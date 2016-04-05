budivelnik написав:... Я слово ВІРА використовую в більш широкому значенні ніж просто релігійний... Я вірю що демократія допоможе моїм дітям Я Вірю що демократія зробить їх життя безпечнішім..
А тепер трошки з іншого боку Я ЗНАЮ що країни в якій домінуюча Протестанська віра - багатші країн в яких домінуюча Католицька , а Католицькі багатші від тих в яких домінуюча Православна... Тому як додатковий інструмент багатшого життя - я нічого не маю проти того , щоб ми відмовились від гундяєвської і перейшли до ПЦУ..потім до УГКЦ..а звідти і до протестанства недалеко
між УГКЦ та протестантами ще є католики. й мені здається ніхто з УГКЦ в католицизм не навернеться. чутливе питання.
момент з релігією й розвитком країни мав місце, але зараз він вже не настільки важливий. особливо у нас, де 70 років пропаганди атеїзму не пройшли безслідно. та й в інших розвинених країнах теж.
в Японії чи Південній Кореї взагалі інші релігії, що не заважає їм успішно розвиватися
1 УГКЦ - це була спроба обєднати Православних і Католиків , спроба на той час досить позитивна і відносно вдала...Друге питання що з 1596 року вже багато води протекло і тому те що було доцільним 437 років тому - є не настільки доцільним сьогодні. 2 Релігія це одна з складових культури. Тому в кожній релігійній спільноті є свої відмінності, які роблять цю спільноту більш чи менш конкурентоздатною в порівнянні з іншими.
Наприклад мусульманство , маючи право на багатожонство , але при умові що чоловік може забезпечити всіх жінок - може розвиватись швидше. Пояснення просте Чим більш успішний мужчина - тим більше в нього жінок-тим більше в цих жінок дітей - тим швидше розвивається суспільство....таке собі природно/релігійне обмеження на кількість дітей у бідних...
budivelnik написав:скажіть , чому ви коли слухали в Харкові ворожі голоси той самий Голос Америки чи Німецьку Хвилю -не вимагали від СРСР зняти перешкоди які спеціально були створені для прослуховування цих радіостанцій?
В той самий час ви ведете себе більш нагло по відношенню до України і вимагаєте від неї , зняти перешкоди які Україна потихеньку вводить для російської мови і російської культури?
Тому що так живе русня. Вона не може рипатися проти іншої русні, бо знає що для іншої русні вона і так ніхто, а той хто рипається - взагалі ворог народу. Але вона залюбки рипається на та намагається вишикувати усіх інших. Цей азійській менталітет дуже добре видно на старих китайських фільмах про школи кунфу, коли там герой умовного джекі чана спочатку миє підлогу в спортзалі і цілує усіх у дупу, а коли його ставлять головним за відсутності тренера - тут же змушує усіх цілувати його власну дупу. Культ влади, стадне підкоряння, відсутність жодної поваги до людей з іншим статусом.
budivelnik написав:... А тепер трошки з іншого боку Я ЗНАЮ що країни в якій домінуюча Протестанська віра - багатші країн в яких домінуюча Католицька , а Католицькі багатші від тих в яких домінуюча Православна... Тому як додатковий інструмент багатшого життя - я нічого не маю проти того , щоб ми відмовились від гундяєвської і перейшли до ПЦУ..потім до УГКЦ..а звідти і до протестанства недалеко
між УГКЦ та протестантами ще є католики. й мені здається ніхто з УГКЦ в католицизм не навернеться. чутливе питання.
момент з релігією й розвитком країни мав місце, але зараз він вже не настільки важливий. особливо у нас, де 70 років пропаганди атеїзму не пройшли безслідно. та й в інших розвинених країнах теж.
в Японії чи Південній Кореї взагалі інші релігії, що не заважає їм успішно розвиватися
Франція, Італія, Британія такіж релігійні країни як і Україна(окрім Західної), тобто православні Різдва/Пасхи. У мого супера (поляка) донька за своїм хлопцем пішла до протестанів (жінка восприняла це як гріх-погане виховання дітей), а Ксёндз сказав не турбуйтесь-бог един
Іслам: нікого не здивує значна кількість мусульман в Іспанії (1млн)-араби панували в країні більше 8 сторіч
Гранадський емірат (1013 — 2 січня 1492) — став останньою арабською тайфою в Європі і останньою ісламською державою на Піренейському півострові. Захопивши і його, християни завершили 8-віковий процес відвоювання півострова
Італія(Ватікан) -опора католіцизму, але мусульман теж багато, особливо на півдні
Первые мусульмане появились на территории полуострова еще в VIII веке, когда шло активное «открытие» северной Африки арабскими племенами. Именно с африканским регионом Италия, особенно южная, всегда была связана широчайшим культурным обменом. К середине Х века тунисской династии Аглабидов удалось покорить крупнейший остров Средиземного моря — Сицилию. Это государство, называемое в мусульманских источниках «Сицилийским эмиратом» ( Имарат Сакалийя ), существовало до конца ХІ века, уступив власть пришедшим из Скандинавии норманнам. Почти двухсотлетнее арабско-берберское владычество оставило богатейший след в Южной Европы, в частности в Италии — одни из древнейших в мире арабских крепостей в Палермо, многочисленные мечети и немалый вклад в научные знания.
в Україні за часи срср населення було в більшості атеістичне, в 1990-2000 массово почали будувати храми (або відроджувати старі занедбані), але серед молоді до 25років не більше 2% регулярно відвідують богослужіння (а серед чоловіків взагалі менше 1%) на війні -зовсім по іншому (як тривога-так до Бога)
flyman написав:міжнародний шаховий турнір із Іванчуком
для чого йому їхати (пік кар‘єри минув у 2007р, 2655 (№ 90 у рейтингу ФІДЕ у червні 2023 року)
шахісти -люди не патріотичні, на приклад Сергі́й Олекса́ндрович Каря́кін, який у 2009р поміняв Тризуб на двуглаву курку -появнивше своє рішення тим, что в Україні у нього не було умов для розвитку спортивної кар'єри
а те, що він у 2002р у 12 років став самим молодим гросмейстером у світі і потрапив до Книги Рекордів Гіннеса (у навчався майстерності у шаховому клубі А. В. Момота в місті Краматорск Донецької області) нещодавно Starikan казав про академіка з Харківа що поїхав до москви
а тут ми має шахіста з Сімферополя (який зрадив Україну, змінив громадянство, підтримує війни)
19 октября 2022 года Карякин внесён в санкционный список Украины, лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины».
21 березня 2022 року комісія з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) дискваліфікувала на півроку російського гросмейстера Сергія Карякіна за «завдання шкоди репутації шахів»[