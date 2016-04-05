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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4728472947304731
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:После 2 мировой и всех ужасов нацизма никто не отказался от немецкой литературы, музыки, философии.
Брехня
І створена ця брехня на маніпуляції.
Наприклад від Німецької - класичної - не відмовлялись
А від нациської...не те що відмовлялись -* а й ЗАБОРОНЯЛИ
Як приклад
После германской капитуляции в 1945 году союзники конфисковали все копии немецких фильмов, снятых с 1933 года. В результате поверхностной проверки, которая больше касалась изображённых символов режима, а не психологического воздействия, они либо снова были допущены к демонстрации без купюр (категория А), с купюрами (категория В), либо запрещены (категория С).

В категорию С попали 219 фильмов, которые, по мнению союзников, прославляли нацистскую идеологию, милитаризм или вермахт, искажали историю, оскорбляли религиозные чувства, возбуждали чувство мести или презрение в отношении союзников. В ней оказались и некоторые фильмы, снятые до 1933 года

а тепер давайте згадаємо імперську ідеологію що російської імперії що совка
Хто називав росію жандармом Європи?
Що прославляв Лєрмонтов?
Яка імперія більше просунулась у формуванні образа Українця як недалекого куркулика?
На підставі яких творів Катаєва/Симонова/Твардовського/Висоцького - викрасталізувалась ідея Можем Павтарить?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:он у Львові є пам'ятник Пікассо - ніхто ж не сперечається - а чому не Репін чи Айвазовський?

давайте зосередимося на реальних проблемах.
хоча знову ж таки межа реальна та вигадана проблема залежить від точку зору - повертаємось на початок...
Давайте
Що таке Держава?
Чи створює Держава всередині себе зручниу для неї(Держави ) культуру
Якщо створює - то чи впливає створена російським імперіалізмом а потім совковим пролетарізмом і знову російською клептоманією культура на будівництво інших Державних утворень?
Чи можна назвати релігію - культурою ( як на мене це одна складових культури)
То чому тоді турки османи( мусульмани) знищили християнський Константинополь і його Храми і перебудували ці храми під Мечеті?
Як думаєте - треба було туркам Храми християн залишити і тоді б вони швидше створили кращу для себе Державу?

Тепер розумієте чому
Армія - захищає від силового навязування
Мова - захищає від сьогоднішньої ворожої пропоганди
Віра - захищає від культури загарбника.

ПС
Хочете сказати що Карел Гот або Едіт Піаф були менш популярні в СРСР ніж Висоцький?
А чому їм тоді памятників педераційники не будували?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как будивельник объясняет недавнее принятие недоработанного закона тем, что ещё не все "совки" вымерли. Хотя в ВР сейчас явно не 60-летние, а в основном значительно моложе. Тех, кто родился даже в 80-м вряд ли можно считать "совками", а им уже по 43.
И на руководящих постах сегодня уже в основном это поколение, а не "советское".
Знову брехня побудована на маніпуляції..
Якщо про штрафи в 2,4 млрд за пошиття військової форми
1 Совкові закони забороняли влазити в контракти МінОборони минуючи УкрОборонПром
Тому після 24-02-2022 на протязі буквально кількох днів , був прийнятий закон який спростив це питання
2 В законі забули прописати всього одне слово - прибуток, але виробники , розуміючи критичність ситуації заклали від 5 до 10% прибутку..і уклали угоду з МінОборони і в угоді в цінах ці 5-10% були вказані.
Виробники свої зобовязання виконали і МінОборони не мало до них претензій
Ба більше , угоди по пошиттю форми між 240 українськими виробниками і виробниками китаю і турції - були в 2 рази вигідніші для МінОборони по ціні і були в два рази більшими по фізичним обємам
3 Але є відрижка совка
КРУ , яке живе нормативами 1950 року , і ось працівники вже цієї структури , через пів-року після завершення контрактів 2022 року
Після того як ВР були прийняті уточнення до закону про співпрацю і було внесено слово прибуток( закон прийнятий 16-01-2023) , тобто Законодавці сьогоднішньої ВР виправили свою ж помилку - працівники КРУ відкрили кримінальну справу...

Тобто
совок, костлявою рукою розваленого срср але не виправленого законодавства , пробує задавити Україну.
І дивного в цьому нічого не має.
Всі хто заявляє що Україні вже 32 роки - повинні памятати
В 2006 році , один з коміків називав Президента України Ющенка - сеньор Голодомор...
Нагадати прізвище цього коміка
В 2006 , дружбан цього коміка( бідний не служив і не збирається служити) в якійсь репризі з цим самим коміком заявляв що Україна всім дає як продажна дівка...
А бухгалтер цих двох недоумків до 2023 року був Головою СБУ...

То хто створює закони ?
Прогресивні чи совки?

Друге питання хто дав можливість цим жартівникам прийти до влади.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:55

  budivelnik написав:
Друге питання хто дав можливість цим жартівникам прийти до влади.


ну, вище відповідали, що "у ніх билі на ето прічіни" (с) :D
от як пояснити людям, що якшо ти перманентно голосуєш за "шарікових" то "результат" рано чи пізно буде? і коли їм вказуєш на цей "результат", в них різко зявляється тугість розуміння причинно-наслідкового звязку, або просто починають морозитися і бичити. замість того щоб хоча б тихенько визнати свої помилки і помовчати. дивись і люди до них потягнулися б. а так.... "у ніх билі на ето прічіни" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:57

  lapay написав:Поки не вичистили офтоп про Висоцького... Він не занесений в чорний список мінкульта, тому юридичних підстав зносити пам'ятник немає. А те що є пропозиції його знести, то в нас демократія, хоч і дещо обмежена. Через цю обмеженість багато харків'ян не можуть відкрито вийти на вулицю з триколорами, як робили це в 2014, от і знайшли віддушину.

С триколорами выходило далеко не большинство харьковчан.
Тут уже напоминали, кто придумал "путин х..ло".
Если Вы забыли, напомню - харьковчане.
То, что Вы пишете очень хорошо подходит под "Разжигание ненависти ...", причём ненависти не к врагу, а к своим согражданам.
Если Вы действительно так считаете, что Вы предложите?
Отдать Харьков Путину?
Выселить харьковчан? Куда, в РФ?
Интересно, что Вы в таком случае думаете о Донбассе?
Зачем при таких мыслях воевать за освобождение оккупированных территорий?
Вы бы как-то поаккуратнее со своими "мыслями". Деление украинцев на "правильных" и "неправильных" может далеко завести. Этим много лет занимались на каждых выборах наши "политики". Помните карты, раскрашенные в разные цвета? Хотите продолжить?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 14:17

  budivelnik написав:.......
Якщо про штрафи в 2,4 млрд за пошиття військової форми
1 Совкові закони забороняли влазити в контракти МінОборони минуючи УкрОборонПром

УкрОборонПром был создан в 2010. Какие "совковые" законы могли такое требовать?


Тому після 24-02-2022 на протязі буквально кількох днів , був прийнятий закон який спростив це питання
2 В законі забули прописати всього одне слово - прибуток, але виробники , розуміючи критичність ситуації заклали від 5 до 10% прибутку..і уклали угоду з МінОборони і в угоді в цінах ці 5-10% були вказані.
Виробники свої зобовязання виконали і МінОборони не мало до них претензій
Ба більше , угоди по пошиттю форми між 240 українськими виробниками і виробниками китаю і турції - були в 2 рази вигідніші для МінОборони по ціні і були в два рази більшими по фізичним обємам
3 Але є відрижка совка
КРУ , яке живе нормативами 1950 року , і ось працівники вже цієї структури , через пів-року після завершення контрактів 2022 року
Після того як ВР були прийняті уточнення до закону про співпрацю і було внесено слово прибуток( закон прийнятий 16-01-2023) , тобто Законодавці сьогоднішньої ВР виправили свою ж помилку - працівники КРУ відкрили кримінальну справу...

Если ВР уточнил и исправил закон, на каком основании КРУ открывают уголовное дело?
Кто виноват, что "КРУ живе нормативами 1950 року"? Если это так, то за 32 года их нельзя было изменить?
В этом тоже виноват Советский Союз, которого нет уже 32 года?

Тобто
совок, костлявою рукою розваленого срср але не виправленого законодавства , пробує задавити Україну.

Ещё раз, кто мешал "виправити законодавство"? Кто-то извне запрещал это сделать? Не надо в собственном разгильдяйстве (это не о Вас) обвинять других.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Как символ той эпохи.

Висоцький реально був символом срср (у всіх проявах -і гарних і не дуже), нікого не можна поставити з ним на одну планку...кобзон? лев лещенко? чи навіть Муслім Магомаєв

у 1984р я взяв в рейс на практику касетний магнітофон Весна 211 (не пам'ятаю причин, але у мене були тільки 2 касети (Пупо і Тото Кутуньо (лашате ме кантаре)) на судні було 4 кадети хлопці з академії і дві дівчини(2й кук і буфетчица капітана)-теж практикантки по 20років, наша "банда" збиралась майже кожного вечора у когось в каюті і ми за чаєм проводили час , слухаючи музику, у когось знайшлась касета пісень Висоцького-ця касета стала хітом (тому що італійці за попередній місяць вже набридлі), але виявилась дивна річ-після двох тижнів постійного прослуховування ВВ його голос став звучати вночі під час сну...
я спершу подумав, що це тільки в мене така маячня...але коли ми черговий час зібрались попити чай і заспівав Висоцький, то хтось з кадетів заволав-тільки не це (краще Пупо)...виявилось, що Висоцький записався "на подкорку" як герою Леонова (Большая перемена) і вночі його голос лунав десь в голові, то того ж у кожного з нас "була своя пісня":
до мене приклеїлась пісня

Я вышел ростом и лицом -
Спасибо матери с отцом.
С людьми в ладу, не понукал, не помыкал,
Спины не гнул, прямым ходил,
Я в ус не дул, и жил, как жил,
И голове своей руками помогал.
Но был донос и был навет.
(Кругом пятьсот и наших нет).
Был кабинет с табличкой: "Время уважай".
Там прямо без соли едят,
Там штемпель ставят наугад,
Кладут в конверт и посылают за можай.


кадету механіку інша
Сам виноват - и слезы лью,
И охаю -
Попал в чужую колею
Глубокую.
Я цели намечал свои
На выбор сам,
А вот теперь из колеи
Не выбраться.


мотористу "веселая покойницкая"
Вот вам авария: в Замоскворечье
Трое везли хоронить одного,-
Все, и шофер, получили увечья,
Только который в гробу - ничего.


він казав що ця пісня як наслання
переслідувала його і днем під час роботи (він отримав травму ока, не скинув тиск і гаряче масло з трубопроводу залило очі), звісно це його особиста провина (порушення ТБ), не знаю по який причині він зациклився на "покійниках".

https://www.youtube.com/watch?v=iBGleLYC0vY
пісня написана у 1967 а опублікована у 1987 (у мене 6 вінілов з Висоцьким з часів тієї епохи-фірма Мелодія)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 14:33

  ЛАД написав:
  lapay написав:Поки не вичистили офтоп про Висоцького... Він не занесений в чорний список мінкульта, тому юридичних підстав зносити пам'ятник немає. А те що є пропозиції його знести, то в нас демократія, хоч і дещо обмежена. Через цю обмеженість багато харків'ян не можуть відкрито вийти на вулицю з триколорами, як робили це в 2014, от і знайшли віддушину.

С триколорами выходило далеко не большинство харьковчан.
Тут уже напоминали, кто придумал "путин х..ло".
Если Вы забыли, напомню - харьковчане.
То, что Вы пишете очень хорошо подходит под "Разжигание ненависти ...", причём ненависти не к врагу, а к своим согражданам.
Если Вы действительно так считаете, что Вы предложите?
Отдать Харьков Путину?
Выселить харьковчан? Куда, в РФ?
Интересно, что Вы в таком случае думаете о Донбассе?
Зачем при таких мыслях воевать за освобождение оккупированных территорий?
Вы бы как-то поаккуратнее со своими "мыслями". Деление украинцев на "правильных" и "неправильных" может далеко завести. Этим много лет занимались на каждых выборах наши "политики". Помните карты, раскрашенные в разные цвета? Хотите продолжить?

колективні фаріонші ратують за примусову українізацію, хто не хоче добровільно, тих у спеціалізованих закладах та таборах
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Репін


just for information
лля́ Юхи́мович Рє́пін — український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа, стар. Рѣпа, що писав у Російській імперії. Син солдата, в юності працював іконописцем. Займався в Малювальній школі під керівництвом Крамського, продовжив навчання в Петербурзькій академії мистецтв.


7 травня 1840 року народився Петро Чайковський – правнук козака Федора Чайки з-під Полтави та французького скульптора Мішеля-Віктора Асьє.

Попри українсько-французьке походження, Чайковсього у світі вважають російським композитором. Наприклад, у 2020 році величезний білборд композитора з'явився на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це було не на честь 180 річниці з дня його народження, а тому, що Чайковський став найпрослуховуємим музикантом 2020 року серед іноземних слухачів сервісу потокової музики Spotify – 4,8 млн слухачів. Сервіс вказав, що це російський композитор (українці не відреагували на це).
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