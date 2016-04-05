ЛАД написав: budivelnik написав:
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Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через
- обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка)
- обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора).........
Вы вовремя вспомнили о "голосах":
Перш ніж почнете відповідати то голоса на 60% були наповнені музикою/віршами і прозою... на 30% інформацією і всього на 10% відвертою пропогандою.
Только хотел спросить, Вы предлагаете возобновить практику проклинаемого Вами "совка"?
Вы уже ответили, что да.
Навіщо ці примітивні маніпуляції?
Давайте розглянемо конкретно методи
Були методи сталіна - там вам за три колоски грозило 5 років
А за заявку що соціалізм треба будувати трошки по іншому - Троцькому розвалили голову льодорубом
Були методи Хрущова/Брєжнєва -ці двоє звичайно человеколюби в порівнянні з сталіним
Вони вас просто за заявку що ви хочете послухати якийсь білогвардійський романс - тихенько б заперли в психушку і з допомогою галоперідолу перетворили в овоч
Це методи совка
Те що пропоную я - набагато простіше
Дати Вам право помирати від чуми в чумному бараці...при умові що ви цю чуму не будете розповсюджувати і вимагати інших громадян жити разом з вами в цьому чумному бараці.
ЛАД написав:
В том, что в законе записали ввести "в дію з моменту опублікування", тоже виноват "совок"? Сразу подумать не с руки было?
Такими методами. как Вы пользуетесь, можно оправдать всё, что угодно, и свалить вину на "парочку ладів". И ещё лет 50 или больше объяснять все негаразди "наследием совка".
Можна було звичайно
Я наприклад помиляюсь в кожному другому рішенні...от тільки моя перевага в тому що я можу помилку виправити, або скомпенсувати втрати правильними рішеннями....
Так само і в приведенному мною прикладі
Прихильники совкового закона який зберігся до наших часів - так і не змогли використати правила сраліна і не посадили керівників 240 підприємств в тюрму
Так само не змогли скористатись брєжневськми правилами і не розстріляти за нанесення віртуальної шкоди державі
От і вийшло
Ті хто пошив зимову форму, не зважаючи на дамоклів меч штрафів - шють літню...і надіються що закон виправлять
Це вже було...
Спочатку ввели закон про оподаткування товарів переданих волонтерам...потім модернізували цей закон і сказали що оподатковувати треба тих хто офіційно не волонтер..а потім взагалі відмінили оподаткування гуманітарки без перечислення що в неї входить...
І всі потуги протягнути збільшення фіскалізації йшло від гетьманцева
А хто такий гетьманцев? - правильно бувший помічник сівковича
а хто такий сівкович - правильно депутат обраний ладами
А хто такі лади? - правильно совки.
ЛАД написав:
А вера как оплот культуры...
Мы точно "идём в Европу"?
Если да, то в какой век? В 17-18 или раньше?
Или в Россию? "За Бога (Веру), Царя и Отечество!" (только царя убрать).
Я слово ВІРА використовую в більш широкому значенні ніж просто релігійний...
Я вірю що демократія допоможе моїм дітям
Я Вірю що демократія зробить їх життя безпечнішім..
А тепер трошки з іншого боку
Я ЗНАЮ що країни в якій домінуюча Протестанська віра - багатші країн в яких домінуюча Католицька , а Католицькі багатші від тих в яких домінуюча Православна...
Тому як додатковий інструмент багатшого життя - я нічого не маю проти того , щоб ми відмовились від гундяєвської і перейшли до ПЦУ..потім до УГКЦ..а звідти і до протестанства недалеко