʼятнику Висоцькому - мені все одно. За останні 25 років був в Харкові один раз, і поки планів нема. Мені на нього не дивитись. Хоча за Леніна/сраліна я б тут увімкнувся.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 23 лип, 2023 10:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 09:53
vitaliiangel написав: prodigy написав:
прохання до Модератора прибрати останні 10 сторінок про Висоцького і харківську вату
пусть пишут, это украинцы, не надо делить людей на правильных и неправильных. Захотят сами поймут. Не захотят будет горе... Такая диаметрально противоположная позиция 100% гарантия конфликта.
Про высоцкого неожиданно интересно, представить себе не мог, что в 2023, в Украине его будут называть неповторимым и уникальным. Слегка сильно шокирован.
несподівано виявився в іншому таборі, можливо через географію
Висоцького назвали "неповторимым и уникальным" в жанрі бардівської пісні - це явище російської культури, й Висоцький займає там своє місце. те що є багато інших жанрів, які на вашу думку набагато цікавіші - ніхто не заперечує. я теж слухаю російських бардів - М.Щербакова (цього напевне мало хто знає), Окуджаву, Городницького... й якщо кажемо про символи, то як на мене, то барди були саме символом не боротьби, но незгоди з радянською владою.
боротьба з символами радянської та російської спадщини - вона необхідна, бо поки в головах не вкорениться, що України та Росія різні держави з різною історією - це треба робити. але цей приклад дуже невдалий. бо Висоцький саме в цьому випадку використали органічно, й він не є символом СРСР чи Раші. все інше вже викореніли? я не слідкував, що там з назвою консерваторії в Києві? що в нас з радянським КЗОТом (я навіть абревіатуру російську використовую)?
он у Львові є пам'ятник Пікассо - ніхто ж не сперечається - а чому не Репін чи Айвазовський?
давайте зосередимося на реальних проблемах.
хоча знову ж таки межа реальна та вигадана проблема залежить від точку зору - повертаємось на початок...
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