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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4718471947204721
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 15:31

  pesikot написав:Немного оффтопа 3 ...
3) Россия массово уничтожает храмы УПЦ МП: счет уже идет на сотни (фото)
....
Во время частичной оккупации северных областей Украины и после их освобождения российские оккупанты неоднократно били по храмам УПЦ, расположенным здесь. Среди них:
  • Вознесенский храм Черниговской епархии УПЦ в селе Лукашовка (во время оккупации стал для россиян складом для боеприпасов, затем был сожжен дотла);
  • Феодосиевская церковь в Чернигове (повреждена во время ударов по кладбищу)
....
Висловлю припущення
Агресори звичайно ще ті дебілоїди..але
Думаю що Храм в Одесі збирався перейти під ПЦУ...тому по ньому й вдарили , так би мовити щоб злякати потенційних прихильників ПЦУ серед вірян московського патріархату
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ще Висоцького слухають на "Весні -211"

у 1984му так))), ти мабуть ще не народився

потім було багато муз.центрів (Hitachi-у1988, Pioner-у 1998-1999 )
сьогодні SAMSUNG Giga Party Audio MX-T70 (два) і смартфон
потужно і не дорого (для вечірок на вулиці)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 15:36

  budivelnik написав:...........
Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через
- обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка)
- обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)
.........

Вы вовремя вспомнили о "голосах":
Перш ніж почнете відповідати то голоса на 60% були наповнені музикою/віршами і прозою... на 30% інформацією і всього на 10% відвертою пропогандою.

Только хотел спросить, Вы предлагаете возобновить практику проклинаемого Вами "совка"?
Вы уже ответили, что да. :)

В том, что в законе записали ввести "в дію з моменту опублікування", тоже виноват "совок"? Сразу подумать не с руки было?
Такими методами. как Вы пользуетесь, можно оправдать всё, что угодно, и свалить вину на "парочку ладів". И ещё лет 50 или больше объяснять все негаразди "наследием совка".

А вера как оплот культуры...
Мы точно "идём в Европу"?
Если да, то в какой век? В 17-18 или раньше?
Или в Россию? "За Бога (Веру), Царя и Отечество!" (только царя убрать).
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ракети то в нас в рівень з США були
а от туалетного паперу не було.


стосовно туалетного папіру "в яблучко"

в роті в добровільно-приказному порядку вимагали здавали по 1руб на річну підписку газет "Правда", "Известия"...степендія 12р (50коп. комсомольські внески, 50коп. на ремонт роти, і 1руб підписка)-народ каже ні, підписку урізати до 50коп

старшина роти каже: не треба газет? а чим до вбиральні ходити?

і ще один випадок: у 1983р я проживав 4 дні у відомому готелі Росія, захожу до ліфту, бачу подружню пару у яких з сумки випадає два рулони туалетного папіру (до речі папір був імпортний, такий не продавали звичайним людям)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Думаю що Храм в Одесі збирався перейти під ПЦУ

може після цієї ночі?
у мене поруч церква упц мп-вони поки не збираються навіть про все що коїться зараз

66% українців вважають, що Українську православну церкву московського патріархату в Україні потрібно заборонити, а 85% переконані, що влада має втрутитися в її діяльність. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня — 5 червня. Ці показники зростають, бо у грудні 2022 року результати показували 54% тих, хто був за заборону і 78%, які хотіли, аби держава тою чи іншою мірою втрутилася в діяльність УПЦ МП.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 15:58

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Немного оффтопа 3 ...
3) Россия массово уничтожает храмы УПЦ МП: счет уже идет на сотни (фото)
....
Во время частичной оккупации северных областей Украины и после их освобождения российские оккупанты неоднократно били по храмам УПЦ, расположенным здесь. Среди них:
  • Вознесенский храм Черниговской епархии УПЦ в селе Лукашовка (во время оккупации стал для россиян складом для боеприпасов, затем был сожжен дотла);
  • Феодосиевская церковь в Чернигове (повреждена во время ударов по кладбищу)
....
Висловлю припущення
Агресори звичайно ще ті дебілоїди..але
Думаю що Храм в Одесі збирався перейти під ПЦУ...тому по ньому й вдарили , так би мовити щоб злякати потенційних прихильників ПЦУ серед вірян московського патріархату

Думаю, що це тільки припущення.

АЛЕ, є одне але
Вознесенский храм Черниговской епархии УПЦ в селе Лукашовка після дєокупації перейшов в ПЦУ

Феодосиевская церковь в Чернигове ще не перейшла в ПЦУ, але там складно, бо ця церква підпорядкована Храму усіх святих Чернігівських
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:00

В Одесі в результаті нічної ракетної атаки росіян пошкоджено понад два десятки пам'яток архітектури разом зі Спасо-Преображенським кафедральним собором.

Про це у Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попередньо 25 пам'яток архітектури пошкоджено російськими терористами за ніч в Одесі", - написав він.

Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:

- Будинок Чижевича
- Будинок Папудової
- Будинок Заблудовського
- Будинок Гагаріна
- Будинок Януша
- Будинок Жданової
- Будинок Рассель дель Турко
- Будинок Масса
- Особняк Манук-Бея
- Будинок Ковалевського
- Будинок Порро
- Будинок Машевського та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:09

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через
- обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка)
- обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора).........
Вы вовремя вспомнили о "голосах":
Перш ніж почнете відповідати то голоса на 60% були наповнені музикою/віршами і прозою... на 30% інформацією і всього на 10% відвертою пропогандою.

Только хотел спросить, Вы предлагаете возобновить практику проклинаемого Вами "совка"?
Вы уже ответили, что да. :)
Навіщо ці примітивні маніпуляції?
Давайте розглянемо конкретно методи
Були методи сталіна - там вам за три колоски грозило 5 років
А за заявку що соціалізм треба будувати трошки по іншому - Троцькому розвалили голову льодорубом
Були методи Хрущова/Брєжнєва -ці двоє звичайно человеколюби в порівнянні з сталіним
Вони вас просто за заявку що ви хочете послухати якийсь білогвардійський романс - тихенько б заперли в психушку і з допомогою галоперідолу перетворили в овоч
Це методи совка
Те що пропоную я - набагато простіше
Дати Вам право помирати від чуми в чумному бараці...при умові що ви цю чуму не будете розповсюджувати і вимагати інших громадян жити разом з вами в цьому чумному бараці.
  ЛАД написав:В том, что в законе записали ввести "в дію з моменту опублікування", тоже виноват "совок"? Сразу подумать не с руки было?
Такими методами. как Вы пользуетесь, можно оправдать всё, что угодно, и свалить вину на "парочку ладів". И ещё лет 50 или больше объяснять все негаразди "наследием совка".
Можна було звичайно
Я наприклад помиляюсь в кожному другому рішенні...от тільки моя перевага в тому що я можу помилку виправити, або скомпенсувати втрати правильними рішеннями....
Так само і в приведенному мною прикладі
Прихильники совкового закона який зберігся до наших часів - так і не змогли використати правила сраліна і не посадили керівників 240 підприємств в тюрму
Так само не змогли скористатись брєжневськми правилами і не розстріляти за нанесення віртуальної шкоди державі
От і вийшло
Ті хто пошив зимову форму, не зважаючи на дамоклів меч штрафів - шють літню...і надіються що закон виправлять
Це вже було...
Спочатку ввели закон про оподаткування товарів переданих волонтерам...потім модернізували цей закон і сказали що оподатковувати треба тих хто офіційно не волонтер..а потім взагалі відмінили оподаткування гуманітарки без перечислення що в неї входить...
І всі потуги протягнути збільшення фіскалізації йшло від гетьманцева
А хто такий гетьманцев? - правильно бувший помічник сівковича
а хто такий сівкович - правильно депутат обраний ладами
А хто такі лади? - правильно совки.
  ЛАД написав:А вера как оплот культуры...
Мы точно "идём в Европу"?
Если да, то в какой век? В 17-18 или раньше?
Или в Россию? "За Бога (Веру), Царя и Отечество!" (только царя убрать).
Я слово ВІРА використовую в більш широкому значенні ніж просто релігійний...
Я вірю що демократія допоможе моїм дітям
Я Вірю що демократія зробить їх життя безпечнішім..

А тепер трошки з іншого боку
Я ЗНАЮ що країни в якій домінуюча Протестанська віра - багатші країн в яких домінуюча Католицька , а Католицькі багатші від тих в яких домінуюча Православна...
Тому як додатковий інструмент багатшого життя - я нічого не маю проти того , щоб ми відмовились від гундяєвської і перейшли до ПЦУ..потім до УГКЦ..а звідти і до протестанства недалеко
budivelnik
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  #<1 ... 4718471947204721
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