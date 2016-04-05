budivelnik написав:скажіть , чому ви коли слухали в Харкові ворожі голоси той самий Голос Америки чи Німецьку Хвилю -не вимагали від СРСР зняти перешкоди які спеціально були створені для прослуховування цих радіостанцій?
В той самий час ви ведете себе більш нагло по відношенню до України і вимагаєте від неї , зняти перешкоди які Україна потихеньку вводить для російської мови і російської культури?
Тому що так живе русня. Вона не може рипатися проти іншої русні, бо знає що для іншої русні вона і так ніхто, а той хто рипається - взагалі ворог народу. Але вона залюбки рипається на та намагається вишикувати усіх інших. Цей азійській менталітет дуже добре видно на старих китайських фільмах про школи кунфу, коли там герой умовного джекі чана спочатку миє підлогу в спортзалі і цілує усіх у дупу, а коли його ставлять головним за відсутності тренера - тут же змушує усіх цілувати його власну дупу. Культ влади, стадне підкоряння, відсутність жодної поваги до людей з іншим статусом.
flyman написав:міжнародний шаховий турнір із Іванчуком
для чого йому їхати (пік кар‘єри минув у 2007р, 2655 (№ 90 у рейтингу ФІДЕ у червні 2023 року)
шахісти -люди не патріотичні, на приклад Сергі́й Олекса́ндрович Каря́кін, який у 2009р поміняв Тризуб на двуглаву курку -появнивше своє рішення тим, что в Україні у нього не було умов для розвитку спортивної кар'єри
а те, що він у 2002р у 12 років став самим молодим гросмейстером у світі і потрапив до Книги Рекордів Гіннеса (у навчався майстерності у шаховому клубі А. В. Момота в місті Краматорск Донецької області) нещодавно Starikan казав про академіка з Харківа що поїхав до москви
а тут ми має шахіста з Сімферополя (який зрадив Україну, змінив громадянство, підтримує війни)
19 октября 2022 года Карякин внесён в санкционный список Украины, лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины».
21 березня 2022 року комісія з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) дискваліфікувала на півроку російського гросмейстера Сергія Карякіна за «завдання шкоди репутації шахів»[
flyman написав:міжнародний шаховий турнір із Іванчуком
для чого йому їхати (пік кар‘єри минув у 2007р, 2655 (№ 90 у рейтингу ФІДЕ у червні 2023 року)
Актуальний рейтинг Василя 2667 №73 https://ratings.fide.com/top_lists.phtml?list=men Йому платять непогані гроші просто за участь і проф.спорті часто зірки минулих років можуть приваблювати публіку і т.д. краще за менш відомих спортсменів, навіть якщо ті і не слабші. Ну і це швидше провокація ФІДЕ і керівника росіянина Дворковіча Позиція Гутцайта
23 липня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт спростував заяву Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) про те, що з України нібито не випускають на Кубок світу із шахів гросмейстера Василя Іванчука. Свій коментар в ефірі національного телемарафону Гутцайт опублікував у Facebook. Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/politic ... 74305.html
Ну і не потрібно узагальнювати, шахісти різні бувають.
шахісти різні як і люди а зрадники всі на одне обличчя
Президент рф володимир хутін в компанії лідера республіки білорусь олександра лукашенка пішов ставити свічки і хреститися перед іконостасом Кронштадтського собору (Санкт-Петербург) після руйнування Свято-Успенськоського храму в Одесі.
У середу, 19 липня, у Миколаєві з робочим візитом побував директор Центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс. Про це повідомляє на своїй сторінці у "Фейсбук" Миколаївська ОВА. У рамках візиту відбулася зустріч із начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом, під час якої було обговорено актуальні питання зміцнення безпеки у регіоні.
Тепер я зрозуміла, чому "В ніч проти 20 липня рф завдала масованого удару по Миколаєву." Одна ракета вдарила збоку будинку, який неподалік Миколаївської ОВА, там мешкав мій колега по бізнесу. Йому пощастило, бо якраз його під'їзд вцілів, а інші два - зруйновані. https://www.youtube.com/watch?v=Gvr3P98RzNg
fler написав:Schmit, тут крім вас та Флаймана ̶ц̶е̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶ Соскін нікого не цікавить. Ми розуміємо, що гроші та зброю нам дають не для того, щоб ми втратили армію та країну.
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу. Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять. Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.
Я критикував пана Флаймана за Соскіна, але будь-яка маячня від Соскіна адекватніша за ту, де йдеться про "репарації"