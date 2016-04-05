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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4720472147224723>
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:29

  vitaliiangel написав:
  Starikan написав:По увековечению памяти Довженко и жизни Шевченко в Петербурге и Москве тоже молчок.
так и быть я выскажусь. Украина не аннексировала ни Петербург ни Москву, и даже серьезно не бомбила территорию рф. Мелочь да? может поэтому у нас после 2014 сносят советского символы.
до 2014 претензий к Высоцкому не было. "а шо случилось?"
  juristkostya написав:Я говорю, что в том контексте (описано выше) он совершенно адекватен и делать из него политическую проблему откровенно глупо. Охота на ведьм в чистом виде
он вынуждено подпал под раздачу десоветизации. Как символ той эпохи.


Виталька, я думал, что ты умней мотлоха коего на ветке 90+%.Да, хозяевам нужны украинцы, раком ползающие по полю или по локоть в дерьме.А развитые и что то кумекающие им не нужны.Даже Старикан, несмотря на свою крайнюю позицию, заступился за ВСВ.Маразм крепчает, Гондурас №2 очень близок.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:30

  beee написав:Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси
точно не скажу но всё тяжелое вооружение у них забрали.
  Кучинелли написав:Виталька, я думал, что ты умней мотлоха
извини если разочаровал. пойду напьюсь...)
  Кучинелли написав:заступился за ВСВ
не за ВСВ а за памятник! блд. Был бы всв жив можно было бы выяснить его позицию по войне. А так и сносить вроде незачем, но и нафиг он стоит тоже непонятно.

Пытался выяснить, чем он для Кости ценный / незаменимый. И как они детям объясняют кто это.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 лип, 2023 16:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:35

  Кучинелли написав:
  vitaliiangel написав:
Виталька, я думал, что ты умней мотлоха коего на ветке 90+%.Да, хозяевам нужны украинцы, раком ползающие по полю или по локоть в дерьме

Именно, поэтому ты раком ползаешь перед россиянами по локоть в российском дерьме

Потому что, что только раб может думать категориями хозяин-раб
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:42

  beee написав:Можно вопрос не по теме? Сорян, тут историко-партийно-идеологическая ветка, но спрошу.
Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?

Ну, наехало их много, но, в основом, на легковых авто.
Бронетехники у них, пока что, нет. Ну то таке

Сам лагерь расположен довольно далеко от границ с Украиной и от границ с Польшей, тем более

А вот до Минска ... относительно недалеко, около 100 км

Ну и как думаете, зачем вагнера в белоруси ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:42

  beee написав:Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?

На мою думку, щоб тримати в тонусі нас, Польщу та Прибалтику. Щоб ми та вони були змушені тримати на кордонах більше зброї та живої сили "на всяк випадок" і відволікалися від зони бойових дій.
Але щось мені підказує, що пюрер дуже скоро втомиться від присутності вагнерів у своїй країні.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:52

  pesikot написав:
  beee написав:Можно вопрос не по теме? Сорян, тут историко-партийно-идеологическая ветка, но спрошу.
Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?

Ну, наехало их много, но, в основом, на легковых авто.
Бронетехники у них, пока что, нет. Ну то таке

Сам лагерь расположен довольно далеко от границ с Украиной и от границ с Польшей, тем более

А вот до Минска ... относительно недалеко, около 100 км

Ну и как думаете, зачем вагнера в белоруси ? :)


Свершилось.
«Вагнер» поменял прописку. Теперь и головная «контора» пригожина и его чвк, располагаются
по адресу: деревня Цель Осиповичского района Белоруси.

Надеяться здесь пригожину не на что.
Позорный трюк с разворотом боевой колонны повторить не удастся.
Белорусы -исключительно сильный и трудолюбивый народ. Их упорство не имеет аналогов.
Как только «вагнер» освоится в деревне Цель и нальется силой - белорусы сами дотолкают сюда и город Минск и дворец Лукашенко.
Толкать не так далеко (93 километра).
Труд, конечно, не легкий, но зато с гарантией того, что «тут уж вагнер не свернет».(Невзоров)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:05

  fler написав:
  beee написав:Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?

На мою думку, щоб тримати в тонусі нас, Польщу та Прибалтику. Щоб ми та вони були змушені тримати на кордонах більше зброї та живої сили "на всяк випадок" і відволікалися від зони бойових дій.
Але щось мені підказує, що пюрер дуже скоро втомиться від присутності вагнерів у своїй країні.


90% з тих вагнерівців що рушили за пригожиним вже трудовлаштовані і сьогодні "відпочивають перед відрядженням"

Найманці ПВК "Вагнер" проводять відпустку в готелях Краснодара: бійки, повії, п'янки і бруд у номерах
За попередніми даними, так вони проводять відпустку. Більшість номерів заброньовано до серпня. Специфічні постояльці б'ються між собою і з місцевими жителями, нападають на персонал готелю.
"Бухають із 7 ранку і повій водять, у номерах антисанітарія", - розповів співробітник одного з готелів.
"Був випадок, коли військові сходили в туалет просто на ліжко. Покоївки не хотіли це прибирати", - розповідає інший очевидець.


до Білорусі прибуло 2тис не більше
на мові спецслужб-це завіса іншої операції

Лука працює в цьому спектрі на замовлення пуйла:
Лукашенко розповів Путіну, що ледве стримує найманців ПВК "Вагнер" від походу на Варшаву і Жешув

Пригожин у Білорусі зареєстрував дешевеньку компанію. Має намір "управляти майном" бази ПВК "Вагнер"
Товариство з обмеженою відповідальністю під назвою "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом близько 80$ було зареєстровано 19 липня.

В якості адреси реєстрації вказано село Ціль в Осиповицькому районі. Саме там розташована база ПВК "Вагнер".

Як основний вид діяльності компанії вказано "управління нерухомим майном".
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:08

"Абсолютно безстрашно". Одесити масово вийшли на прибирання наслідків російської атаки
23.07.2023
14:30
https://www.ostro.org/news/absolyutno-b ... ky-i428577
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:10

Західні військові чиновники знали, що у Києва немає достатньої кількості озброєння, коли навесні Україна розпочала контрнаступ. Про це пише Wall Street Journal.

За інформацією видання, ЗСУ бракувало всього: від снарядів до бойових літаків. Втім, на Заході сподівалися, що українська винахідливість переможе.

"Цього не сталося. Глибокі і смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення і російська військово-повітряна міць відчутно заблокували значне просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і втрати техніки без суттєвої зміни імпульсу", - пише видання.

Wall Street Journal зазначає, що оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву української армії цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:12

  prodigy написав:"Абсолютно безстрашно". Одесити масово вийшли на прибирання наслідків російської атаки
23.07.2023
14:30
https://www.ostro.org/news/absolyutno-b ... ky-i428577

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pesikot
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