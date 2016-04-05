Starikan написав:По увековечению памяти Довженко и жизни Шевченко в Петербурге и Москве тоже молчок.
так и быть я выскажусь. Украина не аннексировала ни Петербург ни Москву, и даже серьезно не бомбила территорию рф. Мелочь да? может поэтому у нас после 2014 сносят советского символы. до 2014 претензий к Высоцкому не было. "а шо случилось?"
juristkostya написав:Я говорю, что в том контексте (описано выше) он совершенно адекватен и делать из него политическую проблему откровенно глупо. Охота на ведьм в чистом виде
он вынуждено подпал под раздачу десоветизации. Как символ той эпохи.
Виталька, я думал, что ты умней мотлоха коего на ветке 90+%.Да, хозяевам нужны украинцы, раком ползающие по полю или по локоть в дерьме.А развитые и что то кумекающие им не нужны.Даже Старикан, несмотря на свою крайнюю позицию, заступился за ВСВ.Маразм крепчает, Гондурас №2 очень близок.
beee написав:Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?
На мою думку, щоб тримати в тонусі нас, Польщу та Прибалтику. Щоб ми та вони були змушені тримати на кордонах більше зброї та живої сили "на всяк випадок" і відволікалися від зони бойових дій. Але щось мені підказує, що пюрер дуже скоро втомиться від присутності вагнерів у своїй країні.
beee написав:Можно вопрос не по теме? Сорян, тут историко-партийно-идеологическая ветка, но спрошу. Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?
Ну, наехало их много, но, в основом, на легковых авто. Бронетехники у них, пока что, нет. Ну то таке
Сам лагерь расположен довольно далеко от границ с Украиной и от границ с Польшей, тем более
А вот до Минска ... относительно недалеко, около 100 км
Ну и как думаете, зачем вагнера в белоруси ?
Свершилось. «Вагнер» поменял прописку. Теперь и головная «контора» пригожина и его чвк, располагаются по адресу: деревня Цель Осиповичского района Белоруси.
Надеяться здесь пригожину не на что. Позорный трюк с разворотом боевой колонны повторить не удастся. Белорусы -исключительно сильный и трудолюбивый народ. Их упорство не имеет аналогов. Как только «вагнер» освоится в деревне Цель и нальется силой - белорусы сами дотолкают сюда и город Минск и дворец Лукашенко. Толкать не так далеко (93 километра). Труд, конечно, не легкий, но зато с гарантией того, что «тут уж вагнер не свернет».(Невзоров)
beee написав:Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?
На мою думку, щоб тримати в тонусі нас, Польщу та Прибалтику. Щоб ми та вони були змушені тримати на кордонах більше зброї та живої сили "на всяк випадок" і відволікалися від зони бойових дій. Але щось мені підказує, що пюрер дуже скоро втомиться від присутності вагнерів у своїй країні.
90% з тих вагнерівців що рушили за пригожиним вже трудовлаштовані і сьогодні "відпочивають перед відрядженням"
Найманці ПВК "Вагнер" проводять відпустку в готелях Краснодара: бійки, повії, п'янки і бруд у номерах За попередніми даними, так вони проводять відпустку. Більшість номерів заброньовано до серпня. Специфічні постояльці б'ються між собою і з місцевими жителями, нападають на персонал готелю.
"Бухають із 7 ранку і повій водять, у номерах антисанітарія", - розповів співробітник одного з готелів. "Був випадок, коли військові сходили в туалет просто на ліжко. Покоївки не хотіли це прибирати", - розповідає інший очевидець.
до Білорусі прибуло 2тис не більше на мові спецслужб-це завіса іншої операції
Лука працює в цьому спектрі на замовлення пуйла: Лукашенко розповів Путіну, що ледве стримує найманців ПВК "Вагнер" від походу на Варшаву і Жешув
Пригожин у Білорусі зареєстрував дешевеньку компанію. Має намір "управляти майном" бази ПВК "Вагнер"
Товариство з обмеженою відповідальністю під назвою "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом близько 80$ було зареєстровано 19 липня.
В якості адреси реєстрації вказано село Ціль в Осиповицькому районі. Саме там розташована база ПВК "Вагнер".
Як основний вид діяльності компанії вказано "управління нерухомим майном".
Західні військові чиновники знали, що у Києва немає достатньої кількості озброєння, коли навесні Україна розпочала контрнаступ. Про це пише Wall Street Journal.
За інформацією видання, ЗСУ бракувало всього: від снарядів до бойових літаків. Втім, на Заході сподівалися, що українська винахідливість переможе.
"Цього не сталося. Глибокі і смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення і російська військово-повітряна міць відчутно заблокували значне просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і втрати техніки без суттєвої зміни імпульсу", - пише видання.
Wall Street Journal зазначає, що оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву української армії цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.