ЛАД написав:После 2 мировой и всех ужасов нацизма никто не отказался от немецкой литературы, музыки, философии.
Брехня І створена ця брехня на маніпуляції. Наприклад від Німецької - класичної - не відмовлялись А від нациської...не те що відмовлялись -* а й ЗАБОРОНЯЛИ Як приклад
После германской капитуляции в 1945 году союзники конфисковали все копии немецких фильмов, снятых с 1933 года. В результате поверхностной проверки, которая больше касалась изображённых символов режима, а не психологического воздействия, они либо снова были допущены к демонстрации без купюр (категория А), с купюрами (категория В), либо запрещены (категория С).
В категорию С попали 219 фильмов, которые, по мнению союзников, прославляли нацистскую идеологию, милитаризм или вермахт, искажали историю, оскорбляли религиозные чувства, возбуждали чувство мести или презрение в отношении союзников. В ней оказались и некоторые фильмы, снятые до 1933 года
а тепер давайте згадаємо імперську ідеологію що російської імперії що совка Хто називав росію жандармом Європи? Що прославляв Лєрмонтов? Яка імперія більше просунулась у формуванні образа Українця як недалекого куркулика? На підставі яких творів Катаєва/Симонова/Твардовського/Висоцького - викрасталізувалась ідея Можем Павтарить?
Shaman написав:он у Львові є пам'ятник Пікассо - ніхто ж не сперечається - а чому не Репін чи Айвазовський?
давайте зосередимося на реальних проблемах. хоча знову ж таки межа реальна та вигадана проблема залежить від точку зору - повертаємось на початок...
Давайте Що таке Держава? Чи створює Держава всередині себе зручниу для неї(Держави ) культуру Якщо створює - то чи впливає створена російським імперіалізмом а потім совковим пролетарізмом і знову російською клептоманією культура на будівництво інших Державних утворень? Чи можна назвати релігію - культурою ( як на мене це одна складових культури) То чому тоді турки османи( мусульмани) знищили християнський Константинополь і його Храми і перебудували ці храми під Мечеті? Як думаєте - треба було туркам Храми християн залишити і тоді б вони швидше створили кращу для себе Державу?
Тепер розумієте чому Армія - захищає від силового навязування Мова - захищає від сьогоднішньої ворожої пропоганди Віра - захищає від культури загарбника.
ПС Хочете сказати що Карел Гот або Едіт Піаф були менш популярні в СРСР ніж Висоцький? А чому їм тоді памятників педераційники не будували?
ЛАД написав:Как будивельник объясняет недавнее принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя в ВР сейчас явно не 60-летние, а в основном значительно моложе. Тех, кто родился даже в 80-м вряд ли можно считать "совками", а им уже по 43. И на руководящих постах сегодня уже в основном это поколение, а не "советское".
Знову брехня побудована на маніпуляції.. Якщо про штрафи в 2,4 млрд за пошиття військової форми 1 Совкові закони забороняли влазити в контракти МінОборони минуючи УкрОборонПром Тому після 24-02-2022 на протязі буквально кількох днів , був прийнятий закон який спростив це питання 2 В законі забули прописати всього одне слово - прибуток, але виробники , розуміючи критичність ситуації заклали від 5 до 10% прибутку..і уклали угоду з МінОборони і в угоді в цінах ці 5-10% були вказані. Виробники свої зобовязання виконали і МінОборони не мало до них претензій Ба більше , угоди по пошиттю форми між 240 українськими виробниками і виробниками китаю і турції - були в 2 рази вигідніші для МінОборони по ціні і були в два рази більшими по фізичним обємам 3 Але є відрижка совка КРУ , яке живе нормативами 1950 року , і ось працівники вже цієї структури , через пів-року після завершення контрактів 2022 року Після того як ВР були прийняті уточнення до закону про співпрацю і було внесено слово прибуток( закон прийнятий 16-01-2023) , тобто Законодавці сьогоднішньої ВР виправили свою ж помилку - працівники КРУ відкрили кримінальну справу...
Тобто совок, костлявою рукою розваленого срср але не виправленого законодавства , пробує задавити Україну. І дивного в цьому нічого не має. Всі хто заявляє що Україні вже 32 роки - повинні памятати В 2006 році , один з коміків називав Президента України Ющенка - сеньор Голодомор... Нагадати прізвище цього коміка В 2006 , дружбан цього коміка( бідний не служив і не збирається служити) в якійсь репризі з цим самим коміком заявляв що Україна всім дає як продажна дівка... А бухгалтер цих двох недоумків до 2023 року був Головою СБУ...
То хто створює закони ? Прогресивні чи совки?
Друге питання хто дав можливість цим жартівникам прийти до влади.
budivelnik написав: Друге питання хто дав можливість цим жартівникам прийти до влади.
ну, вище відповідали, що "у ніх билі на ето прічіни" (с) от як пояснити людям, що якшо ти перманентно голосуєш за "шарікових" то "результат" рано чи пізно буде? і коли їм вказуєш на цей "результат", в них різко зявляється тугість розуміння причинно-наслідкового звязку, або просто починають морозитися і бичити. замість того щоб хоча б тихенько визнати свої помилки і помовчати. дивись і люди до них потягнулися б. а так.... "у ніх билі на ето прічіни" (с)
lapay написав:Поки не вичистили офтоп про Висоцького... Він не занесений в чорний список мінкульта, тому юридичних підстав зносити пам'ятник немає. А те що є пропозиції його знести, то в нас демократія, хоч і дещо обмежена. Через цю обмеженість багато харків'ян не можуть відкрито вийти на вулицю з триколорами, як робили це в 2014, от і знайшли віддушину.
С триколорами выходило далеко не большинство харьковчан. Тут уже напоминали, кто придумал "путин х..ло". Если Вы забыли, напомню - харьковчане. То, что Вы пишете очень хорошо подходит под "Разжигание ненависти ...", причём ненависти не к врагу, а к своим согражданам. Если Вы действительно так считаете, что Вы предложите? Отдать Харьков Путину? Выселить харьковчан? Куда, в РФ? Интересно, что Вы в таком случае думаете о Донбассе? Зачем при таких мыслях воевать за освобождение оккупированных территорий? Вы бы как-то поаккуратнее со своими "мыслями". Деление украинцев на "правильных" и "неправильных" может далеко завести. Этим много лет занимались на каждых выборах наши "политики". Помните карты, раскрашенные в разные цвета? Хотите продолжить?
budivelnik написав:....... Якщо про штрафи в 2,4 млрд за пошиття військової форми 1 Совкові закони забороняли влазити в контракти МінОборони минуючи УкрОборонПром
УкрОборонПром был создан в 2010. Какие "совковые" законы могли такое требовать?
Тому після 24-02-2022 на протязі буквально кількох днів , був прийнятий закон який спростив це питання 2 В законі забули прописати всього одне слово - прибуток, але виробники , розуміючи критичність ситуації заклали від 5 до 10% прибутку..і уклали угоду з МінОборони і в угоді в цінах ці 5-10% були вказані. Виробники свої зобовязання виконали і МінОборони не мало до них претензій Ба більше , угоди по пошиттю форми між 240 українськими виробниками і виробниками китаю і турції - були в 2 рази вигідніші для МінОборони по ціні і були в два рази більшими по фізичним обємам 3 Але є відрижка совка КРУ , яке живе нормативами 1950 року , і ось працівники вже цієї структури , через пів-року після завершення контрактів 2022 року Після того як ВР були прийняті уточнення до закону про співпрацю і було внесено слово прибуток( закон прийнятий 16-01-2023) , тобто Законодавці сьогоднішньої ВР виправили свою ж помилку - працівники КРУ відкрили кримінальну справу...
Если ВР уточнил и исправил закон, на каком основании КРУ открывают уголовное дело? Кто виноват, что "КРУ живе нормативами 1950 року"? Если это так, то за 32 года их нельзя было изменить? В этом тоже виноват Советский Союз, которого нет уже 32 года?
Тобто совок, костлявою рукою розваленого срср але не виправленого законодавства , пробує задавити Україну.
Ещё раз, кто мешал "виправити законодавство"? Кто-то извне запрещал это сделать? Не надо в собственном разгильдяйстве (это не о Вас) обвинять других.
Висоцький реально був символом срср (у всіх проявах -і гарних і не дуже), нікого не можна поставити з ним на одну планку...кобзон? лев лещенко? чи навіть Муслім Магомаєв
у 1984р я взяв в рейс на практику касетний магнітофон Весна 211 (не пам'ятаю причин, але у мене були тільки 2 касети (Пупо і Тото Кутуньо (лашате ме кантаре)) на судні було 4 кадети хлопці з академії і дві дівчини(2й кук і буфетчица капітана)-теж практикантки по 20років, наша "банда" збиралась майже кожного вечора у когось в каюті і ми за чаєм проводили час , слухаючи музику, у когось знайшлась касета пісень Висоцького-ця касета стала хітом (тому що італійці за попередній місяць вже набридлі), але виявилась дивна річ-після двох тижнів постійного прослуховування ВВ його голос став звучати вночі під час сну... я спершу подумав, що це тільки в мене така маячня...але коли ми черговий час зібрались попити чай і заспівав Висоцький, то хтось з кадетів заволав-тільки не це (краще Пупо)...виявилось, що Висоцький записався "на подкорку" як герою Леонова (Большая перемена) і вночі його голос лунав десь в голові, то того ж у кожного з нас "була своя пісня": до мене приклеїлась пісня
Я вышел ростом и лицом - Спасибо матери с отцом. С людьми в ладу, не понукал, не помыкал, Спины не гнул, прямым ходил, Я в ус не дул, и жил, как жил, И голове своей руками помогал. Но был донос и был навет. (Кругом пятьсот и наших нет). Был кабинет с табличкой: "Время уважай". Там прямо без соли едят, Там штемпель ставят наугад, Кладут в конверт и посылают за можай.
кадету механіку інша
Сам виноват - и слезы лью, И охаю - Попал в чужую колею Глубокую. Я цели намечал свои На выбор сам, А вот теперь из колеи Не выбраться.
мотористу "веселая покойницкая"
Вот вам авария: в Замоскворечье Трое везли хоронить одного,- Все, и шофер, получили увечья, Только который в гробу - ничего.
він казав що ця пісня як наслання переслідувала його і днем під час роботи (він отримав травму ока, не скинув тиск і гаряче масло з трубопроводу залило очі), звісно це його особиста провина (порушення ТБ), не знаю по який причині він зациклився на "покійниках".
lapay написав:Поки не вичистили офтоп про Висоцького... Він не занесений в чорний список мінкульта, тому юридичних підстав зносити пам'ятник немає. А те що є пропозиції його знести, то в нас демократія, хоч і дещо обмежена. Через цю обмеженість багато харків'ян не можуть відкрито вийти на вулицю з триколорами, як робили це в 2014, от і знайшли віддушину.
С триколорами выходило далеко не большинство харьковчан. Тут уже напоминали, кто придумал "путин х..ло". Если Вы забыли, напомню - харьковчане. То, что Вы пишете очень хорошо подходит под "Разжигание ненависти ...", причём ненависти не к врагу, а к своим согражданам. Если Вы действительно так считаете, что Вы предложите? Отдать Харьков Путину? Выселить харьковчан? Куда, в РФ? Интересно, что Вы в таком случае думаете о Донбассе? Зачем при таких мыслях воевать за освобождение оккупированных территорий? Вы бы как-то поаккуратнее со своими "мыслями". Деление украинцев на "правильных" и "неправильных" может далеко завести. Этим много лет занимались на каждых выборах наши "политики". Помните карты, раскрашенные в разные цвета? Хотите продолжить?
колективні фаріонші ратують за примусову українізацію, хто не хоче добровільно, тих у спеціалізованих закладах та таборах
лля́ Юхи́мович Рє́пін — український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа, стар. Рѣпа, що писав у Російській імперії. Син солдата, в юності працював іконописцем. Займався в Малювальній школі під керівництвом Крамського, продовжив навчання в Петербурзькій академії мистецтв.
7 травня 1840 року народився Петро Чайковський – правнук козака Федора Чайки з-під Полтави та французького скульптора Мішеля-Віктора Асьє.
Попри українсько-французьке походження, Чайковсього у світі вважають російським композитором. Наприклад, у 2020 році величезний білборд композитора з'явився на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це було не на честь 180 річниці з дня його народження, а тому, що Чайковський став найпрослуховуємим музикантом 2020 року серед іноземних слухачів сервісу потокової музики Spotify – 4,8 млн слухачів. Сервіс вказав, що це російський композитор (українці не відреагували на це).