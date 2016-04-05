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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4720472147224723
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:37

  budivelnik написав:скажіть , чому ви коли слухали в Харкові ворожі голоси той самий Голос Америки чи Німецьку Хвилю -не вимагали від СРСР зняти перешкоди які спеціально були створені для прослуховування цих радіостанцій?

В той самий час ви ведете себе більш нагло по відношенню до України і вимагаєте від неї , зняти перешкоди які Україна потихеньку вводить для російської мови і російської культури?

Тому що так живе русня. Вона не може рипатися проти іншої русні, бо знає що для іншої русні вона і так ніхто, а той хто рипається - взагалі ворог народу. Але вона залюбки рипається на та намагається вишикувати усіх інших.
Цей азійській менталітет дуже добре видно на старих китайських фільмах про школи кунфу,
коли там герой умовного джекі чана спочатку миє підлогу в спортзалі і цілує усіх у дупу, а коли його ставлять головним за відсутності тренера - тут же змушує усіх цілувати його власну дупу. Культ влади, стадне підкоряння, відсутність жодної поваги до людей з іншим статусом.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:43

  fler написав:
  beee написав:Как думаете, зачем реально вагнера в беларуси?

На мою думку, щоб тримати в тонусі нас, Польщу та Прибалтику.
Але щось мені підказує, що пюрер дуже скоро втомиться від присутності вагнерів у своїй країні.

Може якраз щоб тримати біля ноги бульбофюрера?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:49

  Shaman написав:
  budivelnik написав:...
А тепер трошки з іншого боку
Я ЗНАЮ що країни в якій домінуюча Протестанська віра - багатші країн в яких домінуюча Католицька , а Католицькі багатші від тих в яких домінуюча Православна...
Тому як додатковий інструмент багатшого життя - я нічого не маю проти того , щоб ми відмовились від гундяєвської і перейшли до ПЦУ..потім до УГКЦ..а звідти і до протестанства недалеко

між УГКЦ та протестантами ще є католики. й мені здається ніхто з УГКЦ в католицизм не навернеться. чутливе питання.

момент з релігією й розвитком країни мав місце, але зараз він вже не настільки важливий. особливо у нас, де 70 років пропаганди атеїзму не пройшли безслідно. та й в інших розвинених країнах теж.

в Японії чи Південній Кореї взагалі інші релігії, що не заважає їм успішно розвиватися ;)


Франція, Італія, Британія такіж релігійні країни як і Україна(окрім Західної), тобто православні Різдва/Пасхи.
У мого супера (поляка) донька за своїм хлопцем пішла до протестанів (жінка восприняла це як гріх-погане виховання дітей), а Ксёндз сказав не турбуйтесь-бог един

Іслам: нікого не здивує значна кількість мусульман в Іспанії (1млн)-араби панували в країні більше 8 сторіч
Гранадський емірат (1013 — 2 січня 1492) — став останньою арабською тайфою в Європі і останньою ісламською державою на Піренейському півострові. Захопивши і його, християни завершили 8-віковий процес відвоювання півострова


Італія(Ватікан) -опора католіцизму, але мусульман теж багато, особливо на півдні
Первые мусульмане появились на территории полуострова еще в VIII веке, когда шло активное «открытие» северной Африки арабскими племенами. Именно с африканским регионом Италия, особенно южная, всегда была связана широчайшим культурным обменом. К середине Х века тунисской династии Аглабидов удалось покорить крупнейший остров Средиземного моря — Сицилию. Это государство, называемое в мусульманских источниках «Сицилийским эмиратом» ( Имарат Сакалийя ), существовало до конца ХІ века, уступив власть пришедшим из Скандинавии норманнам. Почти двухсотлетнее арабско-берберское владычество оставило богатейший след в Южной Европы, в частности в Италии — одни из древнейших в мире арабских крепостей в Палермо, многочисленные мечети и немалый вклад в научные знания.

https://risu.ua/ru/ramadan-po-italyansk ... ii_n106526

в Україні за часи срср населення було в більшості атеістичне, в 1990-2000 массово почали будувати храми (або відроджувати старі занедбані), але серед молоді до 25років не більше 2% регулярно відвідують богослужіння (а серед чоловіків взагалі менше 1%)
на війні -зовсім по іншому (як тривога-так до Бога)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:міжнародний шаховий турнір із Іванчуком


для чого йому їхати (пік кар‘єри минув у 2007р, 2655 (№ 90 у рейтингу ФІДЕ у червні 2023 року)

шахісти -люди не патріотичні, на приклад Сергі́й Олекса́ндрович Каря́кін, який у 2009р поміняв Тризуб на двуглаву курку -появнивше своє рішення тим, что в Україні у нього не було умов для розвитку спортивної кар'єри

а те, що він у 2002р у 12 років став самим молодим гросмейстером у світі і потрапив до Книги Рекордів Гіннеса (у навчався майстерності у шаховому клубі А. В. Момота в місті Краматорск Донецької області)
нещодавно Starikan казав про академіка з Харківа що поїхав до москви

а тут ми має шахіста з Сімферополя (який зрадив Україну, змінив громадянство, підтримує війни)
19 октября 2022 года Карякин внесён в санкционный список Украины, лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины».


21 березня 2022 року комісія з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) дискваліфікувала на півроку російського гросмейстера Сергія Карякіна за «завдання шкоди репутації шахів»[
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:48

  prodigy написав:
  flyman написав:міжнародний шаховий турнір із Іванчуком


для чого йому їхати (пік кар‘єри минув у 2007р, 2655 (№ 90 у рейтингу ФІДЕ у червні 2023 року)

Актуальний рейтинг Василя 2667 №73 https://ratings.fide.com/top_lists.phtml?list=men
Йому платять непогані гроші просто за участь і проф.спорті часто зірки минулих років можуть приваблювати публіку і т.д. краще за менш відомих спортсменів, навіть якщо ті і не слабші.
Ну і це швидше провокація ФІДЕ і керівника росіянина Дворковіча
Позиція Гутцайта
23 липня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт спростував заяву Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) про те, що з України нібито не випускають на Кубок світу із шахів гросмейстера Василя Іванчука. Свій коментар в ефірі національного телемарафону Гутцайт опублікував у Facebook.
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/politic ... 74305.html

Ну і не потрібно узагальнювати, шахісти різні бувають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:59

  fler написав:Schmit, тут крім вас та Флаймана ̶ц̶е̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶ Соскін нікого не цікавить.


Розумію, гірка правда неначасі. Пісеньки начасі.

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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:шахісти різні бувають.

шахісти різні як і люди
а зрадники всі на одне обличчя

Президент рф володимир хутін в компанії лідера республіки білорусь олександра лукашенка пішов ставити свічки і хреститися перед іконостасом Кронштадтського собору (Санкт-Петербург) після руйнування Свято-Успенськоського храму в Одесі.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:44

https://t.me/yigal_levin/51588
Стало известно (https://twitter.com/oryxspioenkop/statu ... 5533154304), что Британия передала Украине несколько десятков мобильных наземных платформ Wolfram для ракет Brimstone.

Отличная штука. Ударил и сразу унес колеса ноги.
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