flyman написав:міжнародний шаховий турнір із Іванчуком
для чого йому їхати (пік кар‘єри минув у 2007р, 2655 (№ 90 у рейтингу ФІДЕ у червні 2023 року)
Актуальний рейтинг Василя 2667 №73 https://ratings.fide.com/top_lists.phtml?list=men Йому платять непогані гроші просто за участь і проф.спорті часто зірки минулих років можуть приваблювати публіку і т.д. краще за менш відомих спортсменів, навіть якщо ті і не слабші. Ну і це швидше провокація ФІДЕ і керівника росіянина Дворковіча Позиція Гутцайта
23 липня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт спростував заяву Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) про те, що з України нібито не випускають на Кубок світу із шахів гросмейстера Василя Іванчука. Свій коментар в ефірі національного телемарафону Гутцайт опублікував у Facebook. Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/politic ... 74305.html
Ну і не потрібно узагальнювати, шахісти різні бувають.
шахісти різні як і люди а зрадники всі на одне обличчя
Президент рф володимир хутін в компанії лідера республіки білорусь олександра лукашенка пішов ставити свічки і хреститися перед іконостасом Кронштадтського собору (Санкт-Петербург) після руйнування Свято-Успенськоського храму в Одесі.
У середу, 19 липня, у Миколаєві з робочим візитом побував директор Центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс. Про це повідомляє на своїй сторінці у "Фейсбук" Миколаївська ОВА. У рамках візиту відбулася зустріч із начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом, під час якої було обговорено актуальні питання зміцнення безпеки у регіоні.
Тепер я зрозуміла, чому "В ніч проти 20 липня рф завдала масованого удару по Миколаєву." Одна ракета вдарила збоку будинку, який неподалік Миколаївської ОВА, там мешкав мій колега по бізнесу. Йому пощастило, бо якраз його під'їзд вцілів, а інші два - зруйновані. https://www.youtube.com/watch?v=Gvr3P98RzNg
fler написав:Schmit, тут крім вас та Флаймана ̶ц̶е̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶ Соскін нікого не цікавить. Ми розуміємо, що гроші та зброю нам дають не для того, щоб ми втратили армію та країну.
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу. Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять. Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.
Я критикував пана Флаймана за Соскіна, але будь-яка маячня від Соскіна адекватніша за ту, де йдеться про "репарації"
fler написав:На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу. Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять. Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.
Я критикував пана Флаймана за Соскіна, але будь-яка маячня від Соскіна адекватніша за ту, де йдеться про "репарації"
Це ваші проблеми, що крім одного слова ви нічого не зрозуміли)) Читати поміж строк можуть не лише всі... Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..
flyman написав:можна продовжити думку: 73% вибрали Голобородька ... "народ нє тот", не перейнявся, армовіром, потрібно зайнятися "примусовим перевихованням"
Можна так А можна й по іншому... Розуміючи що народ отруєний совком - почати відрізати доступність совка до народу через - обмеження російської культури( читай ідеологічної основи совка) - обмеження використання мови агресора( читай здорожчання ведення пропоганди для агресора)
Ну і в другу чергу - виховання нового члена суспільства... Читай - Законодавчо заборонити військовозобовязаним людям які покинули Україну під час війни ( або переховувались від отримання повісток) - займати будь-які Державні і виборні посади від рівня Голови сільради і вище.
Відмінна тактика прикриваючись демократичними ініціативами та спадщиною совка будувати за допомогою сформованої більшості в уряді – диктатуру. Під благопатритічними зносами пам'яток та інших заборон книжок письменників пропагуються деякі посилки - все чуже під викорінення. Розумні люди це розуміють, дурням немає до цього діла або їм вистачає холодильника. Влада це тимчасові менеджери, які здійснюють управління державою від імені тих, що їх обрали і з їхньої волі. Не бачу жодного референдуму щодо ухвалених глобальних рішень та інших законодавчих ініціатив. Якого хера в 21 столітті хтось тимчасово призначений людьми повинен забороняти потенційно демократичні речі - на власний розвиток, будь-якої спільності людей, що проживає в країні та має громадянство, у будь-якому вже раніше визнаному законом напрямку, обраному людиною? Мова не може бути чиєюсь, агресора чи диктатора - це маніпуляція для недалеких у прогматизмі обмежити наступним кроком вже інші ініціативи, які торкнуться більшої кількості людей. Венеціанська комісія сказала свій вердикт - але жодних зауважень не було враховано, навпаки далі втілюється в життя політика відсутності свобод і громадянського вибору. Чи виношується гасло, що в Україні не повинно бути інших мовних груп за власною історичною спадщиною? Висновок тут напрошується очевидний - не бути жодного входження до жодної спільності європейського соціуму з подібним підходом до людських свобод на своїй території. За що має голосувати виборець за те, щоб не було вибору для себе та власних дітей, що слухати, що читати, як говорити та де все це робити? За кожний другий закон проти себе? Концтабір не несе у собі демократичних ініціатив. Про подібні ініціативи щось не згадується у вашій "критиці". Якщо така країнова мотиваційна стратегія – відкривайте державні кордони та давайте свободу свого волевиявлення людям. Всім кому не заважають зашиті роти і все влаштовує в даний момент і немає жодних упереджень у своєму можечку що наступним пунктом буде черговий жанр обмежень в дихальній системі нехай залишаються на благо власного мислення. Не про Висоцького треба сперечатися - це історія, треба розуміти, що робиться зараз і для чого... З таким же успіхом кожен має право на власний вибір знання мов, віросповідання та іншого виходячи зі своїх свобод, принципів, виробничої необхідності та іншого бути, наприклад, "носієм" будь-якої мови ООН (і ніхто не має права змушувати людину робити щось проти її волі - поки є такий закон як Кнституція), обираючи релігію, обираючи місце проживання для власного комфортного проживання і ніхто не має права обмежувати подібну практику та подібний нонсенс ще матиме свої закономірні наслідки у найближчому майбутньому.
fler написав:На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу. Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять. Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.
Я критикував пана Флаймана за Соскіна, але будь-яка маячня від Соскіна адекватніша за ту, де йдеться про "репарації"
Це ваші проблеми, що крім одного слова ви нічого не зрозуміли)) Читати поміж строк можуть не лише всі... Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..
Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.