beee написав:Можно вопрос не по теме? Сорян, тут историко-партийно-идеологическая ветка, но спрошу. Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?
Ну, наехало их много, но, в основом, на легковых авто. Бронетехники у них, пока что, нет. Ну то таке
Сам лагерь расположен довольно далеко от границ с Украиной и от границ с Польшей, тем более
А вот до Минска ... относительно недалеко, около 100 км
Ну и как думаете, зачем вагнера в белоруси ?
Свершилось. «Вагнер» поменял прописку. Теперь и головная «контора» пригожина и его чвк, располагаются по адресу: деревня Цель Осиповичского района Белоруси.
Надеяться здесь пригожину не на что. Позорный трюк с разворотом боевой колонны повторить не удастся. Белорусы -исключительно сильный и трудолюбивый народ. Их упорство не имеет аналогов. Как только «вагнер» освоится в деревне Цель и нальется силой - белорусы сами дотолкают сюда и город Минск и дворец Лукашенко. Толкать не так далеко (93 километра). Труд, конечно, не легкий, но зато с гарантией того, что «тут уж вагнер не свернет».(Невзоров)
beee написав:Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?
На мою думку, щоб тримати в тонусі нас, Польщу та Прибалтику. Щоб ми та вони були змушені тримати на кордонах більше зброї та живої сили "на всяк випадок" і відволікалися від зони бойових дій. Але щось мені підказує, що пюрер дуже скоро втомиться від присутності вагнерів у своїй країні.
90% з тих вагнерівців що рушили за пригожиним вже трудовлаштовані і сьогодні "відпочивають перед відрядженням"
Найманці ПВК "Вагнер" проводять відпустку в готелях Краснодара: бійки, повії, п'янки і бруд у номерах За попередніми даними, так вони проводять відпустку. Більшість номерів заброньовано до серпня. Специфічні постояльці б'ються між собою і з місцевими жителями, нападають на персонал готелю.
"Бухають із 7 ранку і повій водять, у номерах антисанітарія", - розповів співробітник одного з готелів. "Був випадок, коли військові сходили в туалет просто на ліжко. Покоївки не хотіли це прибирати", - розповідає інший очевидець.
до Білорусі прибуло 2тис не більше на мові спецслужб-це завіса іншої операції
Лука працює в цьому спектрі на замовлення пуйла: Лукашенко розповів Путіну, що ледве стримує найманців ПВК "Вагнер" від походу на Варшаву і Жешув
Пригожин у Білорусі зареєстрував дешевеньку компанію. Має намір "управляти майном" бази ПВК "Вагнер"
Товариство з обмеженою відповідальністю під назвою "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом близько 80$ було зареєстровано 19 липня.
В якості адреси реєстрації вказано село Ціль в Осиповицькому районі. Саме там розташована база ПВК "Вагнер".
Як основний вид діяльності компанії вказано "управління нерухомим майном".
Західні військові чиновники знали, що у Києва немає достатньої кількості озброєння, коли навесні Україна розпочала контрнаступ. Про це пише Wall Street Journal.
За інформацією видання, ЗСУ бракувало всього: від снарядів до бойових літаків. Втім, на Заході сподівалися, що українська винахідливість переможе.
"Цього не сталося. Глибокі і смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення і російська військово-повітряна міць відчутно заблокували значне просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і втрати техніки без суттєвої зміни імпульсу", - пише видання.
Wall Street Journal зазначає, що оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву української армії цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.
budivelnik написав:... А тепер трошки з іншого боку Я ЗНАЮ що країни в якій домінуюча Протестанська віра - багатші країн в яких домінуюча Католицька , а Католицькі багатші від тих в яких домінуюча Православна... Тому як додатковий інструмент багатшого життя - я нічого не маю проти того , щоб ми відмовились від гундяєвської і перейшли до ПЦУ..потім до УГКЦ..а звідти і до протестанства недалеко
між УГКЦ та протестантами ще є католики. й мені здається ніхто з УГКЦ в католицизм не навернеться. чутливе питання.
момент з релігією й розвитком країни мав місце, але зараз він вже не настільки важливий. особливо у нас, де 70 років пропаганди атеїзму не пройшли безслідно. та й в інших розвинених країнах теж.
в Японії чи Південній Кореї взагалі інші релігії, що не заважає їм успішно розвиватися
Schmit, тут крім вас та Флаймана ̶ц̶е̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶ Соскін нікого не цікавить. Ми розуміємо, що гроші та зброю нам дають не для того, щоб ми втратили армію та країну.
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу. Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять. Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.
fler написав:Schmit, тут крім вас та Флаймана ̶ц̶е̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶ Соскін нікого не цікавить. Ми розуміємо, що гроші та зброю нам дають не для того, щоб ми втратили армію та країну.
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу. Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять. Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.