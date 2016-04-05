Додано: Нед 23 лип, 2023 23:40

budivelnik написав: flyman написав: можна продовжити думку: 73% вибрали Голобородька ... "народ нє тот", не перейнявся, армовіром, потрібно зайнятися "примусовим перевихованням" можна продовжити думку: 73% вибрали Голобородька ... "народ нє тот", не перейнявся, армовіром, потрібно зайнятися "примусовим перевихованням" Можна так

А можна й по іншому...

Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через

- обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка)

- обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)



Ну і в другу чергу - виховання нового члена суспільства...

Читай - Законодавчо заборонити військовозобовязаним людям які покинули Україну під час війни ( або переховувались від отримання повісток) - займати будь-які Державні і виборні посади від рівня Голови сільради і вище. Можна такА можна й по іншому...Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через- обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка)- обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)Ну і в другу чергу - виховання нового члена суспільства...Читай - Законодавчо заборонити військовозобовязаним людям які покинули Україну під час війни ( або переховувались від отримання повісток) - займати будь-які Державні і виборні посади від рівня Голови сільради і вище.

Відмінна тактика прикриваючись демократичними ініціативами та спадщиною совка будувати за допомогою сформованої більшості в уряді – диктатуру.Під благопатритічними зносами пам'яток та інших заборон книжок письменників пропагуються деякі посилки - все чуже під викорінення. Розумні люди це розуміють, дурням немає до цього ділаабо їм вистачає холодильника.Влада це тимчасові менеджери, які здійснюють управління державою від імені тих, що їх обрали і з їхньої волі.Не бачу жодного референдуму щодо ухвалених глобальних рішень та інших законодавчих ініціатив.Якого хера в 21 столітті хтось тимчасово призначений людьми повинен забороняти потенційно демократичні речі - на власний розвиток, будь-якої спільності людей, що проживає в країні та має громадянство, у будь-якому вже раніше визнаному законом напрямку, обраному людиною?Мова не може бути чиєюсь, агресора чи диктатора - це маніпуляція для недалеких у прогматизмі обмежити наступним кроком вже інші ініціативи, які торкнуться більшої кількості людей.Венеціанська комісія сказала свій вердикт - але жодних зауважень не було враховано, навпаки далі втілюється в життя політика відсутності свобод і громадянського вибору.Чи виношується гасло, що в Україні не повинно бути інших мовних груп за власною історичною спадщиною?Висновок тут напрошується очевидний - не бути жодного входження до жодної спільності європейського соціуму з подібним підходом до людських свобод на своїй території.За що має голосувати виборець за те, щоб не було вибору для себе та власних дітей, що слухати, що читати, як говорити та де все це робити? За кожний другий закон проти себе? Концтабір не несе у собі демократичних ініціатив. Про подібні ініціативи щось не згадується у вашій "критиці". Якщо така країнова мотиваційна стратегія – відкривайте державні кордони та давайте свободу свого волевиявлення людям.Всім кому не заважають зашиті роти і все влаштовує в даний момент і немає жодних упереджень у своєму можечку що наступним пунктом буде черговий жанр обмежень в дихальній системі нехай залишаються на благо власного мислення. Не про Висоцького треба сперечатися - це історія, треба розуміти, що робиться зараз і для чого...З таким же успіхом кожен має право на власний вибір знання мов, віросповідання та іншого виходячи зі своїх свобод, принципів, виробничої необхідності та іншого бути, наприклад, "носієм" будь-якої мови ООН (і ніхто не має права змушувати людину робити щось проти її волі - поки є такий закон як Кнституція), обираючи релігію, обираючи місце проживання для власного комфортного проживання і ніхто не має права обмежувати подібну практику та подібний нонсенсще матиме свої закономірні наслідки у найближчому майбутньому.