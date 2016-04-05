Додано: Нед 23 лип, 2023 15:22

ЛАД написав: budivelnik написав: .......

Якщо про штрафи в 2,4 млрд за пошиття військової форми

1 Совкові закони забороняли влазити в контракти МінОборони минуючи УкрОборонПром .......Якщо про штрафи в 2,4 млрд за пошиття військової форми1 Совкові закони забороняли влазити в контракти МінОборони минуючи УкрОборонПром УкрОборонПром был создан в 2010. Какие "совковые" законы могли такое требовать? УкрОборонПром был создан в 2010. Какие "совковые" законы могли такое требовать?

ЛАД написав: budivelnik написав: Тому після 24-02-2022 на протязі буквально кількох днів , був прийнятий закон який спростив це питання

2 В законі забули прописати всього одне слово - прибуток, але виробники , розуміючи критичність ситуації заклали від 5 до 10% прибутку..і уклали угоду з МінОборони і в угоді в цінах ці 5-10% були вказані.

Виробники свої зобовязання виконали і МінОборони не мало до них претензій

Ба більше , угоди по пошиттю форми між 240 українськими виробниками і виробниками китаю і турції - були в 2 рази вигідніші для МінОборони по ціні і були в два рази більшими по фізичним обємам

3 Але є відрижка совка

КРУ , яке живе нормативами 1950 року , і ось працівники вже цієї структури , через пів-року після завершення контрактів 2022 року

Після того як ВР були прийняті уточнення до закону про співпрацю і було внесено слово прибуток( закон прийнятий 16-01-2023) , тобто Законодавці сьогоднішньої ВР виправили свою ж помилку - працівники КРУ відкрили кримінальну справу... Тому після 24-02-2022 на протязі буквально кількох днів , був прийнятий закон який спростив це питання2 В законі забули прописати всього одне слово - прибуток, але виробники , розуміючи критичність ситуації заклали від 5 до 10% прибутку..і уклали угоду з МінОборони і в угоді в цінах ці 5-10% були вказані.Виробники свої зобовязання виконали і МінОборони не мало до них претензійБа більше , угоди по пошиттю форми між 240 українськими виробниками і виробниками китаю і турції - були в 2 рази вигідніші для МінОборони по ціні і були в два рази більшими по фізичним обємам3 Але є відрижка совкаКРУ , яке живе нормативами 1950 року , і ось працівники вже цієї структури , через пів-року після завершення контрактів 2022 рокуПісля того як ВР були прийняті уточнення до закону про співпрацю і було внесено слово прибуток( закон прийнятий 16-01-2023) , тобто Законодавці сьогоднішньої ВР виправили свою ж помилку - працівники КРУ відкрили кримінальну справу... Если ВР уточнил и исправил закон, на каком основании КРУ открывают уголовное дело? Если ВР уточнил и исправил закон, на каком основании КРУ открывают уголовное дело?

ЛАД написав: Кто виноват, что "КРУ живе нормативами 1950 року"? Если это так, то за 32 года их нельзя было изменить?

В этом тоже виноват Советский Союз, которого нет уже 32 года? Кто виноват, что "КРУ живе нормативами 1950 року"? Если это так, то за 32 года их нельзя было изменить?В этом тоже виноват Советский Союз, которого нет уже 32 года?

ЛАД написав: Ещё раз, кто мешал "виправити законодавство"? Кто-то извне запрещал это сделать? Ещё раз, кто мешал "виправити законодавство"? Кто-то извне запрещал это сделать?

ЛАД написав: Не надо в собственном разгильдяйстве (это не о Вас) обвинять других. Не надо в собственном разгильдяйстве (это не о Вас) обвинять других.

Чиновники ( і совка і демократичних країн) звикли не міняти те що працює...УкрОборонПром створили в 2010 і прописали норми які діяли до війни( а остання війна була в Афганістані)...і що в цьому дивного?Війни немає , зміни неочевидні- навіщо бути ініціатором, якщо всі чиновники з молоком матері впиталиініціатива - насилує ініціатораВР уточнила закон 16-01-2023 року...і ввела його в дію з моменту опублікування, от і вийшло що до 16-01-2023 діяла первинна версія .Я переконаний що за пару місяців виправлять і введуть в дію з 24-02-2022 року...але поки не введуть - доти КРУ попє море крові виробникамЯсно що срср - не винуватий...А от послідовники срср типу лад - знаєте такого , до сьогодні переконані що дуже багато срсрівських законів треба залишитиНапевно в когорту законотворців які повинні були цей закон змінити - і втесалось парочка ладівДумаєте це неможливо?Велика кількість агресивних прихильників совка в суспільствіА де ви побачили що я звинувачую когось?Я фіксую помилки, які заважають жити і працюватиІ о дивоЯ не фіксую жодної помилки які концептуально належать демократичним системамІ фіксую море, які тягнуться з совково-імперських часівТо може варто признатиСовок тому й розвалився що був неефективнимА неефективним не в останню чергу він був тому що забагато грошей виділяв на пропоганду під назвою культура - і замало на економічний розвиток.Ракети то в нас в рівень з США булиа от туалетного паперу не було.ПСскажіть , чому ви коли слухали в Харкові ворожі голоси той самий Голос Америки чи Німецьку Хвилю -не вимагали від СРСР зняти перешкоди які спеціально були створені для прослуховування цих радіостанцій?В той самий час ви ведете себе більш нагло по відношенню до України і вимагаєте від неї , зняти перешкоди які Україна потихеньку вводить для російської мови і російської культури?Перш ніж почнете відповідати то голоса на 60% були наповнені музикою/віршами і прозою... на 30% інформацією і всього на 10% відвертою пропогандою.