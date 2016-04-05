prodigy написав:Західні військові чиновники знали, що у Києва немає достатньої кількості озброєння, коли навесні Україна розпочала контрнаступ. Про це пише Wall Street Journal.
За інформацією видання, ЗСУ бракувало всього: від снарядів до бойових літаків. Втім, на Заході сподівалися, що українська винахідливість переможе.
"Цього не сталося. Глибокі і смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення і російська військово-повітряна міць відчутно заблокували значне просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і втрати техніки без суттєвої зміни імпульсу", - пише видання.
Wall Street Journal зазначає, що оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву української армії цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.