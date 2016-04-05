Додано: Нед 23 лип, 2023 14:30

vitaliiangel написав: Как символ той эпохи. Как символ той эпохи.

Я вышел ростом и лицом -

Спасибо матери с отцом.

С людьми в ладу, не понукал, не помыкал,

Спины не гнул, прямым ходил,

Я в ус не дул, и жил, как жил,

И голове своей руками помогал.

Но был донос и был навет.

(Кругом пятьсот и наших нет).

Был кабинет с табличкой: "Время уважай".

Там прямо без соли едят,

Там штемпель ставят наугад,

Кладут в конверт и посылают за можай.

Сам виноват - и слезы лью,

И охаю -

Попал в чужую колею

Глубокую.

Я цели намечал свои

На выбор сам,

А вот теперь из колеи

Не выбраться.

Вот вам авария: в Замоскворечье

Трое везли хоронить одного,-

Все, и шофер, получили увечья,

Только который в гробу - ничего.

Висоцький реально був символом срср (у всіх проявах -і гарних і не дуже), нікого не можна поставити з ним на одну планку...кобзон? лев лещенко? чи навіть Муслім Магомаєву 1984р я взяв в рейс на практику касетний магнітофон Весна 211 (не пам'ятаю причин, але у мене були тільки 2 касети (Пупо і Тото Кутуньо (лашате ме кантаре)) на судні було 4 кадети хлопці з академії і дві дівчини(2й кук і буфетчица капітана)-теж практикантки по 20років, наша "банда" збиралась майже кожного вечора у когось в каюті і ми за чаєм проводили час , слухаючи музику, у когось знайшлась касета пісень Висоцького-ця касета стала хітом (тому що італійці за попередній місяць вже набридлі), але виявилась дивна річ-після двох тижнів постійного прослуховування ВВ його голос став звучати вночі під час сну...я спершу подумав, що це тільки в мене така маячня...але коли ми черговий час зібрались попити чай і заспівав Висоцький, то хтось з кадетів заволав-тільки не це (краще Пупо)...виявилось, що Висоцький записався "на подкорку" як герою Леонова (Большая перемена) і вночі його голос лунав десь в голові, то того ж у кожного з нас "була своя пісня":до мене приклеїлась піснякадету механіку іншамотористу "веселая покойницкая"він казав що ця пісня як насланняпереслідувала його і днем під час роботи (він отримав травму ока, не скинув тиск і гаряче масло з трубопроводу залило очі), звісно це його особиста провина (порушення ТБ), не знаю по який причині він зациклився на "покійниках".пісня написана у 1967 а опублікована у 1987 (у мене 6 вінілов з Висоцьким з часів тієї епохи-фірма Мелодія)