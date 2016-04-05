Додано: Нед 23 лип, 2023 09:47



жарт Успіха про артилерійський ствол був якраз тонкий







останні сторінки дійсно показують, що ми не бажаємо слухати інших, а більше реагуємо на особистості,





Навіть якби він був один, тут тонкого нічого і близько нема. А разом зі «смокчуть за подарунки», «дають за окуляри» , або і просто гарячим словом без прикриття називав….. Я впевнений Василь все має.І чомусь його ж шутєйка віддзеркалена про «омлет комбату» для отримання відпустки йому зовсім не зайшла. «А мене за що?»Тому що ці «особистості» з їх махровим рашизмом під час агресії рашистів бісять дуже багатьох.І це добре, що таким в основному 70+, бо отакі рашисти через 10 років будуть шукати дружбу з «сусідом», але саме у них 10 років є лише при великому фарті. А от якщо вони своїх дітей/внуків виховали з такими ж поглядами… (це до речі, відповідь, чому совка нема 30 років, а ми все потрачуємо на нього… бо папки комуністи так виховали своїх діток) .Конкретно по памʼятнику Висоцькому - мені все одно. За останні 25 років був в Харкові один раз, і поки планів нема. Мені на нього не дивитись. Хоча за Леніна/сраліна я б тут увімкнувся.І ще кілька слів про інформаційну та культурну експансію. І чому її треба категорично прибирати з нашого простору.Чи багато з нас/вас помічали, що в більшості фільмів виробництва ерефії (особливо з 2000 і далі) насичені антиукраїнською риторикою? Як мінімум 1-2 моменти , але є обовʼязково.Адмирал «нас предали, Украинский фронт оставил свои позиции «Брат-2 «вы еще за Севастополь ответите)Назад в будущее . Декілька частин Там хоч весь фільм (фільми) розбирай на цитати.В августе 44 Старший ДРГ саме Міщенко з «южнорусским говором». Не росіянин.Якщо в фільмі ерефії є українець, він жирний, жадний, тупий, зрадить. Він ображає дівчат, ванюша завжди його побʼє, врятує дівчину.Навіть в радянському кіно в головних ролях майже не було українців. В фільмі «Екіпаж» боязливий борттехнік - українець.В якомусь там фільмі про війну - українець варить смачний борщ, його плескають по щоці, дякують, але він не воїн. Він третьосортний.Скажете «в бій ідуть…. »? Його не випускали в прокат дуже довго. Тільки вплив генералів авіації дозволив йому зʼявитись.Більшість цього не помічала. І тільки після 2014 року все це зійшлось в один пазл. Агресію і ненависть до незалежної України ростили ціле покоління.Тому це нормально зараз дути на холодне і повністю прибрати росіянське з нашого простору. Буде через 50 років мир дружба жвачка (після каяття) , будемо дивитись , чи пускати до себе цю культуру. Думаю не буде. І тому рвати повністю і безповоротно.