Додано: Нед 23 лип, 2023 16:09

ЛАД написав: budivelnik написав: ...........

Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через

- обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка)

- обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)......... ...........Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через- обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка)- обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)......... Вы вовремя вспомнили о "голосах":

Перш ніж почнете відповідати то голоса на 60% були наповнені музикою/віршами і прозою... на 30% інформацією і всього на 10% відвертою пропогандою.

Только хотел спросить, Вы предлагаете возобновить практику проклинаемого Вами "совка"?

Вы уже ответили, что да. Вы вовремя вспомнили о "голосах":Только хотел спросить, Вы предлагаете возобновить практику проклинаемого Вами "совка"?Вы уже ответили, что да.

ЛАД написав: В том, что в законе записали ввести "в дію з моменту опублікування", тоже виноват "совок"? Сразу подумать не с руки было?

Такими методами. как Вы пользуетесь, можно оправдать всё, что угодно, и свалить вину на "парочку ладів". И ещё лет 50 или больше объяснять все негаразди "наследием совка". В том, что в законе записали ввести "в дію з моменту опублікування", тоже виноват "совок"? Сразу подумать не с руки было?Такими методами. как Вы пользуетесь, можно оправдать всё, что угодно, и свалить вину на "парочку ладів". И ещё лет 50 или больше объяснять все негаразди "наследием совка".

ЛАД написав: А вера как оплот культуры...

Мы точно "идём в Европу"?

Если да, то в какой век? В 17-18 или раньше?

Или в Россию? "За Бога (Веру), Царя и Отечество!" (только царя убрать). А вера как оплот культуры...Мы точно "идём в Европу"?Если да, то в какой век? В 17-18 или раньше?Или в Россию? "За Бога (Веру), Царя и Отечество!" (только царя убрать).

Навіщо ці примітивні маніпуляції?Давайте розглянемо конкретно методиБули методи сталіна - там вам за три колоски грозило 5 роківА за заявку що соціалізм треба будувати трошки по іншому - Троцькому розвалили голову льодорубомБули методи Хрущова/Брєжнєва -ці двоє звичайно человеколюби в порівнянні з сталінимВони вас просто за заявку що ви хочете послухати якийсь білогвардійський романс - тихенько б заперли в психушку і з допомогою галоперідолу перетворили в овочЦе методи совкаТе що пропоную я - набагато простішеДати Вам право помирати від чуми в чумному бараці...при умові що ви цю чуму не будете розповсюджувати і вимагати інших громадян жити разом з вами в цьому чумному бараці.Можна було звичайноЯ наприклад помиляюсь в кожному другому рішенні...от тільки моя перевага в тому що я можу помилку виправити, або скомпенсувати втрати правильними рішеннями....Так само і в приведенному мною прикладіПрихильники совкового закона який зберігся до наших часів - так і не змогли використати правила сраліна і не посадили керівників 240 підприємств в тюрмуТак само не змогли скористатись брєжневськми правилами і не розстріляти за нанесення віртуальної шкоди державіОт і вийшлоТі хто пошив зимову форму, не зважаючи на дамоклів меч штрафів - шють літню...і надіються що закон виправлятьЦе вже було...Спочатку ввели закон про оподаткування товарів переданих волонтерам...потім модернізували цей закон і сказали що оподатковувати треба тих хто офіційно не волонтер..а потім взагалі відмінили оподаткування гуманітарки без перечислення що в неї входить...І всі потуги протягнути збільшення фіскалізації йшло від гетьманцеваА хто такий гетьманцев? - правильно бувший помічник сівковичаа хто такий сівкович - правильно депутат обраний ладамиА хто такі лади? - правильно совки.Я слово ВІРА використовую в більш широкому значенні ніж просто релігійний...Я вірю що демократія допоможе моїм дітямЯ Вірю що демократія зробить їх життя безпечнішім..А тепер трошки з іншого бокуЯ ЗНАЮ що країни в якій домінуюча Протестанська віра - багатші країн в яких домінуюча Католицька , а Католицькі багатші від тих в яких домінуюча Православна...Тому як додатковий інструмент багатшого життя - я нічого не маю проти того , щоб ми відмовились від гундяєвської і перейшли до ПЦУ..потім до УГКЦ..а звідти і до протестанства недалеко