Hotab хоч ви будете лаятися, що я знову лізу не в свою справу, але поки що спробую замахнутися на майже нереальну мету, але - а саме, давайте підвищувати рівень спілкування на форумі.
бо якщо ми проти сексизму, то давайте не писати дурню ні про кого, а не - проти правильних форумчан неможна, а проти неправильних - кажемо дурниці. жарт Успіха про артилерійський ствол був якраз тонкий, бо він описав саме роботу механізму, а все інше додумували в межах своєю розпусти
з ЛАДом можна сперечатися про різні речі, але давайте без переходу на особистості, тим паче рідних.
останні сторінки дійсно показують, що ми не бажаємо слухати інших, а більше реагуємо на особистості, навіть не дивлячись про що йде розмова. а маємо обговорювати явища та принципи.
Starikan написав:По увековечению памяти Довженко и жизни Шевченко в Петербурге и Москве тоже молчок.
так и быть я выскажусь. Украина не аннексировала ни Петербург ни Москву, и даже серьезно не бомбила территорию рф. Мелочь да? может поэтому у нас после 2014 сносят советского символы. до 2014 претензий к Высоцкому не было. "а шо случилось?"
juristkostya написав:Я говорю, что в том контексте (описано выше) он совершенно адекватен и делать из него политическую проблему откровенно глупо. Охота на ведьм в чистом виде
он вынуждено подпал под раздачу десоветизации. Как символ той эпохи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 лип, 2023 12:40, всього редагувалось 6 разів.
жарт Успіха про артилерійський ствол був якраз тонкий
Навіть якби він був один, тут тонкого нічого і близько нема. А разом зі «смокчуть за подарунки», «дають за окуляри» , або і просто гарячим словом без прикриття називав….. Я впевнений Василь все має. І чомусь його ж шутєйка віддзеркалена про «омлет комбату» для отримання відпустки йому зовсім не зайшла. «А мене за що?»
останні сторінки дійсно показують, що ми не бажаємо слухати інших, а більше реагуємо на особистості,
Тому що ці «особистості» з їх махровим рашизмом під час агресії рашистів бісять дуже багатьох. І це добре, що таким в основному 70+, бо отакі рашисти через 10 років будуть шукати дружбу з «сусідом», але саме у них 10 років є лише при великому фарті. А от якщо вони своїх дітей/внуків виховали з такими ж поглядами… (це до речі, відповідь, чому совка нема 30 років, а ми все потрачуємо на нього… бо папки комуністи так виховали своїх діток) . Конкретно по памʼятнику Висоцькому - мені все одно. За останні 25 років був в Харкові один раз, і поки планів нема. Мені на нього не дивитись. Хоча за Леніна/сраліна я б тут увімкнувся.
І ще кілька слів про інформаційну та культурну експансію. І чому її треба категорично прибирати з нашого простору. Чи багато з нас/вас помічали, що в більшості фільмів виробництва ерефії (особливо з 2000 і далі) насичені антиукраїнською риторикою? Як мінімум 1-2 моменти , але є обовʼязково. Адмирал «нас предали, Украинский фронт оставил свои позиции « Брат-2 «вы еще за Севастополь ответите) Назад в будущее . Декілька частин Там хоч весь фільм (фільми) розбирай на цитати. В августе 44 Старший ДРГ саме Міщенко з «южнорусским говором». Не росіянин. Якщо в фільмі ерефії є українець, він жирний, жадний, тупий, зрадить. Він ображає дівчат, ванюша завжди його побʼє, врятує дівчину. Навіть в радянському кіно в головних ролях майже не було українців. В фільмі «Екіпаж» боязливий борттехнік - українець. В якомусь там фільмі про війну - українець варить смачний борщ, його плескають по щоці, дякують, але він не воїн. Він третьосортний. Скажете «в бій ідуть…. »? Його не випускали в прокат дуже довго. Тільки вплив генералів авіації дозволив йому зʼявитись. Більшість цього не помічала. І тільки після 2014 року все це зійшлось в один пазл. Агресію і ненависть до незалежної України ростили ціле покоління. Тому це нормально зараз дути на холодне і повністю прибрати росіянське з нашого простору. Буде через 50 років мир дружба жвачка (після каяття) , будемо дивитись , чи пускати до себе цю культуру. Думаю не буде. І тому рвати повністю і безповоротно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 лип, 2023 10:36, всього редагувалось 6 разів.
prodigy написав:прохання до Модератора прибрати останні 10 сторінок про Висоцького і харківську вату
пусть пишут, это украинцы, не надо делить людей на правильных и неправильных. Захотят сами поймут. Не захотят будет горе... Такая диаметрально противоположная позиция 100% гарантия конфликта.
Про высоцкого неожиданно интересно, представить себе не мог, что в 2023, в Украине его будут называть неповторимым и уникальным. Слегка сильно шокирован.
несподівано виявився в іншому таборі, можливо через географію
Висоцького назвали "неповторимым и уникальным" в жанрі бардівської пісні - це явище російської культури, й Висоцький займає там своє місце. те що є багато інших жанрів, які на вашу думку набагато цікавіші - ніхто не заперечує. я теж слухаю російських бардів - М.Щербакова (цього напевне мало хто знає), Окуджаву, Городницького... й якщо кажемо про символи, то як на мене, то барди були саме символом не боротьби, но незгоди з радянською владою.
боротьба з символами радянської та російської спадщини - вона необхідна, бо поки в головах не вкорениться, що України та Росія різні держави з різною історією - це треба робити. але цей приклад дуже невдалий. бо Висоцький саме в цьому випадку використали органічно, й він не є символом СРСР чи Раші. все інше вже викореніли? я не слідкував, що там з назвою консерваторії в Києві? що в нас з радянським КЗОТом (я навіть абревіатуру російську використовую)?
он у Львові є пам'ятник Пікассо - ніхто ж не сперечається - а чому не Репін чи Айвазовський?
давайте зосередимося на реальних проблемах. хоча знову ж таки межа реальна та вигадана проблема залежить від точку зору - повертаємось на початок...
Denik написав:В обох варіантах падає експортна виручка рф від нафти. Дефіцит бюджету. Фінансовий колапс який доповнюється військовими втратами.
Не сумніваюсь, що так і буде, але є в них великі запаси в ФНБ + іще виявляються, що ще частина запасів в "сплячих" фірмах, які я вважав, що олігархи собі скомуніздили, а вони платять трильйони "неочікуваних" податків. Тому все буде не скоро. І це за умов, що Європа не дасть слабину в своїх недосанкціях.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 23 лип, 2023 11:53, всього редагувалось 1 раз.
жарт Успіха про артилерійський ствол був якраз тонкий
Навіть якби він був один, тут тонкого нічого і близько нема. А разом зі «смокчуть за подарунки», «дають за окуляри» , або і просто гарячим словом без прикриття називав….. Я впевнений Василь все має. І чомусь його ж шутєйка віддзеркалена про «омлет комбату» для отримання відпустки йому зовсім не зайшла. «А мене за що?»
останні сторінки дійсно показують, що ми не бажаємо слухати інших, а більше реагуємо на особистості,
Тому що ці «особистості» з їх махровим рашизмом під час агресії рашистів бісять дуже багатьох. І це добре, що таким в основному 70+, бо отакі рашисти через 10 років будуть шукати дружбу з «сусідом», але саме у них 10 років є лише при великому фарті. А от якщо вони своїх дітей/внуків виховали з такими ж поглядами… (це до речі, відповідь, чому совка нема 30 років, а ми все потрачуємо на нього… бо папки комуністи так виховали своїх діток) . Конкретно по памʼятнику Висоцькому - мені все одно. За останні 25 років був в Харкові один раз, і поки планів нема. Мені на нього не дивитись. Хоча за Леніна/сраліна я б тут увімкнувся.
І ще кілька слів про інформаційну та культурну експансію. І чому її треба категорично прибирати з нашого простору. Чи багато з нас/вас помічали, що в більшості фільмів виробництва ерефії (особливо з 2000 і далі) насичені антиукраїнською риторикою? Як мінімум 1-2 моменти , але є обовʼязково. Адмирал «нас предали, Украинский фронт оставил свои позиции « Брат-2 «вы еще за Севастополь ответите) Назад в будущее . Декілька частин Там хоч весь фільм (фільми) розбирай на цитати. В августе 44 Старший ДРГ саме Міщенко з «южнорусским говором». Не росіянин. Якщо в фільмі ерефії є українець, він жирний, жадний, тупий, зрадить. Він ображає дівчат, ванюша завжди його побʼє, врятує дівчину. Навіть в радянському кіно в головних ролях майже не було українців. В фільмі «Екіпаж» боязливий борттехнік - українець. В якомусь там фільмі про війну - українець варить смачний борщ, його плескають по щоці, дякують, але він не воїн. Він третьосортний. Скажете «в бій ідуть…. »? Його не випускали в прокат дуже довго. Тільки вплив генералів авіації дозволив йому зʼявитись. Більшість цього не помічала. І тільки після 2014 року все це зійшлось в один пазл. Агресію і ненависть до незалежної України ростили ціле покоління. Тому це нормально зараз дути на холодне і повністю прибрати росіянське з нашого простору. Буде через 50 років мир дружба жвачка (після каяття) , будемо дивитись , чи пускати до себе цю культуру. Думаю не буде. І тому рвати повністю і безповоротно.
вибачте, Hotab, що ви там казати про кількість редагувань?
а з приводу пропаганди - це була цілеспрямована політика. я цього не помічав, бо майже не дивився російський продукт - хіба що Брат-2, але про це неодноразово писали. це все елементи становлення російського нацизму - дійсно не дуже помітні, але результат ми побачили в 2014, коли більшість росіян як один - Крим наш, й в 2022, коли 76% підтримали війну.
Але ми повинні не забувати одну важливу річ: навіть якщо уявити, що ЗСУ виходять на державні кордони 1991 року, це не буде закінчення війни. Це закінчення війни тільки в наших з вами головах.
Реальність полягає в тому, що ніхто не гарантував, що Російська Федерація припинить війну, навіть якщо ми вийдемо на державні кордони, в Крим. В цій ситуації очевидно, що для Росії війна все одно продовжується, тому що Путін створив цю пастку, коли анексував Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. ... Виникає питання: як це закінчити? І, до речі, як ця ситуація виглядатиме з точки зору функціонування держави? Повітряний простір, порти, інвестиції, членство в НАТО, членство в Європейському Союзі - все те, без чого держава в принципі не може розвиватися, перетвориться на територію горя на околиці Європи.
Такою є тактика війни на виснаження. Я думаю, що багато хто її просто прогледів. У нас була величезна радість, коли ми стали свідками героїчної боротьби наших воїнів за те, щоб не відбутися путінському бліцкригу. Причому, якщо порівняти ту кількість озброєння, яку ми маємо сьогодні, з тією, яка була тоді, це було буквально голими руками.
й ще багато цікавого, деякі думки неординарні
Навіть якщо ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, це не буде закінченням війни Я не вважаю, що Україна може швидко вступити до НАТО Суверенітет, територіальна цілісність і безпека України невіддільні від особистого блага Путіна Без допомоги західного світу ми не провоюємо і кілька місяців Ім'я емпатії до України — це не Зеленський. Ім'я цієї емпатії - Буча Країни, які не хочуть сподобатися Китаю, ніяких мирних планів не пропонують Не буде ніяких двох Україн Сучасна Україна дуже нагадує Угорщину Орбана
Starikan написав:По Бандере и Солонине я вас опередил но это хорошо, что вы заметили. И дополнили его мнением о Бессарабии и Закарпатье. А если еще добавить его лекции и интервью о гнилой политике Запада и прежде всего США во время арабо-израильских войн - они должны прилюдно отречься от св.Марка. Ибо США критиковать нельзя.
Вас трішечки почистили, але то шо у вашому житті 1972 рік було цікавого, зараз це називається блог, його ведуть усі кому не лінь. Ось інша сторона радянського 1972 року: Бойові дії у Бангладеш, Єгипет, Сирія, В`єтнам. Це тільки один рік, але ви ж зайняті друкуванням свого "Крокодил".