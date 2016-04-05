budivelnik написав: Друге питання хто дав можливість цим жартівникам прийти до влади.
ну, вище відповідали, що "у ніх билі на ето прічіни" (с) от як пояснити людям, що якшо ти перманентно голосуєш за "шарікових" то "результат" рано чи пізно буде? і коли їм вказуєш на цей "результат", в них різко зявляється тугість розуміння причинно-наслідкового звязку, або просто починають морозитися і бичити. замість того щоб хоча б тихенько визнати свої помилки і помовчати. дивись і люди до них потягнулися б. а так.... "у ніх билі на ето прічіни" (с)
ви не уявляєте наскільки у нас тупий (ватний) народ: Одеса вибрала мером Труханова, а Чорноморськ (2й за розмірами порт України) вибрав бувшого прапора,
до речі, в зерновій угоді інші порти не працювали...намагались продавити порт Південий (самий глибоководний порт, там можна вантажити судна типа Capesize150к+ тон осадка в порту 19-20м
flyman написав:можна продовжити думку: 73% вибрали Голобородька ... "народ нє тот", не перейнявся, армовіром, потрібно зайнятися "примусовим перевихованням"
Можна так А можна й по іншому... Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через - обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка) - обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)
Ну і в другу чергу - виховання нового члена суспільства... Читай - Законодавчо заборонити військовозобовязаним людям які покинули Україну під час війни ( або переховувались від отримання повісток) - займати будь-які Державні і виборні посади від рівня Голови сільради і вище.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса". ... Минобороны РФ врет, что в храм попала ракета украинской системы ПВО.
flyman написав:можна продовжити думку: 73% вибрали Голобородька ... "народ нє тот", не перейнявся, армовіром, потрібно зайнятися "примусовим перевихованням"
Можна так А можна й по іншому... Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через - обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка) - обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)
Ну і в другу чергу - виховання нового члена суспільства... Читай - Законодавчо заборонити військовозобовязаним людям які покинули Україну під час війни ( або переховувались від отримання повісток) - займати будь-які Державні і виборні посади від рівня Голови сільради і вище.
ЛАД написав:После 2 мировой и всех ужасов нацизма никто не отказался от немецкой литературы, музыки, философии.
Брехня І створена ця брехня на маніпуляції. Наприклад від Німецької - класичної - не відмовлялись А від нациської...не те що відмовлялись -* а й ЗАБОРОНЯЛИ
Зачем передёргивать? Вы прекрасно поняли, что имелось ввиду. Понятно, что не речи и статьи Гитлера и Геббельса.
а тепер давайте згадаємо імперську ідеологію що російської імперії що совка Хто називав росію жандармом Європи? Що прославляв Лєрмонтов? Яка імперія більше просунулась у формуванні образа Українця як недалекого куркулика? На підставі яких творів Катаєва/Симонова/Твардовського/Висоцького - викрасталізувалась ідея Можем Павтарить?
У Катаєва/Симонова/Твардовського/Висоцького нет пропаганды имперскости или национализма. Есть пропаганда патриотизма, причём, в основном, не русского, а советского. Идею "Можем Павтарить" можно вырастить на многом, в т.ч. на патриотизме, но это не вина перечисленных авторов. И у них нет "образа Українця як недалекого куркулика". Hotab выбрал какие-то фильмы. О многих из них просто не могу судить - не смотрел. например "Братьев" ни 1, ни 2. В советских фильмах такое, может, и встречалось, но достаточно редко. Hotab вспомнил "В бой идут..." и то, что его с трудом выпустили на экран. Не знаю, по каким причинам тормозили, но вышел. Ещё был "Аты-баты шли солдаты" - там точно не было никакого национализма и принижения украинцев или какой бы то ни было другой национальности. Можно было бы привести ещё много примеров. Но я не киноман, не помню, а искать специально не буду.
И, кстати, давно хотел написать. Мы смеёмся/возмущаемся тем, что в РФ дети маршируют, поют военные песни и пр. Но, вообще говоря, нам не мешало бы тоже делать такое. Это часть патриотического воспитания. И существенная часть. Пока что в современном мире бех этого не обойтись. При таком воспитании было бы меньше проблем с призывом в армию. А у нас считалось нормой уклонение от службы в армии.
"Рашисты уничтожили Дворец культуры во временном овраге, который использовался как городской Гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Возник пожар", - заявил он.
budivelnik написав:....... Якщо про штрафи в 2,4 млрд за пошиття військової форми 1 Совкові закони забороняли влазити в контракти МінОборони минуючи УкрОборонПром
УкрОборонПром был создан в 2010. Какие "совковые" законы могли такое требовать?
Чиновники ( і совка і демократичних країн) звикли не міняти те що працює... УкрОборонПром створили в 2010 і прописали норми які діяли до війни( а остання війна була в Афганістані)...і що в цьому дивного?Війни немає , зміни неочевидні- навіщо бути ініціатором, якщо всі чиновники з молоком матері впитали ініціатива - насилує ініціатора
ЛАД написав:
budivelnik написав:Тому після 24-02-2022 на протязі буквально кількох днів , був прийнятий закон який спростив це питання 2 В законі забули прописати всього одне слово - прибуток, але виробники , розуміючи критичність ситуації заклали від 5 до 10% прибутку..і уклали угоду з МінОборони і в угоді в цінах ці 5-10% були вказані. Виробники свої зобовязання виконали і МінОборони не мало до них претензій Ба більше , угоди по пошиттю форми між 240 українськими виробниками і виробниками китаю і турції - були в 2 рази вигідніші для МінОборони по ціні і були в два рази більшими по фізичним обємам 3 Але є відрижка совка КРУ , яке живе нормативами 1950 року , і ось працівники вже цієї структури , через пів-року після завершення контрактів 2022 року Після того як ВР були прийняті уточнення до закону про співпрацю і було внесено слово прибуток( закон прийнятий 16-01-2023) , тобто Законодавці сьогоднішньої ВР виправили свою ж помилку - працівники КРУ відкрили кримінальну справу...
Если ВР уточнил и исправил закон, на каком основании КРУ открывают уголовное дело?
ВР уточнила закон 16-01-2023 року...і ввела його в дію з моменту опублікування, от і вийшло що до 16-01-2023 діяла первинна версія . Я переконаний що за пару місяців виправлять і введуть в дію з 24-02-2022 року...але поки не введуть - доти КРУ попє море крові виробникам
ЛАД написав:Кто виноват, что "КРУ живе нормативами 1950 року"? Если это так, то за 32 года их нельзя было изменить? В этом тоже виноват Советский Союз, которого нет уже 32 года?
Ясно що срср - не винуватий... А от послідовники срср типу лад - знаєте такого , до сьогодні переконані що дуже багато срсрівських законів треба залишити Напевно в когорту законотворців які повинні були цей закон змінити - і втесалось парочка ладів Думаєте це неможливо?
ЛАД написав:Ещё раз, кто мешал "виправити законодавство"? Кто-то извне запрещал это сделать?
Велика кількість агресивних прихильників совка в суспільстві
ЛАД написав: Не надо в собственном разгильдяйстве (это не о Вас) обвинять других.
А де ви побачили що я звинувачую когось? Я фіксую помилки, які заважають жити і працювати І о диво Я не фіксую жодної помилки які концептуально належать демократичним системам І фіксую море, які тягнуться з совково-імперських часів
То може варто признати Совок тому й розвалився що був неефективним А неефективним не в останню чергу він був тому що забагато грошей виділяв на пропоганду під назвою культура - і замало на економічний розвиток.
Ракети то в нас в рівень з США були а от туалетного паперу не було. ПС скажіть , чому ви коли слухали в Харкові ворожі голоси той самий Голос Америки чи Німецьку Хвилю -не вимагали від СРСР зняти перешкоди які спеціально були створені для прослуховування цих радіостанцій?
В той самий час ви ведете себе більш нагло по відношенню до України і вимагаєте від неї , зняти перешкоди які Україна потихеньку вводить для російської мови і російської культури?
Перш ніж почнете відповідати то голоса на 60% були наповнені музикою/віршами і прозою... на 30% інформацією і всього на 10% відвертою пропогандою.
flyman написав:можна продовжити думку: 73% вибрали Голобородька ... "народ нє тот", не перейнявся, армовіром, потрібно зайнятися "примусовим перевихованням"
Можна так А можна й по іншому... Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через - обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка) - обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора) Ну і в другу чергу - виховання нового члена суспільства... Читай - Законодавчо заборонити військовозобовязаним людям які покинули Україну під час війни ( або переховувались від отримання повісток) - займати будь-які Державні і виборні посади від рівня Голови сільради і вище.
і 4-жди уклоніст ?
А які проблеми? Як правило Закон вступає в силу з моменту оприлюднення. На наступних виборах не побачите уклоністів бо їх просто до виборів не допустять..і все вирішиться законним шляхом. А поки такий Закон не прийнятий-то й порушенння немає в тому що уклоніст займає посаду Президента
Starikan написав:І зацініть, як мій вброс про Висоцького показав ху є хто
Я б взагалі цю тему не підіймав, якщо б тут обговорювалися воєнні аспекти, допомога армії, проблеми бюджету та бізнесу під стан війни, економічного відрождення України. Але маса скотилася до обговорення типу "ми вас навчимо, як Україну любити".
"Неначе люди подуріли" (с)
Я думав взагалі залишити цю гілку, валютну стало набагато цікавіше читати та спілкуватися із врівноваженими людьми, які теж живуть в Україні і теж бувають під обстрілами. Але тепер буду давати відсіч хамам, якщо модератор мовчить.
так, "вброс" таки показав, ху є хто
чи не ви першим почали хамство, даючи оцінку людям, які десь там голосують проти (о боже, мають нахабство мати думку відмінну від вашої, так?) памятника висоцькому? чи не ви їх почали називати "вишиватникаи-фаріоншиками"? і коли отримали відповідь в такому ж тоні (вами ж запропонованому), то виявляється, всі тут хами, а ви тут один дартаньян. цікава трактовка. так що хто тут є ху, ще те питання.