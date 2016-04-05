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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4720472147224723
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:28

  beee написав:Можно вопрос не по теме? Сорян, тут историко-партийно-идеологическая ветка, но спрошу.
Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?

Для того ж, що і ЯЗ.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 23 лип, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:42

  prodigy написав:Західні військові чиновники знали, що у Києва немає достатньої кількості озброєння, коли навесні Україна розпочала контрнаступ. Про це пише Wall Street Journal.

За інформацією видання, ЗСУ бракувало всього: від снарядів до бойових літаків. Втім, на Заході сподівалися, що українська винахідливість переможе.

"Цього не сталося. Глибокі і смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення і російська військово-повітряна міць відчутно заблокували значне просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і втрати техніки без суттєвої зміни імпульсу", - пише видання.

Wall Street Journal зазначає, що оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву української армії цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.

Що і тут Соскін прав?
США,бросает Украину в топку.Байден и его команда приказали Зеленскому наступать и потерять армию.
Schmit
 
Повідомлень: 3729
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  #<1 ... 4720472147224723
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