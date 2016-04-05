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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4707470847094710
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:44

https://t.me/yigal_levin/51588
Стало известно (https://twitter.com/oryxspioenkop/statu ... 5533154304), что Британия передала Украине несколько десятков мобильных наземных платформ Wolfram для ракет Brimstone.

Отличная штука. Ударил и сразу унес колеса ноги.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:11

Так ось воно що, Міхалич ...

У середу, 19 липня, у Миколаєві з робочим візитом побував директор Центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс. Про це повідомляє на своїй сторінці у "Фейсбук" Миколаївська ОВА. У рамках візиту відбулася зустріч із начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом, під час якої було обговорено актуальні питання зміцнення безпеки у регіоні.

Тепер я зрозуміла, чому "В ніч проти 20 липня рф завдала масованого удару по Миколаєву." Одна ракета вдарила збоку будинку, який неподалік Миколаївської ОВА, там мешкав мій колега по бізнесу. Йому пощастило, бо якраз його під'їзд вцілів, а інші два - зруйновані.
https://www.youtube.com/watch?v=Gvr3P98RzNg
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:22

  fler написав:Schmit, тут крім вас та Флаймана ̶ц̶е̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶ Соскін нікого не цікавить. Ми розуміємо, що гроші та зброю нам дають не для того, щоб ми втратили армію та країну.

На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.


Я критикував пана Флаймана за Соскіна, але будь-яка маячня від Соскіна адекватніша за ту, де йдеться про "репарації"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:41

  fox767676 написав:
  fler написав:На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.


Я критикував пана Флаймана за Соскіна, але будь-яка маячня від Соскіна адекватніша за ту, де йдеться про "репарації"

Це ваші проблеми, що крім одного слова ви нічого не зрозуміли)) Читати поміж строк можуть не лише всі... Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 23:46

  fler написав:
  fox767676 написав:
  fler написав:На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.


Я критикував пана Флаймана за Соскіна, але будь-яка маячня від Соскіна адекватніша за ту, де йдеться про "репарації"

Це ваші проблеми, що крім одного слова ви нічого не зрозуміли)) Читати поміж строк можуть не лише всі... Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..

Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/23/7412605/

Ох и лол, если честно …
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 01:18

  Andrey2512 написав:
Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/23/7412605/

Ох и лол, если честно …

Украину могут принять быстро под шумок, если произойдет смена политических элит в рашке.
В любом случае у русских осталось времени 30-40 лет и они станут национальным меньшинством. Их мировой вес станет ничтожным.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:06

  Zebra написав:
  Andrey2512 написав:
Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/23/7412605/

Ох и лол, если честно …

Украину могут принять быстро под шумок, если произойдет смена политических элит в рашке.
В любом случае у русских осталось времени 30-40 лет и они станут национальным меньшинством. Их мировой вес станет ничтожным.

У нас війна з росіянами (рускі, буряти, тувинці, дагестанці, осетинці, чеченці ітд). Тому національний склад рф ніяк не вплине на перебіг війни
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:09

  prodigy написав:
Wall Street Journal зазначає, що оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву української армії цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.

здесь есть противоречие, перспектива затяжной войны возникла 24.02.2022 а не вчера. Сколько необходимо оружия для победы - величина тоже измеримая. Ничего нового не "виникає" всё давно понятно. Вероятно, был расчёт на какие-то политические договоренности. Возможно и сейчас рассчитывают на более выгодную переговорную позицию и/или истощение рф, о котором даже Байден неспроста заговорил.

Держрезерв замовив тушкованку у фірми-прокладки із переплатою у понад 75 млн грн
https://www.gazeta1.com/statti/derzhrez ... skyj-slid/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:51

  Hotab написав:І ще кілька слів про інформаційну та культурну експансію. І чому її треба категорично прибирати з нашого простору.
Чи багато з нас/вас помічали, що в більшості фільмів виробництва ерефії (особливо з 2000 і далі) насичені антиукраїнською риторикою? Як мінімум 1-2 моменти , але є обовʼязково.
Адмирал «нас предали, Украинский фронт оставил свои позиции «
Брат-2 «вы еще за Севастополь ответите)
Назад в будущее . Декілька частин Там хоч весь фільм (фільми) розбирай на цитати.
В августе 44 Старший ДРГ саме Міщенко з «южнорусским говором». Не росіянин.
Якщо в фільмі ерефії є українець, він жирний, жадний, тупий, зрадить. Він ображає дівчат, ванюша завжди його побʼє, врятує дівчину.
Навіть в радянському кіно в головних ролях майже не було українців. В фільмі «Екіпаж» боязливий борттехнік - українець.
В якомусь там фільмі про війну - українець варить смачний борщ, його плескають по щоці, дякують, але він не воїн. Він третьосортний.
Скажете «в бій ідуть…. »? Його не випускали в прокат дуже довго. Тільки вплив генералів авіації дозволив йому зʼявитись.
Більшість цього не помічала. І тільки після 2014 року все це зійшлось в один пазл. Агресію і ненависть до незалежної України ростили ціле покоління.
Тому це нормально зараз дути на холодне і повністю прибрати росіянське з нашого простору. Буде через 50 років мир дружба жвачка (після каяття) , будемо дивитись , чи пускати до себе цю культуру. Думаю не буде. І тому рвати повністю і безповоротно.


Цікава думка.
Звичайно потрібна виборка з більшої кількості фільмів (бажано всіх :D ).

Культура річ надважлива.
Культорологічна підготовка, - надскладна.

Але, моя думка, основним елементом культури є культура виробництва (не музика, кіно, мова, віра,...).

А вона у нас радянська (можливо і більш рання, але тоді мене не було).
І ніхто з політиків чи громодянських діячів не збирається це виправляти.
І що тут робити?

А так тема цікава, якщо не перейде в срач. :oops:
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